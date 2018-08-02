20+ фотографий, которые раз и навсегда докажут, что уборка — это на самом деле круто

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Уборка может быть скучным занятием, но ее результаты порой превосходят все ожидания. Вы можете узнать, что стол в саду никогда не был зеленым, выяснить, как выглядят 50 лет грязи, или даже найти целую комнату под грудой белья. Эти и другие сюрпризы ждали героев нашей статьи.

Мы в AdMe.ru вдохновляемся примерами чудесного преображения и верим, что уборка способна творить чудеса. А в конце статьи вас ждет бонус, который доказывает, что умелые руки могут отчистить даже многовековую грязь.

Первая уборка комнаты после 2-летней депрессии

Удивительно, как много может изменить элементарная система хранения

«До». «После».

Вот что случается с садовой скамейкой, если не мыть ее 16 лет

«Как я провел свое воскресенье»

Как быстро и недорого освежить интерьер

«Как выглядит моя кухня, когда муж в командировке, и во что она превращается сразу перед его возвращением»

Нет, это не новые ступени, а все те же, только отмытые

Если так полировать, можно и джинна вызвать

При желании можно отмыть даже камни в фонтане

Самое трудное — это начать

Если 5 лет откладывать уборку, ее результаты станут очевиднее

Оказывается, этот стол никогда не был зеленым

Даже ржавое «корыто» можно превратить в крутую тачку

И машина времени не нужна

Кажется, кто-то опять использовал магию вне Хогвартса

Вот что случается, когда на работу берут человека, который любит убираться

«Чищу потолочные вентиляторы в ресторане. Один готов, осталось еще четыре».

Только сделав чистку, понимаешь, насколько грязными были фары

Уже хотели покупать новые стулья, но взялись за старые

Вот так выглядят 50 лет грязи

Пока одни ленятся помыть раковину, этот парень помыл дом

«Спустя 4 часа и 2 фильма я наконец-то закончила уборку в комнате»

Курение вредит не только здоровью, но и салону автомобиля

Когда думаешь, что все это проще сжечь, чем убрать, но потом собираешься с духом и совершаешь подвиг

Если вам кажется, что в квартире уже идеальная чистота, откройте крышку системного блока

Бонус: работа реставратора не так уж сильно отличается от работы волшебника

Если вам захотелось убраться, делайте это так же, как девушки в финской армии

А у вас случались такие трудовые подвиги или вы всегда поддерживаете идеальный порядок?