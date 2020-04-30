20+ человек, которые не постеснялись показать, какой изюминкой их наградила природа

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Кто-то из нас никогда не затеряется в толпе из-за своего высокого роста, кто-то будет будоражить сердца противоположного пола изящной щербинкой между зубов, а кто-то возьмет и построит успешную модельную карьеру с витилиго, как это сделала Винни Харлоу. Все это доказывает одно — у каждого из нас есть что-то особенное во внешности и этого совсем не стоит стесняться.

Именно так, к примеру, поступили 20+ героев этой подборки. Нам же в AdMe.ru остается только лишь восхититься ими, а еще природой, которая явно не пожалела на них изюма.

1. «Мои волосы и ресницы естественным образом разделены по цвету на блонд и темно-каштановый»

2. «На моем правом мизинце есть дополнительная фаланга»

3. «Моя борода на четверть оранжевого цвета»

4. «У меня на радужке левого глаза полоска»

5. «Мои пальцы выглядят так из-за нарушенного кровообращения в конечностях»

6. «У меня дерматография, поэтому я могу писать на своей коже»

«Привет, „Реддит“».

7. «У меня на голове одновременно растут прямые и волнистые волосы»

8. «У моей подруги есть родинки на обоих ушах, и это выглядит так, будто она носит серьги»

9. «У моей радужной оболочки есть дефект, из-за которого зрачок словно свисает»

10. «У меня есть лишняя кость, которая растет рядом с коленом. Я люблю называть ее своей дополнительной коленной чашечкой»

11. «Из-за генетической мутации по папиной линии у меня разные большие пальцы — один достался от папы, другой от мамы»

12. «У меня частичная гетерохромия, и из-за этого на моей радужной оболочке есть голубой сектор»

13. «У меня брахиметатарзия, вследствие чего мои пальцы на ноге выглядят таким образом»

14. «Я натуральная блондинка, но одна прядь на моей голове от природы темного цвета»

15. «У нас с дочерью у обеих один глаз голубого цвета, другой — зеленого. Правда, у нее на голубом глазу есть вкрапления зеленого»

16. «У меня, как и у моих дедушки и папы, деформированы фаланги на обоих мизинцах. Это называется клинодактилия»

17. «Родинки на моем лице образуют идеальную цифру 7»

18. «Мои волосы растут в форме завитков»

19. «У меня мегалокорнеа, и из-за этого увеличена роговица. Это выглядит так, словно у меня не глаза, а лупы»

20. «Волосы на моей ноге растут в форме вихря»

21. «У меня от природы ресницы есть только на одном глазу»

А у вас есть что-то специфичное во внешности? На что прохожие чаще всего обращают внимание, смотря на вас?