20+ человек, которые ошиблись в текстах популярных песен и стали автором нового шедевра

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Народное творчество не прекращает радовать нас новыми песенными хитами, создавая оригинальные шедевры из уже давно известных и всеми любимых песен. Неправильно услышанное слово — и вот перед нами новое творение. Самое интересное, что люди поют такие «неправильные» песни годами, а порой и всю жизнь.