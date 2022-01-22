20+ человек, которые не просто что-то сделали своими руками, а вложили всю душу целиком

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Пожалуй, все мы любим мастерить что-то своими руками. Да, одни способны лишь сделать простенькую фигурку из спичек и пластилина, а другие — крутой ночник из эпоксидной смолы. Но объединяет таких людей то, что они вкладывают в свои поделки всю душу. А потому результатом можно гордиться и показывать его всему миру.

Мы в AdMe.ru можем бесконечно любоваться самодельными вещами, созданными по-настоящему талантливыми людьми.

1. «Это мой маленький ночник, сделанный из дерева и смолы. Похоже на морскую пещеру?»

2. «Я сделал портрет своей кошки из витражного стекла»

3. «Летний пейзаж из самозатвердевающей глины»

4. «Сделал портрет моего брата из старых струн его гитары»

5. «Я сделал эту колыбель для своего первого внука»

6. «Это самая маленькая картина, которую я вообще писал. Акрил в крышке от бутылки»

7. «Я сделал этот обруч с кожаным пауком для наряда моей жены на Хеллоуин»

8. «Лампа из тыквы. Ручная работа»

«Чтобы сделать ее, нужно очистить тыкву, просверлить отверстия, вставить в них бисер и покрыть лаком».

9. «Сделал проволочный каркас, обмотал его скотчем и приклеил искусственную траву»

10. «Я сделала эти розы из полосок высохшей краски»

11. «Я сама вырезала и раскрасила этих гномов»

12. «Дал второй шанс моей старой обуви снова стать чем-то крутым»

13. «Этот мини-ночник в виде кемпинга я сделал для своего сына»

14. «Cделал держатель для книжных страниц с фигуркой кошки»

15. «Очень особенная просьба. Чувствую себя Дедом Морозом»

«Санта, я хочу это».

16. «Шериф Ноттингема из м/ф „Робин Гуд“. Плоская резьба по дереву. Полностью из натурального дерева и без окрашивания»

17. «На эту вышивку у меня ушло более 40 часов, но я так горжусь ею»

18. «Мой дядя из Румынии сделал маленький трактор с нуля»

19. «Я занимаюсь выжиганием по дереву уже 6 лет и очень горжусь этим произведением»

20. «Эту бабочку я сделала из бумаги, пробкового дерева и глины»

21. «Этот кристалл я вырастил из железа, щавелевой кислоты и карбоната калия. На это ушел месяц»