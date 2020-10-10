20 человек с золотыми руками, которые дадут фору прославленным модельерам
Дизайнерская одежда зачастую стоит как крыло самолета, а уж индивидуальный пошив и вовсе идет по цене целого авиалайнера. Есть более доступный способ выглядеть неповторимо и стильно: вооружиться швейной машинкой, запасом терпения, капелькой вдохновения и воплотить в жизнь свои модные фантазии.
Герои нашей статьи находятся на разных уровнях мастерства: кто-то попробовал себя в шитье впервые, а другие вполне могли бы составить конкуренцию именитым модельерам. Но мы в AdMe.ru уверены, что все эти наряды могли бы занять достойное место на мировых подиумах.
«Я сама придумала дизайн и сделала наряд для выпускного»
«Сшила костюм из плиссированной юбки и укороченного пиджака по самодельной выкройке»
«Ничто не сравнится с ощущением, когда шелковое платье сшито ровно по твоей фигуре. Я сама набросала выкройку и создала свой свадебный образ»
«Спроектировала и сшила себе пальто. Мне нравится»
«Я вдохновилась образом Грейс Келли из фильма „Окно во двор“, потратила $ 50 на ткань и сделала это платье для рождественской вечеринки моих родителей»
«Мой сын смастерил платье из пакетов с помощью швейной машинки и горячего клея. Он делал это впервые для школьного проекта и выиграл 2 стипендии»
«Пышные рукава в тренде, поэтому я решила использовать их, когда создавала костюм в готическом клоунском стиле»
«Сшила синее платье в стиле ретро с вышивкой и карманами, а из остатков ткани — пояс и сумочку»
— Я никогда не шила, а тут решила создать платье с нуля.
— Это невероятная работа для новичка.
«Я сделала плащ с высоким воротом по лекалам Vogue. Ближе к концу моя машинка сломалась, поэтому пуговицы и пояс пришлось пришивать вручную»
«Выпускного вечера в этом году не было, но по крайней мере я могу покружиться в бальном наряде, который сама сшила»
«Мое самодельное винтажное платье»
«Несколько психических срывов, сломанная игла и более 48 часов работы ради халата а-ля „я унаследовала богатство моего пропавшего мужа“»
«Сделала сегодня платье с тигровым принтом. На это ушло около 4 часов, и мне нравится, как оно сидит»
«Сшила юбку и шейный платок по видео на YouTube. Это первая одежда, которую я сделала сама и с удовольствием ношу на публике»
«Я сама создала это платье с цветами и пчелами»
«Сшила себе пальто по выкройке Vogue, но с небольшими изменениями. Идеально подходит для зимы»
«Мне было 8 лет, когда вышел мой любимый фильм „Эдвард Руки-ножницы“. Я сшила платье как у главной героини, потратив на это 3 дня и $ 28»
«Сделала джинсовый костюм с брюками клеш и курткой»
«Моя сестра сделала для школьного проекта великолепное свадебное платье из переработанных пластиковых пакетов»
А как считаете вы, самодельная одежда — это круто или признак того, что человек не может позволить себе брендовую вещь?
Фото на превью SimplyBrioche / Reddit