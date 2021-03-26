20 человек, которые изменили свою внешность до неузнаваемости, хотя могли бы остаться серыми мышками

Иногда, чтобы изменить свою внешность, достаточно поменять одну маленькую деталь. Но чаще глобальные перемены требуют колоссальных усилий и отнимают немало времени. Наши сегодняшние герои не только усовершенствовали свою внешность. Они стали другими людьми, обрели уверенность в себе, а некоторые воплотили в жизнь давнюю мечту.

Мы в AdMe.ru до сих пор под впечатлением от того, как сильно может поменяться человек, если очень этого захочет. И эта подборка тому подтверждение.

1. «Я перестала выщипывать брови. Даже представить не могла, что будет так красиво»

2. «Интернет хотел увидеть меня до и после того, как моя жизнь изменилась»

3. «Наконец-то решилась и теперь хожу с аквамариновыми волосами своей мечты»

4. «Подумала, почему бы и нет»

5. «Отращивал их 2 года!»

6. «Результат за время с 19 мая по 20 сентября. Я много лет плакала и просматривала чужие фотографии „до и после“. Пока не решила: у меня будут собственные фото!»

7. «Я сделала это, ребята! Прошло 3 года, и я наконец-то достигла веса своей мечты. Это была цель всей жизни»

8. Вес: 235 кг, 170 кг и 97 кг

9. «Только что наткнулась на фартук, который надевала в 2016 году. С тех пор я стала легче на 45 кг и собираюсь поддерживать свою форму и дальше!»

10. «Осталось 13 кг до цели!»

11. «Отращивал волосы целый год!»

12. «Думал, что хочу похудеть из-за любви к девушке, а похудел благодаря любви к себе»

13. «Наткнулась на старое видео со своим участием. Я никогда не думала, что была настолько огромной»

14. «Я перестала считать калории, начала заниматься боксом и стала прислушиваться к своему телу. Теперь я счастлива»

15. Результат за 18 месяцев

16. «Я начал худеть в июле 2017 года. Испытывал жуткие боли в колене из-за веса. Теперь все отлично»

17. «Мой прогресс»

18. «Между этими фотографиями почти 2 года. Раньше я была просто гостем на свадьбах, а теперь планирую свою. Горжусь собой!»

19. «16 и 25 лет. Время от времени оглядываешься на свое прошлое и понимаешь, насколько это было давно»

20. «Поменяла свои пищевые привычки, скорректировала гормональный фон, начала следить за кожей, а главное — научилась любить себя и не усложнять себе жизнь»