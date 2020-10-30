20 человек, которые не могут больше слушать всякую чушь о своей работе

Я 6 лет проработала на чайном производстве и каждый раз улетаю на Плутон, когда в каких-нибудь умных статьях пишут о том, что в пакетики кладут чайную пыль. Не разбирающиеся в теме люди называют так чай категории dust («пыль»). Это очень мелкий помол, который дает самый крепкий чай. Листья большого размера просто не влезают либо разрывают пакетик или пирамидку. «Не покупайте пакетики: листовой чай всегда лучше!» — это лукавство. В 99 % случаев в дорогих пакетиках чай будет лучше, качественнее и вкуснее, чем дешевый листовой. При этом у одного и того же бренда качество и вкус листового чая, чая в пирамидке или в пакетике будет примерно одинаковым. Так что, друзья, если хотите чифирнуть крепким чайком, то лучше как раз брать пакетики, чем лист. © Umi_no_Iruka / Twitter

Рекрутеры — это не ваша персональная крестная фея! Мы не знаем всех вакансий на рынке и понятия не имеем, кем вам лучше всего работать дальше. Это ваша карьера. Вы должны сами знать, что вы умеете и какие навыки хотели бы использовать на своей следующей работе. Вы должны быть тем, кто знает, каким компаниям с наибольшей вероятностью нужны вы, а какие подойдут вам. Ждать, пока специалист по подбору персонала на блюдечке принесет вам работу — это впустую тратить время, вместо того чтобы делать что-то реальное. © Connie Hampton / Quora