20+ раз, когда зимой погода преподнесла не просто сюрприз, а сюрпризище
Не везде зима такая, к какой мы привыкли: где-то всю зиму идут дожди, где-то +32 в январе — норма. Но все же милее и ближе нашему сердцу снегопады и морозные узоры на окнах. Так и у героев нашей сегодняшней подборки — к пуховикам и варежкам им не привыкать.
Мы в AdMe.ru даже немного замерзли, просматривая эти фото, — настолько от них веет морозным воздухом. Советуем и вам перед чтением статьи запастись горячим какао.
«Этим утром в Йеллоунайфе на термометре —52 ℃»
«Вот так снег скатился по лобовому стеклу»
Все, нагулялся
«Кое-кто забыл закрыть дверь в кабину прошлой ночью»
«Обнаружил это на заднем дворе»
«Обед подан»
«Можно сказать, что в Швейцарии мы попали в серьезную переделку. Дело в том, что мой рост — 190 см»
«Сделал идеально круглого снеговика»
«Морозный узор на капоте автомобиля»
«Так линия заморозка следует за тенью»
«Из-за наледи эти листья выглядят размытыми»
«Открываешь, значит, дверь после снегопада... Северная Канада»
«Снег на крыше подтаивает и сползает. И поэтому сосульки принимают вот такую форму»
«Я решил сделать армию пингвинов-снеговиков»
«Случайно забыл на улице жидкое мыло. И за ночь на холоде оно превратилось из прозрачного в белое»
«Иней на заборе»
«В Норильске 5 дней подряд идет снег»
«Все во льду»
«Первый день весны. —35 ℃»
Снегопад на острове Хоккайдо, Япония
«Когда ты живешь в Норвегии и забыл закрыть окно в кабинете»
А вы любите зиму? Или предпочитаете жаркое время года?
Фото на превью canadapwnseh / reddit