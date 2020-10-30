20 человек, которые не могут больше слушать всякую чушь о своей работе
Ни один человек в мире не может разбираться сразу во всем. Поэтому неудивительно, что все мы верим в какие-то факты, которые на поверку оказываются ложными. А ведь нам так любопытно знать, как все устроено. Особенно когда дело касается секретов различных профессий.
Редакции AdMe.ru, конечно, далеко до «Разрушителей легенд», но мы тоже кое-что можем. Например, хорошенечко перетрясти интернет в поисках специалистов, которые просто мечтают развенчать самые популярные мифы о своей работе.
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Я 6 лет проработала на чайном производстве и каждый раз улетаю на Плутон, когда в каких-нибудь умных статьях пишут о том, что в пакетики кладут чайную пыль. Не разбирающиеся в теме люди называют так чай категории dust («пыль»). Это очень мелкий помол, который дает самый крепкий чай. Листья большого размера просто не влезают либо разрывают пакетик или пирамидку. «Не покупайте пакетики: листовой чай всегда лучше!» — это лукавство. В 99 % случаев в дорогих пакетиках чай будет лучше, качественнее и вкуснее, чем дешевый листовой. При этом у одного и того же бренда качество и вкус листового чая, чая в пирамидке или в пакетике будет примерно одинаковым. Так что, друзья, если хотите чифирнуть крепким чайком, то лучше как раз брать пакетики, чем лист. © Umi_no_Iruka / Twitter
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Рекрутеры — это не ваша персональная крестная фея! Мы не знаем всех вакансий на рынке и понятия не имеем, кем вам лучше всего работать дальше. Это ваша карьера. Вы должны сами знать, что вы умеете и какие навыки хотели бы использовать на своей следующей работе. Вы должны быть тем, кто знает, каким компаниям с наибольшей вероятностью нужны вы, а какие подойдут вам. Ждать, пока специалист по подбору персонала на блюдечке принесет вам работу — это впустую тратить время, вместо того чтобы делать что-то реальное. © Connie Hampton / Quora
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При продаже ювелирных изделий минимальную цену называют только крупным оптовым клиентам. Простой покупатель не узнает о ней никогда. Однако есть маленький лайфхак: большинство компаний прячут себестоимость в артикуле на ценнике украшения. Обычно так делают небольшие или частные компании. Если присмотритесь к артикулам из одной группы и не заметите закономерности, знайте, там спрятаны реальные цены. Так делают для того, чтобы продавец не опускался ниже них. Можно мягко объяснить продавцу, что вы не располагаете полной суммой, а понравились вам именно эти драгоценности. Если управляющий или администратор магазина на месте, у вас есть реальный шанс купить изделие с большой скидкой. © Лена / AdMe.ru
- Психолог. Когда работала с детьми, ко мне часто приходили родители с запросом: «Мой ребенок постоянно рисует черной краской, что делать?» Так вот: иногда черный цвет — это просто цвет. Для детей он такой же яркий, как красный, синий и другие. Они часто не придают ему такое значение, как мы, взрослые. Поэтому очень важно разговаривать. Спрашивайте: «А этот цвет тебе нравится? А этот?» Иногда для ребенка желтый цвет самый противный и травмирующий, и то, что он рисует им, будет плохим знаком, а черный ассоциируется с чем-то хорошим. © nufrolofff / Twitter
- Микробиолог. Я не могу вырастить дома любую бактерию и потравить всех вас. К сожалению, у меня дома просто нет нужного для этого оборудования, а без него опасных бактерий я выращивать не возьмусь. Кроме того, я не могу сказать по симптомам, что у вас за инфекция, потому что этим занимаются клиницисты. Я могу провести анализ и сказать, что в нем найдено, а вот диагноз — это не моя работа. © Михаил Сухоруков / Яндекс.Кью
- Я художник-карикатурист. Не верьте, что, если вас рисуют, вы должны оставаться полностью неподвижным. Что нельзя говорить, есть, пить, нельзя двигаться — как тогда, когда вас фотографируют на паспорт. Не верьте, что я могу испортить рисунок и пририсовать грязное пятно на рубашке, крошечный прыщик или хот-дог у вас в руке. А еще люди заблуждаются, считая, что у художника обязательно должен быть талант. Чтобы научиться рисовать, в первую очередь нужно годами практиковаться. Многие говорят, что мне повезло, но им «не повезло» лишь потому, что они увидели свой первый рисунок, который набросали за 15 минут, и остановились. Я рисовал более 20 лет, как минимум по 5 часов каждый день, и видел, как медленно, но неуклонно совершенствуюсь. © StephReyna93 / Reddit
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Импортер продуктов. Вы часто слышите совет: «Внимательно читайте этикетки, там все указано». А вот и нет. На самом деле я могу напечатать там любой текст — что-то добавить, что-то пропустить, достаточно лишь подписать документ, который снимет ответственность с упаковщика. Так что все зависит от производителя или, в моем случае, от импортера. Я обычно пишу все как есть, но пару раз было такое, что какие-то добавки не указывала. Конечно, продукты проходят проверки, но у меня берут образцы и тестируют на наличие меди, кадмия, нитратов и прочей гадости. А вот калорийность, содержание углеводов, белка или сахара я вообще-то могу написать такие, какие захочу. © Vika Berezinets / Facebook
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О визажистах много пишут, но я добавлю лично из своего опыта. «А почему косметика какая-то неизвестная? У вас нет Dior или Givenchy?» Никто не говорит, что люксовые марки вроде упомянутых выше Dior или Givenchy плохие, но это косметика непрофессиональная, а визажисты, как правило, пользуются профессиональной. И если вы не знаете этих марок, то это еще не значит, что они дешевые или плохие — напротив, они гораздо лучше подходят для долгоиграющего стойкого макияжа. © Анастасия Денисова / Яндекс.Кью
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Стоматолог. Совет всем использовать для чистки зубов мягкие зубные щетки, чтобы не повредить эмаль, — фейковый. Среднестатистическому взрослому человеку надо пользоваться... щеткой средней жесткости. Неожиданно, да? Мягкие нужны для детей и для людей с пародонтозом, гиперчувствительностью. Говорят, что достаточно всего лишь чистить зубы 2 раза в день, чтобы сэкономить на стоматологах. Если бы это было так, мы бы давно разорились. Даже если бы хорошая гигиена полости рта давала 100%-ю защиту от кариеса и его осложнений, все равно работа для нас нашлась бы. © RedStarFd / Pikabu
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За годы работы юристом не перестаю поражаться тому, что взрослым, состоявшимся, а иногда при этом и вполне состоятельным людям приходится объяснять очевидную вещь: юрист (даже по гражданским делам) — это как врач, причем деликатной специальности. И как бы там оно ни было, не надо утаивать что-то, о чем неудобно сказать, или в ответ на уточняющие вопросы бросать это великолепное «Ну, это к делу не имеет отношения». © Anastomus / AdMe.ru
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О компьютерном сервисе: любопытно смотреть фотки только в первый месяц, и то только те, которые лежат на рабочем столе. Потом становится все равно, какие там фотки, видео, документы. Чужие соцсети тоже никому не интересны, специально их никто не открывает. В 99 % случаев на компах однотипное содержимое, которое просто пропускается нами мимо. Ваши фотки будут просмотрены мастером (а тот еще и позовет коллег смотреть), только если они разбросаны по рабочему столу и сразу видно, что это что-то пикантное. Во всех остальных случаях ваши файлы никому не нужны и смотреть их никто не будет, просто нет времени. Увидят только то, что лежит на виду. © Saire / Pikabu
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Я шеф-повар. Вкалывать на кухне очень утомительно, и приходится все делать с головокружительной скоростью. Это горячая, потная, жестокая, грязная и опасная работа. Да, мы кричим друг на друга, но только для того, чтобы нас услышали. Со стороны это может показаться грубым, но обычно все в смене дружны друг с другом. Если мне орут «Гребешки!», значит, просто кому-то нужны гребешки, а не кто-то пытается задеть мои чувства. © Аноним / Quora
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Я стюардесса, но я не твой личный помощник. Не ждите, что я сама возьму ваш багаж и положу в верхний отсек. Я не чемпион в супертяжелом весе и не реагирую на людей, щелкающих пальцами, чтобы привлечь мое внимание. Я ненавижу задержки так же, как и вы. Если бы задержку рейса можно было предсказать заранее, я могла бы потратить это время на то, чтобы встать попозже и выпить кофейку. Кричать на меня только потому, что вы расстроены, никак не поможет. Просто, чтобы вы знали: мне не платят за все эти дополнительные часы ожидания. © JuJu Nurianti Khadzin / Quora
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«Итак, ты дизайнер интерьеров, да? Ты любишь украшать дома статуэтками, картинами и прочим?» Что ж, позвольте мне объяснить разницу между дизайнером и декоратором. В то время как декоратор может просто покупать для вас подушечки, дизайнер начинает с базовой планировки дома, расположения стен, сантехники, электрики и заканчивает расстановкой мебели. © Samiksha-Gupta / Quora
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Тех, кто хочет стать телеведущей или телеведущим, вводит в заблуждение миф о том, что без блата на такую должность устроиться невозможно. Это неправда, и тому есть простое объяснение. Позволить выйти в эфир неподготовленному либо просто неподходящему для этой работы человеку значит поставить под удар репутацию телеканала. Недовольство зрителей моментально сказывается на рейтинге компании, что, в свою очередь, снижает желание рекламодателей сотрудничать. А, как известно, реклама — основной «хлеб» телеканалов. Поэтому рисковать буквально всем никто не станет. © cinematographua / Livejournal
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Я автомеханик, и все всегда думают, что то, что я рекомендую им сделать с машиной, совершенно ненужно, вроде как я просто пытаюсь на этом подзаработать. Не буду утверждать, что такого вообще никогда не бывает, но уж точно не все из нас стремятся просто стрясти с вас деньги. Например, замена масла и масляного фильтра важна, потому что микроскопические чешуйки металла накапливаются в масле и могут привести к небольшому, но постепенному повреждению стенок цилиндров и внутренних деталей двигателя. Если воздушный фильтр двигателя забит грязью, то он не только подает недостаточно воздуха, но при этом еще и этот воздух загрязнен. Отсюда потеря мощности, а также расход топлива увеличивается. © Adamthedroog / Reddit
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Я уже 3 года работаю в магазине для взрослых. Могу сказать: консультантам пофиг, кому и что вы покупаете. Нет, серьезно, не надо говорить «Ой, да я это другу в подарок, чисто прикола ради, ха-ха». Гораздо проще и менее запоминающимся будет купить изделие без этих смешных уточнений. © Little / AdMe.ru
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Менеджер ресторана. Мы не плюем в вашу еду и не подмешиваем в нее ничего, если вы нас разозлите. Я работал в более чем дюжине разных заведений и ни разу не видел, чтобы кто-то портил блюда. Кроме того, как менеджер, если бы я когда-либо заподозрил, что один из моих подчиненных делает что-то столь отвратительное, как, к примеру, плюет в чью-то еду, я бы в ту же секунду выставил его вон. Просто оно того не стоит: рисковать закрытием ресторана и потерей работы только из-за того, чтобы подло над кем-то подшутить. © Chris Skuller / Quora
- Работаю пекарем на хлебозаводе. Когда вы покупаете разные сорта хлеба, знайте, что часто нами выпекается один какой-нибудь ржано-пшеничный хлебушек, а затем он расфасовывается по пакетам со всяческими надписями. Рецептура одна и та же, а в продажу поступают как бы 4 отдельных наименования. С батонами то же самое. И кстати, в хлеб без сахара все равно добавляется сахар, хотя и в меньшем количестве. Теперь о хранении. Время и дата, напечатанные на белой клипсе, которой закрывают пакет, не всегда верные. К примеру, у меня было так, как в каламбуре: «Вчерашний хлеб, делал сегодня, на завтра». Это означает, что хлеб, произведенный, к примеру, 15 марта, может быть легко запакован нами как выпеченный 16-го. © Razex / Pikabu
- Работаю в аэропорту. Пассажиры думают, что все сотрудники всегда знают, где находится что бы то ни было. Да, не без этого. Легко можем подсказать, где вылет, прилет, автобусы, кафе, туалеты. Но вот где проходит регистрация или посадка в данный момент на какой-либо рейс — за такой информацией только в справочную. Просто потому, что, к примеру, в Домодедове 160 секций регистрации и 56 гейтов на вылет. © Алена Егорова / Яндекс.Кью
Мы просто уверены, что и вы, в силу своей профессии, знаете нечто такое, что способно развенчать какой-либо популярный и вредный миф. Несите знания в мир — поделитесь, пожалуйста, с нами.