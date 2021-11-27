20 человек, которые не действуют стандартно, когда дело касается еды

Почти каждый из нас бывал в разных заведениях общественного питания и не понаслышке знает, что и бистро, и дорогой ресторан могут запомниться своим меню. Но иногда и в домашних условиях можно создать чебузавра или монстробургер, а в музее или любимой кондитерской увидеть еду, которая надолго останется в памяти.

Мы в AdMe.ru верим, что даже после уникальных произведений съестного искусства, которые продемонстрировали герои этой статьи, нас все еще будет чем удивить в будущем.

«Милые пирожные из кондитерской, в которую я часто заглядываю»

Когда мяса не пожалели

«Я сделала монстробургер»

Когда явно не ожидал салатов в таком оформлении

Сладкий «хот-дог»

Когда решил позволить себе лишь один кусочек пиццы

Бургер-кепка с щедрым мясным наполнением

«Увидел эту фигурку голого землекопа, вырезанную из картошки. Слишком реалистично!»

Хеллоуин бывает разным...

Пирожки в форме куколки жука-оленя

«Моя первая корзина с фруктами, которую я сама сделала на день рождения сестры, которая не ест сладкое»

«Мы с мамой сделали деликатесную доску на осеннюю тематику»

А вы когда-нибудь видели голубые суши?

Сладкие бургеры с панкейками вместо булочек

Гипнотизирующий своей аккуратностью рататуй

«Друзья провожали»

Это же поросенок, вручаемый уезжающим за рубеж! © EgorStrelnikov / Twitter

«Принесла немного прекрасного на Хеллоуин»

Чебузавр

«Бабушка: „Ой, да я вообще ничего не приготовила, не знаю, чем вас кормить, нет вообще ничего“.

Бабушкино „ничего“:»

«Хотела сделать огромную версию батончика Snickers»