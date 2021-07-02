20+ случаев, когда люди не стали устраивать пир на весь мир, а отпраздновали просто и с душой

Иногда об особенных событиях вроде свадьбы или дня рождения так и тянет кричать на всю вселенную и веселиться до упаду. А бывает и так, что хочется насладиться праздником в одиночестве или в компании самых близких людей без пышного торжества и фанфар.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать, как пользователи сети справляют праздники без суеты и шумихи, и показываем их снимки вам. Вдруг вы не знаете, чем заняться в грядущий день рождения.

«Я: „Так, фоткаю сегодня свадьбу. На улице жарко. Шорты надеть, что ли? Хотя не, свадьба же, надо выглядеть прилично“. Жених тем временем...»

«Отмечаю свой 21-й день рождения в компании лучших друзей»

«Поженились вчера. Не было времени даже на то, чтобы поесть. Приходилось перекусывать на ходу»

«Встретил свой день рождения на работе. Когда часы пробили полночь, охранник, которого я едва знаю, удивил меня этим»

«Мы закинули свадебную одежду в рюкзаки и прошли 16 км, чтобы пожениться на вершине горы»

«Мой отец поженил нас на заднем дворе, а гости: братья и сестры — были в пижамах»

«Сегодня у меня день рождения, и я праздную его с моей лучшей подругой»

«Отметил свое 29-летие, покрасив волосы в цвет, о котором мечтал с 5-го класса!»

«За пару часов до регистрации брака пригласили дядю быть нашим свидетелем»

«Отметили день рождения жены в праздничной „крепости“»

«Мой дед в свой 91-й день рождения»

«Я спросил отца, что он хочет делать в свой день рождения. В итоге мы кололи дрова. Ему 71»

«В свой праздник я был в походе в Долине Смерти и рисовал ночное небо»

«Мы поженились. Прекрасный день без стресса в компании 9 друзей»

«Вот уже 10 лет в свой день рождения я встречаю рассветы»

«Сегодня у меня день рождения. Нас с девушкой недавно уволили, денег нет. Но она сделала нам праздничные колпачки из коробки от хлопьев»

«Сегодня мне 35, и я заново открываю жизнь! Прекрасно пообедала в одиночестве и сделала зеленый маникюр»

«Это был тяжелый год. На мой день рождения подруга пригласила меня в тур, посвященный Гарри Поттеру, чтобы я могла отпраздновать в крутом месте»

«Сегодня мне исполнилось 30, и это был самый лучший день рождения в тесном кругу семьи и друзей»

«Я купила праздничное платье и украшения и впервые за долгое время почувствовала себя красивой».

«Прошлым вечером я женился на своей лучшей подруге!»

«Мы с родителями отмечаем мой 39-й день рождения в небольшом парке развлечений в горах»

«Сегодня с друзьями мой ДР отмечали, змея запускали. Аж до драки: каждому было охота нитку подержать. Я в компании самый младший. Сегодня мне исполнился 51 год»