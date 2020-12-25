20+ человек, которые столкнулись с такими совпадениями в жизни, что бразильские сериалы отдыхают
Иногда в жизни случаются такие совпадения, что в них невозможно поверить. Кажется, будто только в голливудских фильмах лучшая подруга может оказаться твоей сестрой, а трое случайных попутчиков — полными тезками. Но реальность уже не раз доказывала людям, что она покруче любых фантазий и выдумок именитых сценаристов.
Мы в AdMe.ru любим нетривиальные истории, поэтому просто зачитались рассказами пользователей сети о совпадениях, которые поразили их в самое сердце.
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Моей маме было 18. Потеряла на пляже кольцо, заметила только дома. Расстроилась до слез — подарок. Просит отца отвезти ее на пляж — искать кольцо.
— Тома, ну какое кольцо? Да и дождь прошел.
Уговорила. На пляже никого. Нашли примерно место. Все обыскали — ничего. Действительно, какие кольца. Мама присела сполоснуть руки в небольшой лужице. Зачерпнула и достала кольцо! © dgafaatov / Pikabu
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Я продала свои учебники в книжный магазин за полцены. 2 года спустя я нашла их на книжной полке человека, за которого позже вышла замуж. © Mimtu / Reddit
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Хожу на йогу. В группе обратила внимание на 2 девушек. Если нас поставить рядом, кажется, что мы тройняшки: рост, волосы, черты лица, манера одеваться, привычки. Разговорились. Все замужем, с детьми, но мы втроем являемся бывшими одного и того же человека, и все встречались по 3 года с ним. Мир совсем тесен! Зато теперь общаемся, вкусы-то одинаковые почти. © Подслушано / Vk
«Ждал еду в ресторане и понял, что мы со столом слишком похожи».
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У меня был друг — Леша Козлов. Фамилия, конечно, очень распространенная. Однажды по дороге из универа он около метро поскользнулся и сломал ногу, лежит на снегу и встать не может. Подбежал к нему паренек, решил помочь и стал ловить машину, чтобы в травмпункт его отвезти. Едут они в авто и знакомятся. Выясняется, что паренька тоже зовут Леша Козлов. Начали смеяться, тут водитель к ним оборачивается и представляется: Алексей Козлов! Денег с них он не взял — Козловская солидарность. © Динара Ядадова / Facebook
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Кума живет одна, воспитывает сына, я помогаю иногда деньгами. Однажды мне приснилась ее мама, которой уже нет, и очень хорошо помню, что была она в майке в горошек. Рассказала сон куме, говорю: «Была у мамы майка такая или нет?» Вроде, говорит, была, ну и ладно. Потом кума нашла эту майку в шкафу, развернула, а там деньги спрятаны. Мамина заначка, видимо. Вот так и пригодились как раз в нужную минуту. © Татьяна Рудоман / AdMe
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Мою маму удочерили ребенком, и она никогда не знала никого из своей биологической семьи. После того как ее приемные родители скончались, она решила попытаться выяснить, живы ли ее кровные мать и отец. Она сделала тест ДНК, и оказалось, что одна из ее лучших подруг, которую она всегда называла своей старшей сестрой, действительно является ее кузиной! Странное, красивое совпадение. © memaimo / Reddit
«Никогда бы не узнала, что я копия моей прабабушки (1894–1961), без теста ДНК. Сегодня благодаря генетическому исследованию я нашла своего четвероюродного брата, который прислал мне эту фотографию. Я в шоке».
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Понадобилось мне посетить невролога. Сижу на приеме, женщина она приятная, разговорчивая, а я студентка, недавно переехавшая на съемную квартиру в одну из однотипных, параллельно стоящих пятиэтажек. Спрашивает дама адрес, а я зависаю. Добровольского, 6б или 6в? Да какая разница, правда же? Ну и говорю:
— Добровольского, 6в.
— О, соседи! — радуется дама. — А квартира какая?
— Третья.
Выражение глаз врача я помню до сих пор. И ее фразу:
— Это мой адрес...
— Значит, Добровольского, 6б. © Raisa12 / Pikabu
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В безденежные 90-е гадалка заговорила моей подруге 5 гривен, пометила их кодом и сказала носить в кошельке, но не тратить. Как-то в супермаркете не хватало ей денег даже на хлеб, она плюнула на заговоренную купюру, которая не работает, и расплатилась ею. Через 3 дня подруга делала покупки в этом супермаркете, и на сдачу ей отдали эту помеченную пятерку! На сегодня она очень фартовая в деньгах, может, потому что эту купюру хранит до сих пор. © Ира Журавель / Facebook
«Моя обувь идеально сочетается с ковром в этом отеле».
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У подруги парень был очень ревнивый. Мы собрались посидеть у знакомой, ничего крамольного, песенки под гитару попеть в сугубо девичьей компании. Он бы не отпустил ну или ворчал потом. Но он ушел в ночь на работу, а подруга к нам примкнула. Засиделась до утра. Выходим на проспект машину поймать, ей нужно дома раньше парня оказаться. Поднимаем руки, и первая машина, которая тормозит, — ее парня, который раньше с работы смылся. © xxxxx7 / Pikabu
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Мои родители появились на свет в одной и той же больнице: отец родился на день раньше мамы. Мои бабушки лежали в палате рядом друг с другом и шутили, мол, надо будет поженить детей и породниться. Потом их выписали, и жизнь пошла своим чередом. Только представьте реакцию бабушек, когда мой 16-летний папа привел домой мою маму, чтобы познакомить ее с родителями. Мои родители счастливо женаты уже больше 30 лет. Так обычная шутка стала настоящим пророчеством. © Jeda717 / Reddit
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На работе подружилась с коллегой, позвала ее с парнем к нам с мужем на ужин. Оказалось, Питер — очень маленький город, ведь в назначенное время моя новая подруга появилась на пороге с моим бывшим, а муж заметил подставу, потому что пес не стал на него лаять, а встретил, радостно виляя хвостом. Собаке 15 лет, бывшего до сих пор помнит. Отменять вечер мы не стали, дружно посетовали на тесный мир. © Подслушано / Vk
«Мой парень (слева) встретил своего двойника в IKEA прошлой ночью».
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Я встречался с девушкой и купил дом. Оказывается, она жила в этом доме, когда была ребенком. Сама девушка этого не помнила — ее мама рассказала нам об этом. © MichiganHistoryUSMC / Reddit
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У меня был парень, Дэниел, которого усыновили в детстве. Он любил своих приемных родителей, но очень хотел понять, откуда он, на кого похож. В 1990 году Дэниел узнал имя своей биологической матери — Джейн Макбрайд. Я целый год помогала ему отыскать маму, но ничего не вышло. Иногда, ложась спать, мы выкрикивали ее имя, чтобы оно с помощью радиоволн нашло Джейн, где бы она ни была. Потом мы с Дэниелом расстались, а через 5 лет я устроилась на работу в старую городскую больницу. Там была комната, заставленная огромными шкафами, в которых хранились документы о детях-отказниках. Тысячи учетных карточек с 1940-х по 1990-е годы. Однажды я искала информацию по поступившим запросам, открыла один из ящиков и просто наткнулась на карточку Джейн Макбрайд. Там был ее телефон, адрес и запись о том, что в 1991 году она возвращалась в больницу, чтобы узнать о судьбе сына. Это было противозаконно, но я сделала ксерокопию данных и позвонила Дэниелу. Мы встретились, и я отдала ему контакты его матери. Он был в шоке. В итоге он нашел Джейн. Сейчас они близки. У Дэниела теперь есть 5 младших сводных братьев и сестер, которые его обожают. © Justina Caswell / Quora
«Мой кот отдыхает со своей копией».
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Живу в Берлине. Мой сосед, добродушный старичок, недавно вдруг позвал на чашку чая и рассказал, что на самом деле он русский. В 1944 году его привезли в Лебенсборн, в том же году усыновили, дали другое имя и фамилию, немецкие. Некоторые документы его дела чудом сохранились, и сосед знает, что родился он в Пушкине в 1940-м и звали его Женя Макалин. Попросил помочь найти родственников. Пообещала. Сама сижу теперь в шоке: моя девичья фамилия — Макалина, я из Пушкина. Думаю, совпадение или нет. © Подслушано / Vk
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Когда познакомилась со своим парнем, не знала, как поступить, обстоятельства были, мягко говоря, не фонтан. Я заварила себе кофе и подумала про себя: «Боже, если это мой человек, дай мне знак». Поворачиваюсь к окну и вижу радугу. Это был солнечный день. До сих пор вместе, и все у нас хорошо. © Елена Премудрая / Facebook
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Был у меня любимый берет из норки. Как-то раз торопилась, накинула на плечи дубленку с капюшоном, выбежала на улицу и не заметила, как берет выскользнул из рукава. Искала везде, не нашла. Через 2 недели пошла на центральный рынок рядом с домом. Народу — не протолкнуться. И вижу: разгребая толпу, как волны, пробирается в мою сторону бомж. Подошел и протягивает мне мой берет — я все разглядела, все приметы его увидела. Говорит бомж: «Купи за сколько не жалко — вещь хорошая». Купила за 50 рублей. © Елена Захарова / Facebook
«Моя подружка встретила на вечеринке девушку, с которой они похожи как две капли воды».
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Когда я появился на свет, в больнице родился еще один мальчик. Имена его родителей (и даже девичья фамилия матери) были такими же, как и у моих. Более того, они хотели назвать малыша тем же именем, что мои мама и папа придумали для меня. Тогда мои родители решили дать мне другое имя. Но мама и папа того мальчика тоже изменили свои планы и в итоге назвали сына тем же именем, что и у меня. Итак, есть парень с таким же именем, днем рождения, местом рождения и девичьей фамилией матери, что и у меня. Я все время получаю его банковские выписки. Судя по тому, что у него есть лодка, дела у моего тезки идут хорошо. © j0hnd0 / Reddit
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Дело было в далеком 2001-м. Сидели мы, 20-летние оболтусы, в одном заведении. А рядом с нами отдыхали другие 20-летние оболтусы. Ну и как это часто бывает, между двумя компаниями завязались «теплые» отношения. То бишь дело шло к драке толпа на толпу. Причем, скорее всего, победителями вышли бы наши, нас было тупо больше. Видя это, один из «ненаших» стал орать, что его дядя — начальник оперов в местном отделе милиции и если он сейчас приедет, нам всем не поздоровится. В ответ на что я стал ржать ему в лицо, потому что начальник оперов в местном отделе — это мой дядя, а не его! По этому поводу мы с ним подрались, а замес толпа на толпу как-то сам собой рассосался. В следующий раз с моим кто-знает-сколькиюродным братом Егором мы встретились на юбилее у того самого дяди. © IskanderKRG / Pikabu
«Нашел своего двойника в Польше».
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Я американец. Приехал к родственникам в Ирландию, зашел в местную мясную лавку и встретил там парня с таким же именем, отчеством и фамилией, что и у меня. Более того, мы родились в один день, а наши прадеды были знакомы. Было круто. © unknown_uzer / Reddit
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Ждала любимого из армии. Подруги вытащили на каток, пошла. На льду нечаянно сбила незнакомую девушку, помогла подняться и в качестве извинений предложила угостить чаем в кафе при катке. Посидели, пообщались. В ходе разговора я упомянула молодого человека, которого жду. Перебивая, девушка рассказала, что она тоже ждет парня из армии и когда он весной придет, то женится на ней. И невзначай берет свой телефон и показывает фото парня. Ах, какое же совпадение... Нет у меня больше молодого человека. © Подслушано / Vk
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Решили взять кошечку из приюта. Не знаю почему, но уговорила мужа ехать в тот, что находится почти в 100 км от нас, хотя в нашем городе есть 3 приюта. Взяли первую предложенную нам мурлыку. Когда приехали с кошкой домой, я открыла ее документы и выяснила, что ее нашли в лесу 3 августа — в день моего рождения, а ее день рождения совпал с днем рождения свекра. Муж отца очень любил. Кошечка у нас уже 3 года. Она просто ангел наш. © Elena Nielsen / Facebook
А какие нетривиальные совпадения случались в вашей жизни?