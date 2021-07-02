20+ случаев, когда люди не стали устраивать пир на весь мир, а отпраздновали просто и с душой
Иногда об особенных событиях вроде свадьбы или дня рождения так и тянет кричать на всю вселенную и веселиться до упаду. А бывает и так, что хочется насладиться праздником в одиночестве или в компании самых близких людей без пышного торжества и фанфар.
Мы в AdMe.ru любим наблюдать, как пользователи сети справляют праздники без суеты и шумихи, и показываем их снимки вам. Вдруг вы не знаете, чем заняться в грядущий день рождения.
«Я: „Так, фоткаю сегодня свадьбу. На улице жарко. Шорты надеть, что ли? Хотя не, свадьба же, надо выглядеть прилично“. Жених тем временем...»
«Отмечаю свой 21-й день рождения в компании лучших друзей»
«Поженились вчера. Не было времени даже на то, чтобы поесть. Приходилось перекусывать на ходу»
«Встретил свой день рождения на работе. Когда часы пробили полночь, охранник, которого я едва знаю, удивил меня этим»
«Мы закинули свадебную одежду в рюкзаки и прошли 16 км, чтобы пожениться на вершине горы»
«Мой отец поженил нас на заднем дворе, а гости: братья и сестры — были в пижамах»
«Сегодня у меня день рождения, и я праздную его с моей лучшей подругой»
«Отметил свое 29-летие, покрасив волосы в цвет, о котором мечтал с 5-го класса!»
«За пару часов до регистрации брака пригласили дядю быть нашим свидетелем»
«Отметили день рождения жены в праздничной „крепости“»
«Мой дед в свой 91-й день рождения»
«Я спросил отца, что он хочет делать в свой день рождения. В итоге мы кололи дрова. Ему 71»
«В свой праздник я был в походе в Долине Смерти и рисовал ночное небо»
«Мы поженились. Прекрасный день без стресса в компании 9 друзей»
«Вот уже 10 лет в свой день рождения я встречаю рассветы»
«Сегодня у меня день рождения. Нас с девушкой недавно уволили, денег нет. Но она сделала нам праздничные колпачки из коробки от хлопьев»
«Сегодня мне 35, и я заново открываю жизнь! Прекрасно пообедала в одиночестве и сделала зеленый маникюр»
«Это был тяжелый год. На мой день рождения подруга пригласила меня в тур, посвященный Гарри Поттеру, чтобы я могла отпраздновать в крутом месте»
«Сегодня мне исполнилось 30, и это был самый лучший день рождения в тесном кругу семьи и друзей»
«Я купила праздничное платье и украшения и впервые за долгое время почувствовала себя красивой».
«Прошлым вечером я женился на своей лучшей подруге!»
«Мы с родителями отмечаем мой 39-й день рождения в небольшом парке развлечений в горах»
«Сегодня с друзьями мой ДР отмечали, змея запускали. Аж до драки: каждому было охота нитку подержать. Я в компании самый младший. Сегодня мне исполнился 51 год»
А как вы отмечаете семейные праздники? Устраиваете пир на весь мир или скромно справляете в компании самых близких?
Фото на превью Huttsei / Reddit
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