20+ человек, которые не успокоятся, пока не оформят блюдо позатейливее

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Есть люди, которым в детстве строго-настрого запрещали играть с едой. Теперь они выросли и никто не может им запретить не просто готовить, а творить из продуктов разнообразные картины и скульптуры.

Нам в AdMe.ru одинаково интересны как шедевральные подачи, так и эпические провалы. Тем более что одно от другого не всегда можно отличить с первого взгляда.

Это не грустная уточка в колпачке, а развеселый Санта на санях

Даже и не знаем, у кого рука поднимется съесть малыша Йоду

Фаршировать тыкву на Хеллоуин слишком хлопотно, а перцы выглядят даже обаятельнее

Многие женщины были бы счастливы получать букеты только из таких роз

Просто мороженое. Таким его продают на улицах Сеула

— Ты скажи, барашек наш, сколько шерсти ты нам дашь? — Шерсти не дам, дам огурцов, сыра и хлеба.

«3 года назад я захотел оживить нашу страницу в Instagram, поэтому решил выпускать веселые арты каждую неделю в течение октября. Это одно из моих первых творений»

«В моем воображении этот торт был куда симпатичнее»

«Я приготовила торт в виде опоссума на 25-летие сестры»

«Я тоже когда-то пытался сделать такой»

Правая картофелина явно замышляет что-то недоброе

«Попыталась сделать для своих малышей блинчики на Хеллоуин»

Ну они реально страшные. © screamymeme73 / Reddit

«Дьявол ест Prada»

«Когда мне говорят: „Не представляю, что творится у тебя в голове!“»

«Я не поверил, что это еда, пока не увеличил масштаб»

«Все твои инструменты заржавели, мужик!»

Сами Симпсоны не отказались бы от таких равиолей

«Мне пришлось протереть глаза, чтобы убедиться в том, что это комьюнити про выпечку, а не про вязание»

Когда пиццу в форме сердца решил выпечь настоящий врач

«Решила „повышивать“ на печенье»

«Моя тетя попробовала приготовить торт „Дикобраз“»

Она до этого видела дикобразов только в кошмарах? © no5945541 / Reddit

Когда ты вроде бы рыба, но летишь над какой-то травой