20 человек с золотыми руками, которые дадут фору прославленным модельерам

Дизайнерская одежда зачастую стоит как крыло самолета, а уж индивидуальный пошив и вовсе идет по цене целого авиалайнера. Есть более доступный способ выглядеть неповторимо и стильно: вооружиться швейной машинкой, запасом терпения, капелькой вдохновения и воплотить в жизнь свои модные фантазии.

Герои нашей статьи находятся на разных уровнях мастерства: кто-то попробовал себя в шитье впервые, а другие вполне могли бы составить конкуренцию именитым модельерам. Но мы в AdMe.ru уверены, что все эти наряды могли бы занять достойное место на мировых подиумах.

«Я сама придумала дизайн и сделала наряд для выпускного»

«Сшила костюм из плиссированной юбки и укороченного пиджака по самодельной выкройке»

«Ничто не сравнится с ощущением, когда шелковое платье сшито ровно по твоей фигуре. Я сама набросала выкройку и создала свой свадебный образ»

«Спроектировала и сшила себе пальто. Мне нравится»

«Я вдохновилась образом Грейс Келли из фильма „Окно во двор“, потратила $ 50 на ткань и сделала это платье для рождественской вечеринки моих родителей»

«Мой сын смастерил платье из пакетов с помощью швейной машинки и горячего клея. Он делал это впервые для школьного проекта и выиграл 2 стипендии»

«Пышные рукава в тренде, поэтому я решила использовать их, когда создавала костюм в готическом клоунском стиле»

«Сшила синее платье в стиле ретро с вышивкой и карманами, а из остатков ткани — пояс и сумочку»

— Я никогда не шила, а тут решила создать платье с нуля. — Это невероятная работа для новичка.

«Я сделала плащ с высоким воротом по лекалам Vogue. Ближе к концу моя машинка сломалась, поэтому пуговицы и пояс пришлось пришивать вручную»

«Выпускного вечера в этом году не было, но по крайней мере я могу покружиться в бальном наряде, который сама сшила»

«Мое самодельное винтажное платье»

«Несколько психических срывов, сломанная игла и более 48 часов работы ради халата а-ля „я унаследовала богатство моего пропавшего мужа“»

«Сделала сегодня платье с тигровым принтом. На это ушло около 4 часов, и мне нравится, как оно сидит»

«Сшила юбку и шейный платок по видео на YouTube. Это первая одежда, которую я сделала сама и с удовольствием ношу на публике»

«Я сама создала это платье с цветами и пчелами»

«Сшила себе пальто по выкройке Vogue, но с небольшими изменениями. Идеально подходит для зимы»

«Мне было 8 лет, когда вышел мой любимый фильм „Эдвард Руки-ножницы“. Я сшила платье как у главной героини, потратив на это 3 дня и $ 28»

«Сделала джинсовый костюм с брюками клеш и курткой»

«Моя сестра сделала для школьного проекта великолепное свадебное платье из переработанных пластиковых пакетов»