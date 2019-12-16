20 человек, которые не понаслышке знают, что такое облом

Я встречалась с этим парнем около 4 месяцев. Однажды он пригласил меня на ужин. Я к тому моменту уже начала влюбляться в него. Итак, мы ужинаем, и он идет в уборную. Его не было очень долго. Я решила проверить свой телефон, а там сообщение от него: «Пока».

Он просто оставил меня с блюдами, за которые мне пришлось заплатить. Он уехал, и мне пришлось взять такси домой. Не знаю, что случилось, что заставило его уйти, но, вероятно, к лучшему. © nellfromthemovienell / reddit