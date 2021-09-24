20+ человек, которые не побоялись ремонта и сделали из ванной настоящую конфетку

Если, занимаясь обустройством гостиной комнаты или кухни, люди зачастую думают о том, какое впечатление они произведут на гостей, то ванную делают для себя. Ведь именно здесь человек остается наедине с собой. А потому это пространство должно быть уютным.

Мы в AdMe.ru отыскали на просторах интернета фото от людей, которые не пожалели времени и сил, чтобы превратить свою ванную комнату в нечто особенное.

«Сделали из унылой бежевой ванной яркую комнату»

«Больше года назад мы решили поменять пол и обнаружили протечку. Все это вылилось в ремонт ванной комнаты. Работали в основном по вечерам и на выходных»

«Вот чем мы занимались этим летом. Отремонтировали нашу ванную своими руками»

«На наш дом рухнуло дерево. Так что пришлось срочно переделывать ванную комнату. Раз уж мы взялись за дело, то все немного поменяли»

«Работники положили кафель, муж занимался электрикой, а я покраской»

«Установила в отремонтированной ванной умное зеркало. Достаточно нажать на кнопочку — и оно не запотевает, когда я принимаю душ»

Даже маленькую ванную можно превратить в самое стильное место в доме

«Собственноручно сделали все работы. Хотя мы и не профессионалы в этом деле»

Вы не сможете меня убедить, что это та же самая ванная комната. Просто отказываюсь в это верить. © Asentro76 / Reddit

«На все про все у нас ушел месяц. Но это стоило того»

«Отремонтировал ванную своими силами. У меня была куча дел, поэтому работа растянулась на 4 месяца»

«Мы завершили наш проект»

«Когда я начал ремонт в ванной, то планировал закончить работы к рождению ребенка. И вот наконец-то все готово. Сыну скоро исполняется 6 лет»

«Наша старая ванная действительно нуждалась в переделке. Работы заняли 3,5 месяца, но это стоило того»

«Переместили унитаз из угла, и в ванной сразу стало больше места. В основном для цветов»

«Вообще-то мы планировали всего лишь сменить унитаз. Но все вышло из-под контроля, и мы закончили полным ремонтом ванной»

«Ужасная протечка стала отличным поводом сделать ремонт в старой ванной»

«На все работы у меня ушел почти год, но я доволен результатом»

«Сделали ремонт в нашей ванной»

Пожалуй, это самая потрясающая ванная, которую я видел. Хочу себе такую же. © idkmanijdk / Reddit

«Наверное, теперь это моя любимая комната в нашем доме»

«Переделали ванную. Спасибо моей жене за дизайнерские находки»

«Ванная была единственной комнатой в доме, которая мне совсем не нравилась. Ломала голову, как бы ее украсить, и вот что придумала»

«Не буду врать, я просто ненавидела свою ванную. Особенно этот гадкий пол. Так что постаралась сделать все возможное»