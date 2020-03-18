20 человек, которые не в силах держать свое счастье в секрете

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Хорошие взаимоотношения с людьми помогают нам ощущать себя счастливыми и здоровыми. Но и другие поводы для радости не менее важны: покупка собственного дома, свобода от изживших себя отношений или даже обычный ужин в кругу семьи. Герои нашей статьи поделились событиями, которые переполняют их светлыми чувствами настолько, что об этом хочется рассказать всему миру.

AdMe.ru желает каждому побольше позитивных моментов в жизни. Бонус в конце статьи наглядно покажет, что для кого-то счастье — просто быть рядом с нами.

«Сначала я не поверила и взяла 10 тестов, чтобы знать наверняка»

«Мы спланировали для мамы вечеринку, сюрприз в честь ее 50-летия, где будут все ее друзья и родные. Посмотрите, как она счастлива»

«Наш первый дом. В прошлом году у меня был долг по кредитке, но мы с моей второй половинкой составили план, хорошенько потрудились и теперь стали гордыми обладателями этого дома!»

«Два года страдала расстройством пищевого поведения. Я наконец-то могу съесть что-либо без ненависти к себе»

«Боролся с депрессией всю свою жизнь. Езда по пляжу с моей супругой сегодня — самый счастливый момент за очень долгое время»

«Эта женщина — все для меня. Я так благодарен ей за то, что она привносит в мою жизнь. 5 лет пролетели в мгновение ока. Надеюсь, у нас впереди еще 50»

«Я прошла путь от 18-летней девушки, которой сказали, что она не сможет иметь детей, до 26-летней мамы здоровой красавицы. Счастью нет предела»

«После 12 лет отношений на расстоянии (будучи на разных континентах) мы наконец начали жить вместе с парнем, с которым были влюблены друг в друга в старшей школе»

Когда твоя 5-летняя внучка говорит, что любит тебя

«После расставания. Грязная комната, в которой были свалены его вещи, теперь служит мне маленьким безопасным уголком, где я могу быть счастлива»

«Неделю я была в больнице. Муж работал сверхурочно. Сегодня он оставил мне это: надел свою рабочую футболку на мою подушку. Я так скучаю по нему!»

«Это не самая захватывающая фотография, конечно. Но мой кот Чендлер, который всегда боялся собак, сегодня вечером пришел и поел, хотя Люси была прямо рядом с ним»

«Лучшее решение из когда-либо принятых мною — выйти замуж за этого мужчину 24 года назад. Он — любовь всей моей жизни»

«Мой первый день рождения с девушкой моего папы. У мамы проблемы с алкоголем, так что это первый мой день рождения за 7 лет, когда у меня есть „настоящая“ мама»

«Моя жена прислала это фото, потому что „почувствовала себя хорошенькой“. У нас были нелегкие времена. Очень горжусь ею. Эта улыбка согревает мне сердце»

«После долгих лет езды на общественном транспорте, имея водительские права и не пользуясь ими, я наконец получил свою первую машину»

«Наши двое малышей родились с интервалом в год, так что жене нельзя было есть суши в течение двух лет. Люблю ее и наших деток»

«Сегодня я женюсь. Для моего сына это так же волнительно, как и для нас»

«Мой муж всегда хотел девочку. Он выбрал для нее имя 10 лет назад. И сейчас он держит на руках новорожденную дочку»

«6 лет я разбиралась в том, как обеспечить себя финансово. Теперь у меня есть собственная квартира, очаровательный кот, и только что я впервые во взрослой жизни получила страховку»

Бонус: для наших питомцев счастье — просто оказаться рядом со своим человеком после двух дней разлуки

Поделитесь с нами тем, что делает вас счастливыми.