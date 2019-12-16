20 человек, которые не понаслышке знают, что такое облом
Часто в нашей жизни случаются непредвиденные обстоятельства, которые потом с удовольствием вспоминаешь и рассказываешь как любимую байку всем знакомым. А иногда такие события вызывают недоумение, сожаление или даже стыд.
Мы AdMe.ru уверены, каждый человек в той или иной степени приходил в замешательство от поступков других людей или каких-то своих оплошностей. И наша подборка именно об этом.
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Подруга опаздывала на работу минут на 5–10, компания иностранная, нормальная практика. Решили докопаться до нее, уволить за нарушение дисциплины. Мол, подписывай акт — и оформим. Свидетелей привлекли. Только подруга не дура, составила такие акты на всех, кто опоздал в тот же день: гендиректор, главбух и еще 5 коллег. Запросила информацию о магнитных картах и пошла со всем этим в трудовую инспекцию. Итог: 7 окладов по соглашению сторон. Уехала в Рим развеяться. Знание прав и законов в действии! © Подслушано
- Мой папа вырос в деревне. Больше всего меня впечатлила история о том, как домашнюю утку «увел» дикий селезень. Папа нашел беглянку на лугу недалеко от дома. Рядом с ней сидел ее «мужчина», периодически улетая и прилетая обратно к ней. Бедная утка громко крякала и не могла улететь за любимым, потому что была очень толстая и просто не могла взлететь. Прямо по-женски так жалко ее... © MoPo3oB777 / pikabu
- На сайте знакомств начал общаться с девушкой, очень интересная. 2 дня переписывались, интересы и все остальное идеально подходят. На 3-й день пишу:
— А что ты вообще делаешь в свободное время?
— С сыночком сижу, все время им занимаюсь.
— Ой, как здорово! И здесь у нас тоже много общего: я с дочкой.
Добавила в черный список. Что не так то!? © Vipman84 / pikabu
- У нас пару месяцев назад уборщица / кухарка уволилась, ну Влад и сказал, что у него мама вкусно готовит и согласна на такую работу. Пришла мама Влада, принесла с собой чистоту и вкусную домашнюю еду. Между делом узнала зарплаты всех коллег в офисе. Удивилась, что у некоторых зарплата в 2 раза больше, чем у Влада. Узнала, что Влад должен и чего не должен делать, чтобы получать такую зарплату. И Владик взвыл...
А сегодня начальник нам угрожал, что если не успеем к дедлайну, то поставит над нами маму Влада. В последнее время продуктивность Владика выросла почти в 2 раза. © bash.im
- — В корпоративном чате в Viber в воскресенье творилось полное мракобесие: с утра до ночи поздравляли коллегу с юбилеем.
— Смайлики, гифки и картиночки в ассортименте? )))
— Угу. Но знаешь, в чем самый большой прикол? В понедельник оказалось, что у юбиляра нет Viber... © bash.im
- У меня раньше довольно часто воспалялся тройничный нерв. Кто не в курсе — при этом болит лицо и отдает довольно сильно в зубы, глаз, шею. Так было минимум лет 10. Потом добрые люди на улице вылечили меня от этого, сломав верхнюю челюсть. В качестве платы взяли мой мобильник. Это честно, я считаю. Так как вылечили качественно — теперь уже лет 15 ни одного рецидива. © bash.imBobren / pikabu
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Я встречалась с этим парнем около 4 месяцев. Однажды он пригласил меня на ужин. Я к тому моменту уже начала влюбляться в него. Итак, мы ужинаем, и он идет в уборную. Его не было очень долго. Я решила проверить свой телефон, а там сообщение от него: «Пока».
Он просто оставил меня с блюдами, за которые мне пришлось заплатить. Он уехал, и мне пришлось взять такси домой. Не знаю, что случилось, что заставило его уйти, но, вероятно, к лучшему. © nellfromthemovienell / reddit
- Дочери 3,5 года. Стоим в магазине в очереди к кассе. Дочь постоянно залезает рукой в прорезь на моих драных джинсах в районе бедра. Одергиваю ее, говорю, что не надо так делать, иначе джинсы окончательно порвутся. А она громко отвечает, что просто трогает через дырку мои волосатые ноги. © Подслушано
- — Девушка, вашей маме зять не нужен?
— Нет.
— Ну и хорошо. Я тоже пока не готов к серьезным отношениям. © Oleg_Maksyuk / twitter
- В детском саду детям раздали бумажные заготовки — фигурку лягушки — и попросили раскрасить. Вечером, когда я пришла забирать сына, воспитательница вышла ко мне и прямо трагически сообщила, что мне бы надо позаниматься с ним, а то он даже не знает, что лягушка — зеленая. И показала раскрашенную Тёмычем фигурку — черную, с красными точками. Сын во время этого разговора молча стоял рядом, потом не выдержал: «Мама, это же краснобрюхая жерлянка, как она может быть зеленой?» © bash.im
Когда высокий одноклассник сидит впереди тебя.
- На работе закончился сахар, покупаю в ларьке на базаре. Стою в очереди, рядом еще 2 женщины. Подходит мужичок в кожаной куртке а-ля 90-е и резким движением распахивает ее. Все рефлекторно отпрыгивают, а у него за пазухой 3 рыжих котенка. Мужичок голосом жалостливым:
— Котеночка не возьмете?
Одна заинтересовалась, а вторая:
— Ну вот, в нашем фиговом городе мужикам уже и показать нечего кроме котят. © bash.im
- Жена звонит из такси, говорит: «Встречай меня, я купила очень большую рыбу». Я одеваюсь, спускаюсь, готовлюсь тащить лосося килограммов на 10. Она привезла метровую плюшевую акулу. © Sergey_Elkin / twitter
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Что-то вспомнилось: разговаривали как-то с коллегой про период в ее жизни, когда она решила расстаться со своим мужчиной.
И она выдает что-то вроде: «Ну и вот, когда он меня бросил...»
«Постой, — перебиваю я, — разве это не ты его бросила? Ты же ему сказала, чтобы он уходил, потому что он тебе больше не нужен и видеть его ты больше не хочешь?»
«Ну да, — отвечает она. — Но ведь он после этого ушел!» © Seraph6 / pikabu
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Пару лет назад принесли ноутбук на ремонт и сами признались, что залили. Вроде дело обычное, но каким образом это произошло, рассказали сами владельцы. Отец семейства купил себе ноутбук и тем же вечером на общесемейном собрании продемонстрировал его. После того как села батарея, поставили на зарядку и легли спать. Дедушка вышел ночью попить воды и, увидев красную индикацию заряда возле штекера, решил: горим! Дабы не создавать панику, потянул его в ванну и опустил в тазик с водой. С чистой совестью пошел спать. Что было утром вместо медали — остается только догадываться... © bash.im
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Встретили во дворе маму моего одноклассника Сережи:
— Ооо, Настена, как дела? Как ребятишки?
— Какие ребятишки?
— У тебя нет детей?
— Нет.
— И не замужем?
— Нет и не была.
— Срочно поднимайся к Сереге, он один дома и тоже не женат!
© Mumi_Troll / twitter
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Юля: «Слушай, что можно сделать с большой ямой? Только не закапывать, я ее 4 часа копала».
Вован: «А зачем копала-то?»
Юля: «Да я хотела папе сделать приятное, накопать ему червей для рыбалки. И вдруг вижу в земле 5 рублей. Подняла, копаю дальше. Еще 5 рублей, потом еще и еще. Думала, что клад. Короче, выкопала ямищу мама не горюй, нашла с десяток 5-рублевых монет».
Юля: «А потом оказалось, что у меня просто дырка в кармане».
Юля: «Я идиотка».
Юля: «Что можно сделать с большой ямой?» © bash.im
А какие ситуации с подвохом случались в вашей жизни? Часто в них попадаете?
Фото на превью Подслушано