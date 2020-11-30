20+ человек, которые не успокоятся, пока не оформят блюдо позатейливее
Есть люди, которым в детстве строго-настрого запрещали играть с едой. Теперь они выросли и никто не может им запретить не просто готовить, а творить из продуктов разнообразные картины и скульптуры.
Нам в AdMe.ru одинаково интересны как шедевральные подачи, так и эпические провалы. Тем более что одно от другого не всегда можно отличить с первого взгляда.
Это не грустная уточка в колпачке, а развеселый Санта на санях
Даже и не знаем, у кого рука поднимется съесть малыша Йоду
Фаршировать тыкву на Хеллоуин слишком хлопотно, а перцы выглядят даже обаятельнее
Многие женщины были бы счастливы получать букеты только из таких роз
Просто мороженое. Таким его продают на улицах Сеула
— Ты скажи, барашек наш, сколько шерсти ты нам дашь?
— Шерсти не дам, дам огурцов, сыра и хлеба.
«3 года назад я захотел оживить нашу страницу в Instagram, поэтому решил выпускать веселые арты каждую неделю в течение октября. Это одно из моих первых творений»
«В моем воображении этот торт был куда симпатичнее»
«Я приготовила торт в виде опоссума на 25-летие сестры»
«Я тоже когда-то пытался сделать такой»
Правая картофелина явно замышляет что-то недоброе
«Попыталась сделать для своих малышей блинчики на Хеллоуин»
- Ну они реально страшные. © screamymeme73 / Reddit
«Дьявол ест Prada»
«Когда мне говорят: „Не представляю, что творится у тебя в голове!“»
«Я не поверил, что это еда, пока не увеличил масштаб»
«Все твои инструменты заржавели, мужик!»
Сами Симпсоны не отказались бы от таких равиолей
«Мне пришлось протереть глаза, чтобы убедиться в том, что это комьюнити про выпечку, а не про вязание»
Когда пиццу в форме сердца решил выпечь настоящий врач
«Решила „повышивать“ на печенье»
«Моя тетя попробовала приготовить торт „Дикобраз“»
- Она до этого видела дикобразов только в кошмарах? © no5945541 / Reddit
Когда ты вроде бы рыба, но летишь над какой-то травой
А вы как относитесь к искусству оформления блюд? Считаете, что для творчества нет рамок, или все же хотели бы видеть на своей тарелке что-то более традиционное?
Фото на превью fidgetspinnerz / reddit