20+ человек, которые не ожидали такого подвоха в простой СМС-переписке

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Казусы сопровождают нас повсюду, однако в мире СМС-переписок это куда более интересная история. Ведь именно тут любой может дать волю своей фантазии, подключить юмор и создать настоящий шедевр. Как, например, парень, что нашел кошелек, или девушка с фейковой страницей.