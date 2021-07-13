20 человек, которые собрали себя в кулак и лихо распрощались с лишними килограммами

Далеко не все люди довольны собственной внешностью. Одни мечтают нарастить мышечную массу, другие жаждут избавиться от лишних килограммов. Особенно актуальны эти вопросы летом, когда всем нам хочется облачиться в элегантные купальные наряды. Но не каждый готов отказывать себе во всевозможных вкусностях и регулярно заниматься спортом, чтобы привести себя в желаемую форму.

Мы в AdMe.ru думаем, что некоторые люди прикладывают действительно героические усилия, чтобы расстаться с лишним весом. И иногда это кардинально меняет их жизнь.

«Когда я увидела на весах цифру 89, я плакала и смеялась. Не собираюсь останавливаться на достигнутом!»

«Худеем вместе уже 14 месяцев»

«Минус 28 кг. И мне наконец-то нравятся мои фото»

«Худею не первый год. Было сложно заметить какие-то изменения, пока не сравнила эти фотки»

«Скинула 52 кг. Давно не наряжалась, и сейчас чувствую себя совершенно другим человеком»

Когда, потеряв лишние килограммы, как будто обретаешь крылья

«Не только скинула лишние килограммы, но и разорвала токсичные отношения. Теперь моя самооценка просто зашкаливает»

«Я нравлюсь себе значительно больше, чем 2 года назад»

«Чтобы скинуть те самые 45 кг, мне потребовалось 10 лет. Спасибо моему мужу, который поддерживал меня все эти годы»

«С прошлого августа я потерял 34 кг»

«Для того чтобы сделать фотку слева, мне пришлось забраться на крутой холмик, и я чуть копыта не отбросила. А сейчас ношусь за резвой двухлеткой и почти не отстаю»

«Мне осталась всего пара килограммов до моей цели»

«Никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас»

«Похудела на 74 кг за 16 месяцев. Сама в шоке»

Минус 20 кг. Плюс много радости

«Футболка-то, может, и осталась прежней, но, божечки, я чувствую себя совсем по-другому»

«Я на своем дне рождения в прошлом году и в этом. Разница в 12 месяцев и 82 кг»

Минус 40 кг за год. И это еще не предел

«Это я спустя год. Мне кажется, теперь я лучшая версия себя»