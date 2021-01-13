20+ раз, когда зимой погода преподнесла не просто сюрприз, а сюрпризище

Не везде зима такая, к какой мы привыкли: где-то всю зиму идут дожди, где-то +32 в январе — норма. Но все же милее и ближе нашему сердцу снегопады и морозные узоры на окнах. Так и у героев нашей сегодняшней подборки — к пуховикам и варежкам им не привыкать.

Мы в AdMe.ru даже немного замерзли, просматривая эти фото, — настолько от них веет морозным воздухом. Советуем и вам перед чтением статьи запастись горячим какао.

«Этим утром в Йеллоунайфе на термометре —52 ℃»

«Вот так снег скатился по лобовому стеклу»

Все, нагулялся

«Кое-кто забыл закрыть дверь в кабину прошлой ночью»

«Обнаружил это на заднем дворе»

«Обед подан»

«Можно сказать, что в Швейцарии мы попали в серьезную переделку. Дело в том, что мой рост — 190 см»

«Сделал идеально круглого снеговика»

«Морозный узор на капоте автомобиля»

«Так линия заморозка следует за тенью»

«Из-за наледи эти листья выглядят размытыми»

«Открываешь, значит, дверь после снегопада... Северная Канада»

«Снег на крыше подтаивает и сползает. И поэтому сосульки принимают вот такую форму»

«Я решил сделать армию пингвинов-снеговиков»

«Случайно забыл на улице жидкое мыло. И за ночь на холоде оно превратилось из прозрачного в белое»

«Иней на заборе»

«В Норильске 5 дней подряд идет снег»

«Все во льду»

«Первый день весны. —35 ℃»

Снегопад на острове Хоккайдо, Япония

«Когда ты живешь в Норвегии и забыл закрыть окно в кабинете»