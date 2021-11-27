20 человек, которые не действуют стандартно, когда дело касается еды
Почти каждый из нас бывал в разных заведениях общественного питания и не понаслышке знает, что и бистро, и дорогой ресторан могут запомниться своим меню. Но иногда и в домашних условиях можно создать чебузавра или монстробургер, а в музее или любимой кондитерской увидеть еду, которая надолго останется в памяти.
Мы в AdMe.ru верим, что даже после уникальных произведений съестного искусства, которые продемонстрировали герои этой статьи, нас все еще будет чем удивить в будущем.
«Милые пирожные из кондитерской, в которую я часто заглядываю»
Когда мяса не пожалели
«Я сделала монстробургер»
Когда явно не ожидал салатов в таком оформлении
Сладкий «хот-дог»
Когда решил позволить себе лишь один кусочек пиццы
Бургер-кепка с щедрым мясным наполнением
«Увидел эту фигурку голого землекопа, вырезанную из картошки. Слишком реалистично!»
Хеллоуин бывает разным...
Пирожки в форме куколки жука-оленя
«Моя первая корзина с фруктами, которую я сама сделала на день рождения сестры, которая не ест сладкое»
«Мы с мамой сделали деликатесную доску на осеннюю тематику»
А вы когда-нибудь видели голубые суши?
Сладкие бургеры с панкейками вместо булочек
Гипнотизирующий своей аккуратностью рататуй
«Друзья провожали»
- Это же поросенок, вручаемый уезжающим за рубеж! © EgorStrelnikov / Twitter
«Принесла немного прекрасного на Хеллоуин»
Чебузавр
«Бабушка: „Ой, да я вообще ничего не приготовила, не знаю, чем вас кормить, нет вообще ничего“.
Бабушкино „ничего“:»
«Хотела сделать огромную версию батончика Snickers»
Расскажите о самом необычном блюде, которое вы ели в своей жизни.
Фото на превью soku26 / Twitter
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