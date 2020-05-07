20+ человек, которые ошиблись в текстах популярных песен и стали автором нового шедевра
Народное творчество не прекращает радовать нас новыми песенными хитами, создавая оригинальные шедевры из уже давно известных и всеми любимых песен. Неправильно услышанное слово — и вот перед нами новое творение. Самое интересное, что люди поют такие «неправильные» песни годами, а порой и всю жизнь.
Мы в AdMe.ru прочитали все комментарии к недавнему посту про такие песни и с удивлением обнаружили, что список милых ошибок можно продолжать и продолжать.
- Пляшем на дискотеке с подругами под «Нас не догонят». Отплясали, садимся за столик, и вдруг Иришка спрашивает: «А что вы там орали?» Мы ей: «Нас не догонят». Она: «Да-а-а? А я все время пою „Макс недопонял“». Мы рыдали! © Татьяна Шорина / Facebook
- Помните у Пугачевой: «Даром преподаватели время со мною тратили»? Я пела в детстве: «Даром три пары матери время со мною тратили». © Татьяна Зайцева / Facebook
- Я в садике пела: «Во поле березка стояла, во полеку дрявая стояла». Полек в моем представлении чем-то вроде небольшого луга был, а почему дрявая, я особо не заморачивалась. © Helga Dk / Facebook
- К нам в кафе девчата пришли как-то и попросили поставить песню группы «Иванушки» «Чиполлино пу». Это было в 99-м, а смеемся до сих пор над «Тополиным пухом». © Галия Майлыбаева / Facebook
- «Наше счастье — постоянно желтокосые жбананы, Чунга-Чанга». © Elena Popova / Facebook
- А я слышала: «Наше счастье — постоянно жить как осы». © Світлана Войтюк / Facebook
- «Вернисаж» Леонтьева: «Какой портрет, какой пейзаж, вот зимний вечер, летний зной, а вот венец и я весной (чисто „здрасьте“)». В оригинале — «Венеция весной». © Оксана Авдєєва / Facebook
- «И, конечно, прибивать лучше хором», тем более что по тексту там и дощечки есть, и лесенка — все сходится. © Александр Платонов / Facebook
- «Я забуду лицо, утону в Шеваюнге, но тебя не забыть мне, латинский квартал!» Очевидно, Шеваюнга — это река какая-то. Вместо «лицо утонувшего юнги». © Брунетка Валентайн / Facebook
- В песне «Американ бой» группы «Комбинация» есть строчка «буду в роскоши купаться», которую в детстве я упорно пела как «и буду просто шигубаться». Что это такое — «шигубаться», не знаю, там вообще много слов иностранных в песне было. © Ilana Schenker / Facebook
- Я в детстве, лет в 5, в песне «Крутится, вертится шар голубой» пела «траулер барышню хочет украсть», причем знала, что это корабль, но ничего нелогичного в этом не видела. Узнала про это, когда родители рассказали. © Ulia Knyazeva / Facebook
- Первый раз услышала песню со словами «забрала картошку, колбасу и ушла к другому на свиданье». Подумала, что песня с приколом, оказалось, «заплела ромашку ты в косу». © Ольга Резниченко / Facebook
- Я в своем сухопутном детстве не знала, что Молдаванка и Пересыпь — это названия районов в Одессе. Мне слышалось: «Но и молдаванка, и перессы обожают Костю-моряка». Была убеждена, что перессы — это сестры или подруги молдаванки. © Наталья Горбатюк / Facebook
- Я ужасно боялась этой страшной песни в детстве! Ведь какие-то цыганки, Молдованка и Пересса, обожают кости моряка! Сразу представлялись цыганки-людоедки, грызущие кости несчастного моряка. © Олена Альонова / Facebook
- «В кучку ду-у-уб! Три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг, в кучку дуб». © Olga Melis Büyükçam / Facebook
- На вечеринке один товарищ наотмечался и заснул. А народ продолжал веселиться. Проснувшись, он попросил поставить песню про Африку, которую услышал сквозь сон. Начали прокручивать все песни, все не то. Пока кто-то не включил: «Ах, река, река родная, утонуло небо в ней». «Вот она, Африка!» — радостный крик друга. © Павел Махиня / Facebook
- Подруга в детстве пела: «На тебе сошелся, Климан, белый свет», искренне полагая, что Климан — уменьшительное от имени Клим. © Елена Блинова / Facebook
- Младший брат в детстве пел: «Мы поедем, мы помчимся на коленях утром ранним...» © Olga Pershina / Facebook
- В тетради-песеннике одноклассницы прочитала: «Остался у меня на память от тебя портрет, твой портрет работы падлы той косой» (портрет работы Пабло Пикассо). © Нина Фомина / Facebook
- Мой брат пришел из садика и спросил: «Что такое „жеверными“?» Мы долго ломали голову, пока не выяснили, что в садике к 23 Февраля детишки разучивали песню, и там были такие слова: «Будем же верны мы армии родной!» © Елен Икс / Facebook
- В 90-х торговали аудиокассетами с записями. Пришла женщина: «Есть „Локшевоз“?» Мы перебрали всех зарубежных и отечественных исполнителей и не нашли. Через неделю залетает эта женщина с криками: «Вот! „Локшевоз“!» В этот момент магнитофон проигрывал песню группы Ace of Base «All That She Wants». © Mukhit Rustemov / Facebook
- А про писисюх песню никто не знает? И мы не знали. А оказывается, петь надо было так: «Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти писисюх». © Светлана Левченко / Facebook
- Когда работала в караоке, как-то девушка заказала песню «Чумахо, чумаха». Сначала не могла понять и говорю, что нет такой песни. Оказалось, «You’re My Heart, You’re My Soul» Modern Talking. © Яна Магалаес / Facebook
- Мой сын в 2 года до истерики просил: «Сики-сики, большой-большой». О боги, орал неделю, наверное, пока мы не поняли, что он просил песню из «Фиксиков» «А кто такие фиксики, большой-большой секрет». © Kristina Poirot / Facebook
- Молодая София Ротару пела популярную в моем детстве песню про гуцулочку — как она любит Карпаты. Маленькой мне слышалось «горбатый». Не разбираясь, кто такая гуцулочка (на тот момент мне казалось, что это какое-то ласкательно-уменьшительное имя типа Галочка, Аллочка), я громко подпевала под радио: «„А кто жених, Гуцулочка?“ — „Горбатый!“» И плакала от жалости и к милой юной девочке Гуцулочке, и к ее горбатому жениху. © Марина Альшанская / Facebook
- А я в детстве как-то докапывалась до взрослых с вопросом: «Что такое „двосия“?» Мне казалось почему-то, что они нарочно говорить не хотят. Говорят, что нет такого слова, а на пластинке слышно же: «Опять дают задержку двосии, и граждане покорно засыпают...» (песня Высоцкого «Москва — Одесса»). Несколько лет спустя расслышала все же, что задержка была до восьми. © Майя Звездинка / Facebook
- Известная песенка крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой» мне в детском саду слышалась так: «Пусть бегут неуклюжи, пешеходы по лужам, а вода по асваль турекой». То есть по лужам бежали 2 категории существ: 1) неуклюжи; 2) пешеходы. Неуклюжи — это было существительное во множественном числе (как «ножи», «стрижи»). Что происходило с водой, я не очень понимала. Но по аналогии с другими словами, которые я тогда знала, я считала, что вода как-то себя вела, и как именно это выглядело — «турекой» (как «бежать лисичкой», «мяукать кошечкой», «делать что-то турекой»). © Ирина Гнедько / Facebook
- В саду только начинала говорить по-русски, так в песне я пела: «Дремлет притихший крейсер-обжора». Смысл слова «обжора» я уже понимала, но всегда думала, что надо мной смеются, потому что я не знала, что такое «крейсер». © Alma Musina / Facebook
- А мне в песне Жени Белоусова вместо слов «брови вразлет, ветреная челка» слышалось «правит на взлет ветреная пчелка». Так и представляла себе какую-то легкомысленную пчелу, которая наелась меда и сейчас будет взлетать. © Iana Moll / Facebook
А из каких песен вы сотворили новый фееричный хит, сами того не подозревая?