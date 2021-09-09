20 человек, чье терпение испытывали так долго, что оно лопнуло

Чаша терпения — вещь очень загадочная: никогда не знаешь, до какой степени она наполнена, пока в нее не попадает последняя капля. И тогда одни, подобно Халку, пускаются крушить все вокруг, другие прокладывают кому-то конкретный маршрут парой метких словечек, а третьи одаривают источник раздражения испепеляющим взглядом. Но есть и те, кто умудряется в такие моменты внешне сохранить самообладание, а потом выливает все свое негодование на бумагу.