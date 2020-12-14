20 находок, которые застали людей врасплох, но знатоки из интернета и не такое видали

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Окружающий мир таит бесконечное множество загадок даже для тех из нас, кто любит блеснуть эрудицией. Вещи, которыми одни люди пользуются изо дня в день, другим могут показаться диковинными и таинственными изобретениями, чье предназначение способно загнать в тупик. К счастью, сегодня, чтобы раскрыть секреты Вселенной, необязательно устраивать целое расследование — достаточно обратиться к обычным пользователям соцсетей.

Мы в AdMe.ru обожаем расширять свой кругозор с помощью неожиданных находок людей, которым у знатоков из интернета нашлось вполне простое объяснение. Даже жизнерадостному железному червяку.

1. «Нашел в нашем кухонном ящике полый серебряный овал. Мы не помним, чтобы покупали его»

Ответ: Это мыло из нержавеющей стали. Оно помогает избавить руки от запаха после нарезки лука или чеснока.

2. «Обнаружили с друзьями эти штуки, когда прогуливались по пляжу. Ими был устелен весь берег. На ощупь похожи на медуз, но это определенно не они»

Ответ: Это яйца конусов, хищных и ядовитых улиток, обитающих в песке. Каждая из «личинок» содержит сотни яиц.

3. «Для чего нужна эта полая часть? Никогда подобного не видел. Кошка для понимания размера»

Ответ: Вероятнее всего, это телефонный столик, а полая часть предназначена для телефонной книги.

4. «Нашла это на улице в жилом районе в Австралии. При нажатии на кнопку сверху щелкает, но внутри, похоже, пусто»

Ответ: Это кликер для дрессировки собак.

5. «Мой подрядчик каждый день берет это с собой в мой дом, а я не могу понять, что это. Спереди написано „Уругвай“»

Ответ: Это чашка под названием калебас, из которой через специальную трубочку пьют чай мате.

6. «Нашел вот такие чашки на шнурке на пляже озера Мичиган (очки для понимания размера)»

Ответ: Это пробки для байдарок. Они предотвращают попадание воды в отверстия внутри лодки.

7. «Моя мама считает, что эта чугунная вещица нужна, чтобы заливать масло, но бабушка с ней не согласна. Правда, она не может вспомнить, для чего это. Поможете?»

Ответ: Это ковш, который используется для плавления свинца.

8. «Понятия не имею, для чего этот кухонный прибор»

Ответ: Это прибор для чистки креветок.

9. «Купил в винтажном магазине эту деревянную штуку с металлическим основанием»

Ответ: Она применяется в сыроварении. Ею размешивают смесь после добавления сычужного фермента.

10. «Нашел это в шкафу на работе. Черные штуки вытаскиваются, и они как-то странно пронумерованы»

Ответ: Это разные модели пластиковых деталей, которые используются для управления каким-то устройством, например для регулирования скорости вентилятора.

11. «Моя чудесная начальница, которая уходит на пенсию, достала этот загадочный предмет из своего стола, когда собирала вещи. Она пыталась выяснить, что это, больше 10 лет!»

Ответ: Это шайбы для игры в настольный шаффлборд. Их нужно толкать рукой по размеченному полю, чтобы они остановились в пределах определенных линий.

12. «Для чего эта штука с пупырышками? На обоих концах еще расположены 5 маленьких отверстий в форме пятиугольника»

Ответ: Это массажер для рук, очень распространенный среди пожилых людей, особенно в Корее, где популярна акупрессура (точечный массаж).

13. «Этот вентиль находится за дверью ванной комнаты нашего нового дома. Когда мы его поворачиваем, по трубам начинает бежать вода, но мы понятия не имеем, куда она течет»

Ответ: Это вентиль для испарительного охладителя — устройства, охлаждающего воздух с помощью испарения воды.

14. «Мой отец нашел это у себя дома, когда вернулся из отпуска. Похоже на шприц, но у зеленого наконечника нет отверстия на конце»

Ответ: Это дозатор таблеток для домашних животных. Таблетка вставляется в прозрачные щипцы, а затем попадает в горло животного при помощи зеленого поршня.

15. «Подарок султану Брунея. Что это такое?»

Ответ: Это терка для мякоти кокоса. Мякоть очищается от шелухи, разрезается пополам и натирается о внутреннюю сторону металлической части.

16. «Мне по почте пришли маленькие стеклянные трубочки с 2 крошечными шариками внутри. Я их не заказывал»

Ответ: Это специальные погремушки для рыбалки, они вставляются в приманки и издают звук, приманивающий рыб.

17. «Наткнулась на это в съемной квартире в Лондоне»

Ответ: Это подставка для хамона (например, серрано или иберико).

18. «Нашла эту миниатюрную маску в Новой Зеландии»

Ответ: Это миниатюрная версия настоящих «зевающих» масок, используемых в балийских танцевальных представлениях.

19. «Кто знает, что это за странное приспособление из эпоксидной смолы с присоской? Мой парень не может вспомнить, откуда оно взялось»

Ответ: Это устройство, которое используют при фотосъемке, когда необходимо дополнительное освещение. Оно реагирует на основную вспышку и автоматически активирует дополнительные.

20. «Что это за странный железный червяк? Нашел его на кухне»

Ответ: Это фигурная закладка для книги.