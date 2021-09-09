20 человек, чье терпение испытывали так долго, что оно лопнуло
Чаша терпения — вещь очень загадочная: никогда не знаешь, до какой степени она наполнена, пока в нее не попадает последняя капля. И тогда одни, подобно Халку, пускаются крушить все вокруг, другие прокладывают кому-то конкретный маршрут парой метких словечек, а третьи одаривают источник раздражения испепеляющим взглядом. Но есть и те, кто умудряется в такие моменты внешне сохранить самообладание, а потом выливает все свое негодование на бумагу.
На них-то мы в AdMe.ru и решили заострить свое внимание на этот раз. Мы надеемся, что они сейчас немного остыли и перечитывают свои посты в социальных сетях с улыбкой на лицах.
- Это произошло не со мной, а с моим коллегой. Кто-то из раза в раз съедал его обед, оставленный в нашем холодильнике на работе. Обычно это был просто сэндвич, поэтому как-то раз он добавил в него экстраострый перец чили. На следующий день мы все знали, кто стоял за пропажей бутербродов. © HedgehogSmoothie / Reddit
- Слышу женские крики из квартиры соседей сверху: «Ухожу я от тебя, ухожу!» Когда терпение лопнуло, включила на всю громкость песню «Уходи и дверь закрой!». Через полчаса звонок в дверь. Сосед пришел с шоколадом и говорит мне: «Спасибо большое, еле от нее отделался». © Подслушано / Vk
- Какая же это боль! Есть сын, почти 6 лет. Так уж вышло, что с младенчества любит пить только чистую воду. Ни чай, ни кофе с какао. Сок может попить иногда, но в основном вода. И как же бесят родственники и знакомые, которые считают, что мы ребенка чем-то обделяем. Сами сладкое не едим, соответственно, дома нет конфет, шоколадок и прочей чепухи, зато всегда много фруктов и полезных вкусняшек. Для всех вокруг мы изверги, которые не дают ребенку сладкого. Если ходим на праздники, то я там никогда ничего не запрещаю (торты, леденцы — да пожалуйста). Но фишка в том, что ребенок сам не слишком этого хочет. Да, может поесть, а потом всегда на фрукты переключается. Так почему сейчас это считается ненормальным? Зато потом вздыхают и говорят, какой у вас ребенок стройный и подвижный, а наш вот только дома сидит, пьет чай с печеньками, и на улицу не выгонишь. © Doris132 / Pikabu
- Однажды, взяв телефон молодого человека, обнаружила, что он переписывается с моей подругой. Они флиртуют, встречаются за моей спиной. Как оказалось, это длится уже больше 4 месяцев. Я не устроила скандал, а просто наблюдала за ними. Мое терпение лопнуло, когда моя «подруга» решила пожить у нас, пока я в командировке, якобы чтобы присмотреть за моим молодым человеком. © Подслушано / Vk
- Знакомая рассказала: один шкет, который сам себе выдумал кличку Воплощенное Зло, сколотил банду из 3 таких же, как он, малолетних разбойников и занимался тем, что втихаря портил имущество других детей. Когда они вылили бутылку воды в рюкзак своей одноклассницы, из-за чего отсырел телефон, терпение лопнуло, и она пожаловалась маме, дала ей его номер и попросила с ним поговорить. Мама звонит, на том конце берут трубку:
— Воплощенное Зло слушает.
— Так, Воплощенное Зло. За телефон твои родители будут платить. Как с твоим отцом связаться?
— Ха! С моим отцом лучше не связываться! Он у меня из 90-х!
В этот момент она подумала: «Да что ты, черт тебя подери, такое несешь?»
А с отцом потом все-таки связались. Оказался обычный интеллигентный мужичок, типичный белый воротничок, похож на бухгалтера, сразу отслюнявил стоимость телефона и обещал «поговорить». © KingHawkins / Pikabu
- Я из раза в раз прощала свою лучшую подругу за подорванное доверие. Я говорила ей, что если она снова меня предаст, то на этом нашей дружбе конец. Мой парень сделал мне предложение в 18 лет, и я сказала «да», но не была до конца уверена и к тому же напугана. Я рассказала ей об этом и попросила все держать в секрете, однако она поведала об этом всем своим друзьям до единого, и скоро об этом знал весь город. После этого с меня было достаточно! До сих пор не могу такое простить. © Unknown author / Reddit
- Дядя обожает звонить всем по видеосвязи. Без предупреждения, в самые неподходящие моменты. Не берешь или сбрасываешь — будет наяривать, как на пожар. Сто раз говорила, что не люблю видеозвонки, что неудобно отвечать на них на работе и что, в принципе, неприлично так звонить без договоренности. В ответ обиды и возмущенное «Ачотакого?!»
Довести это до него в грубой форме не могу, так как это приведет к ссоре с кучей родни. Они тоже, блин, не понимают, «ачотакого». Но хоть сами не звонят по видеосвязи, и на том спасибо. © Подслушано / Vk
- Работал кассиром. Как-то раз одна покупательница закатила скандал из-за цены на товар. Я постарался детально ей объяснить, почему цена такая, и повторил эту информацию раз сто. Она не успокаивалась и продолжала выражать свое недовольство. И когда она решила разузнать, не новенький ли я здесь, в ответ на это я одарил ее взглядом сумасшедшего и не отрывал от нее глаз, пока она не отвела свои. Думаю, это сработало, потому что она молча оплатила свои покупки и была такова. © Unknown author / Reddit
- Обычный офис. В обеденной зоне стоит холодильник и микроволновая печь. Коллеги приносят из дома еду и кладут в холодильник. Некоторые товарищи иногда забывают еду, и она начинает там портиться. Понедельник, заглянул в холодильник — лежат 2 вареных яйца в прозрачном пакете. Вторник: все еще лежат 2 вареных яйца в прозрачном пакете. Среда: все еще лежат. Четверг: все еще лежат. Думаю, кто-то про них забыл. Пятница, утро. Мое терпение заканчивается, и яйца отправляются в мусорку. В обед один из прожорливых коллег кричит на весь офис: «Кто съел мои яйца!? Я каждый день новые приношу и вот на эту полочку кладу». Молчим как партизаны. Неудобно вышло. © Fixedb / Pikabu
- На работе у меня есть зарядка для телефона, и есть люди, которые любят ее одалживать (им лень себе купить запасную). Однажды я заряжала сотовый, было уже что-то около 70 %, и я сказала, что поделюсь, когда дойдет до 100 %. В ответ на что человек возмутился, мол, у него 2 % сейчас, а мой телефон почти зарядился. Самое смешное, что меня до сих пор попрекают этим отказом, что я не поделилась своей зарядкой. И особенно часто пытаются пристыдить, когда прошу вернуть мне мою зарядку, если ее кто-то одалживал и не вернул. © Подслушано / Vk
- Девушка, с которой я на тот момент относительно недавно начал встречаться, пригласила меня на свой день рождения. И, как оказалось, она позвала еще 2 парней, с которыми в то время общалась. Когда вечеринка подошла к концу и все разошлись по домам, остались только она и мы, 3 парня, каждый из которых ждал, пока свалят остальные двое, чтобы остаться с именинницей наедине. И какой же интересный у нас завязался разговор, когда мы все поняли, что к чему. Решено: я больше никому не позволю так со мной обращаться. Особенно тем, к кому я испытываю чувства! © colmcg / Reddit
- Работаю на удаленке, звонок с неизвестного номера:
— Алло?
— Добрый день. Оператор Марина, вас беспокоит компания «Аскор... (непонятный набор звуков)». Ой, «Оскор... (непонятный набор звуков)». Да блин, опять это чертово название! Как же я запарилась, увольняюсь!
Гудки.
Держись, Марина! © Wondervool / Pikabu
- Я работала в ночную смену, когда мне позвонил муж и сказал, что он потерял работу. Снова. Я сказала ему все то же самое, что говорила предыдущие 57 раз, когда он сообщал мне подобные новости. Нет, это не опечатка: за последние 12 лет он потерял работу 57 раз. Мой менеджер услышал наш разговор и сказал, что хотел бы, чтобы и у него была такая понимающая жена. В этот момент я осознала, сколько на самом деле во мне гнева на мужа. Гнева, который я вечно подавляла. Я всегда хотела некой стабильности для себя и своих детей, а с ним ее добиться попросту невозможно. Полагаю, это была последняя капля, потому что через 2 месяца мы расстались. И я почувствовала, что у меня словно гора с плеч свалилась. © Jill Grant / Quora
- Стоял около салона связи в ожидании решения своего вопроса, рассматривал витрину соседнего магазинчика. А рядом туалет с теткой, сидящей у входа на стульчике и берущей мзду за вход в размере 25 рублей («Что вы, какой кассовый аппарат?!»). Слышу: «Девушка, вы что, мне дали 17 рублей?!» Вижу, что девушка возвращается, доплачивает и снова скрывается в недрах туалета. Ну ладно, бывает. Стою дальше. И вдруг снова слышу про 17 рублей. Думаю, странно, 2 посетителя подряд ошиблись с мелочью на одну и ту же сумму. Что-то не то. Вижу, еще один парень направляется туда. Вытягиваю шею — так, дает 2 железные десятки и пятерку. Заходит внутрь. «Молодой человек! Вернитесь, вы 17 рублей дали!» Вышел, а я ему говорю: «Вы 25 рублей дали, я видел». Тетка чуть не лопнула от злости. © jarohty / Pikabu
- Бесит, что в сфере услуг деньги берут по прайсу, а делают с косяками. Натягивали потолки, и мастер говорит: «Я замарал потолок немного, потом помоете». На маникюре мастер говорит: «Я такой дизайн не сделаю, только подобие будет». Может, и мне стоит сказать: «Вот вам 1 000 рублей, а остальные деньги найдете». © Подслушано / Vk
Легко ли вас вывести из себя? Что с вероятностью 100 % способно привести вас в крайне раздраженное состояние?
Фото на превью Подслушано / VK
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