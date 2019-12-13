20 человек, которые не ноют, а просто берут и делают

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Добиваться своих целей далеко не так легко, как показывают нам в фильмах. И это совсем не так вдохновляет, как об этом вещают мотивационные тренеры. Порой чтобы достичь желаемого, нужно пройти долгий путь и приложить сверхусилия. Но чем тяжелее что-то достается, тем мощнее ощущение счастья от покорения очередной жизненной вершины.

Многие в преддверии Нового года уже думают о том, что будут делать в следующем году и каких успехов обязательно достигнут. И мы в AdMe.ru вдохновились на новые победы благодаря историям людей, которые, несмотря ни на что, преуспели в исполнении своих мечтаний.

«Я съехала от родителей, которые всегда были против вакцинации. И сегодня сделала себе первую прививку. Лучше поздно, чем никогда»

«В этом году я купила свой первый дом, вышла замуж за лучшего друга и 12 дней назад стала мамой. Как человек, который всю жизнь страдал депрессией, я никогда не думала, что буду такой счастливой и любимой»

Нет большей радости для дизайнера настольных игр, чем впервые увидеть свою работу на полке в магазине

«Я летел из Канады в Лос-Анджелес, чтобы получить свою первую награду за короткометражный фильм, который я снял и для которого сам написал сценарий. Для меня это очень важно»

«Сегодня я наконец-то получил докторскую по медицине. Я первый в своей семье, кто окончил колледж и аспирантуру»

«Год назад я закончил эту огромную картину и на прошлой неделе получил ключ от своей собственной художественной студии»

«Сегодня у меня была последняя химиотерапия. Сегодня я победил рак!»

«Все 37 лет моя жизнь была длинной чередой неудач. На прошлой неделе я вышел на сцену перед 600 зрителями, чтобы произнести вдохновляющую речь на крупнейшем в Канаде конкурсе публичных выступлений, и выиграл!»

«Наконец-то переезжаю в свою первую квартиру. Я так рад!»

«Сегодня я пробежала милю. Несмотря на хроническую усталость и подавленность, я сделала это! Для меня это большой прогресс, и я так счастлива!»

«Я счастливчик. Моя девушка так усердно украшала эту елку! Это будет наше первое Рождество в нашем новом доме»

«Только что закончил это кольцо из частей гитары и струн»

«Я начала свою 16-ю и последнюю химиотерапию с этим красивым разноцветным ирокезом»

«Я купил свою первую квартиру месяц назад и начинаю чувствовать себя тут как дома. Это отняло у меня много сил и времени, но того стоило»

«Сегодня я участвовала в своем первом забеге на 5 км! Это такое огромное достижение для меня, так как я работаю над своим весом в течение последних 6 лет. Я никогда не думала, что смогу бежать дольше 30 секунд, а тем более 5 км»

«Я только что окончила учебу на инженера-биохимика во Франции. Провела месяц в родном городе в Испании, а в декабре этого года займусь докторской диссертацией в Брюсселе. В 27 лет я чувствую, что наконец-то взяла под контроль свою жизнь»

«Я только что купил дом. После долгих лет без своего двора у моих собак теперь есть целый акр, чтобы гулять и играть. Рад, что смог сделать их счастливыми»

«После более чем 10 лет упорного труда я наконец-то получил лицензию капитана торгового судна»

«Мне 69 лет. Я похудел на 63 кг. Мой массажист сказал мне, что мое тело в хорошем состоянии. Я сделал это!»

Эта девочка выиграла 3 золотые медали по бегу на дистанции 400, 500 и 800 м во время спортивного соревнования в своем городе. И бежала она только в своих самодельных «найках»

А у вас есть достижения, которыми вы готовы поделиться с миром? И чего вы хотели бы достичь в следующем году?