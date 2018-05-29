20+ человек, которые не ожидали такого подвоха в простой СМС-переписке

Казусы сопровождают нас повсюду, однако в мире СМС-переписок это куда более интересная история. Ведь именно тут любой может дать волю своей фантазии, подключить юмор и создать настоящий шедевр. Как, например, парень, что нашел кошелек, или девушка с фейковой страницей.

AdMe.ru собрал настоящие перлы со всех уголков мировой паутины, чтобы в который раз поднять вам настроение.

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А какие провалы или забавные случайности в СМС-переписках случались с вами?

19 На склад!
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