20+ человек рассказали, как они прощаются с пушистыми четвероногими, выходя из дома

Почти каждый из нас рано или поздно начинает общаться со своим четвероногим другом. Это же маленький хулиганистый член семьи, который появился в нашей жизни лет так на 15. В этой статье люди раскрыли сокровенные стороны своей жизни с домашними пушистиками и рассказали, что же они говорят им перед тем, как уйти на работу, в магазин или отправиться в поездку.

После этой подборки мы в AdMe.ru в очередной раз убедились, что наши любимцы понимают человеческую речь и наши эмоции. А как иначе объяснить, что они с грустью глядят нам вслед каждый день, провожая на работу? А многие еще и жалобно поскуливают так, что аж сердце разрывается. В конце вас ждет бонус: наши авторы тоже рассказали о том, что же они говорят своим питомцам перед уходом.

Громко ору на лестнице «Рой, пока!», когда закрываю дверь, чтобы соседи думали, что дом остался сторожить 40-летний канадский лесоруб. В принципе метод работает. © nord_lt / Twitter

Говорю: «Сиди тихо и веди себя нормально! Скоро приду и проверю». © bazilik_sadovyj / Twitter

И в продолжение: «Приду во столько-то. Ну что поделать, я тоже не хочу. Но вам (котам) на еду зарабатывать ведь нужно». © cveto4ek1102 / Twitter

Иногда ему телевизор включенным оставляю, чтобы не скучно было: мультики любит смотреть. © Esperanza201416 / Twitter

Когда я ухожу из дома, я всегда говорю своему золотистому ретриверу: «Пока, малыш, веди себя хорошо». Но вчера я торопился на встречу с друзьями и ничего не сказал перед уходом. А когда вернулся через несколько часов, увидел, что он перевернул... абсолютно все. © halfginger16 / Reddit

«Пусечка, Луночка, извини, мне надо идти, вечером приду и мы обязательно с тобой поиграем». © hear7less* / Twitter

У нашей собаки начинается паника, когда она остается одна в квартире. Она из-за этого уже прогрызла дыру в жалюзи, чтобы смотреть на улицу и ждать нас. А когда мы даем печенье прямо перед отъездом, она берет его в рот и идет в другую комнату, поэтому не видит, как мы уходим. Затем она возвращается и стоит в окне, виновато глядя на нас, пока мы разворачиваемся и уезжаем. © tx4468 / Reddit

Даю в лапы мячик и рассыпаю еду на пол, чтобы шерстяной знал, что его любят, несмотря на разлуку. © Rational_Answer / Twitter

Я всегда так говорю и машу на прощание, когда ухожу. Иначе мой 18-летний Фродо обыскался бы меня в доме, если бы я забыл это сделать. Даже когда мой приятель присматривает за ним. Пару раз мой сосед звонил мне и просил вернуться, чтобы я попрощался с Фродо, а то он мечется и не перестает меня искать. © tisme2b / Reddit

Говорю, что он за главного, чтобы вел себя хорошо и что я скоро приду. А сегодня он хотел выбежать на лестницу. Не пустила. Сказала, что это похвально, что хочет идти со мной работать, но он не сможет, потому что у него лапки. © 1FoxInTheBox / Twitter

Я всегда кладу собаку к нам в кровать, целую ее в макушку и говорю ей, что люблю ее, когда ухожу. Если я просто встану и уйду, она будет ныть у двери. © Mizzy3030 / Reddit

У нас пес и кошка. Когда уходим, даю указания: «Не хулиганьте, не обижайте друг друга, мы вас любим, скоро придем». Недавно ездили с мужем в другой город, соседка потом сказала, что пес лаял все то время, что мы были в дороге. Переживал. © lana281011 / Twitter

Беру собаку с собой на работу каждый день, потому что мне ужасно стыдно оставлять ее одну! (Работаю в детском саду для собак.) © BrokenKhaleesi / Reddit

«Я люблю тебя, Буги, увидимся сегодня вечером!» А в пятницу это звучит так: «Я люблю тебя, Буги, сегодня выходные!», потому что она знает, что это значит. © puertovixan / Reddit

Я говорю песику: «Give me a kiss», и тогда он в ответ кладет лапы мне на плечи и опускает нос, чтобы я мог поцеловать его между глаз (он бигль, и там о-о-очень мягко), а затем я даю ему вкусняшку. Потом он подбегает к окну и смотрит, как я ухожу, в то время как я продолжаю говорить себе: «Нет работы — нет угощений, нет работы — нет угощений...» Я ненавижу это. © start0vah / Reddit

Бонус

«Перед тем как уйти из дома, я убираю все предметы со столов / подоконников / полок. Иначе моя кошка просто скидывает их. Один раз она даже разбила вазу таким образом. И говорю ей вдобавок: „Пожалуйста, не порть ничего в доме“».

«А я свою каждый раз перед уходом пытаюсь чмокнуть в носик и прошу и не скучать без меня. Но она не разрешает и вообще делает вид, что мы не знакомы».