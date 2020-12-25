20+ человек, которые столкнулись с такими совпадениями в жизни, что бразильские сериалы отдыхают

У меня был парень, Дэниел, которого усыновили в детстве. Он любил своих приемных родителей, но очень хотел понять, откуда он, на кого похож. В 1990 году Дэниел узнал имя своей биологической матери — Джейн Макбрайд. Я целый год помогала ему отыскать маму, но ничего не вышло. Иногда, ложась спать, мы выкрикивали ее имя, чтобы оно с помощью радиоволн нашло Джейн, где бы она ни была. Потом мы с Дэниелом расстались, а через 5 лет я устроилась на работу в старую городскую больницу. Там была комната, заставленная огромными шкафами, в которых хранились документы о детях-отказниках. Тысячи учетных карточек с 1940-х по 1990-е годы. Однажды я искала информацию по поступившим запросам, открыла один из ящиков и просто наткнулась на карточку Джейн Макбрайд. Там был ее телефон, адрес и запись о том, что в 1991 году она возвращалась в больницу, чтобы узнать о судьбе сына. Это было противозаконно, но я сделала ксерокопию данных и позвонила Дэниелу. Мы встретились, и я отдала ему контакты его матери. Он был в шоке. В итоге он нашел Джейн. Сейчас они близки. У Дэниела теперь есть 5 младших сводных братьев и сестер, которые его обожают. © Justina Caswell / Quora