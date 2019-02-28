20 человек, которые не боятся выглядеть так, как им хочется

17 0

16

8.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы все восхищаемся бунтарями, которые не считаются с мнением общественности: от Фредди Меркьюри до певицы Леди Гага. Но неординарные личности куда ближе, чем кажется. И даже в метро вы можете встретить, например, девушку в халате и с чашкой утреннего чая.

AdMe.ru добыл настоящие бриллианты среди фото чудаков, которые плевать хотели на недоумевающие взгляды.

Леопардовый принт сегодня в моде

100 % комфорта в любом общественном месте

«Кто сказал, что девушка на выпускном должна быть в платье? Все подруги купили их себе, а я всегда мечтала о смокинге»

Кажется, эта мадемуазель случайно попала в метро

Отличная идея для всех, кто не знал, что бы такого сделать с волосами на теле

Глазной протез полностью черного цвета

Макияж, которому позавидует даже принцесса Disney

Кажется, эти бренды платят ему за рекламу

Произведение геометрического искусства

Согласитесь, без этого галстука образ был бы неполным

Любить фрукты — это сегодня модно

Эти брови выглядят так, будто их можно снять вместе с очками

Как узнать настоящего фаната McDonald’s

Этот парень носит сигнальную ленту с надписью «Осторожно!» как килт

Когда джинсы — это слишком банально

Наряд в стиле «фьюжен»

С добрым утром!

Женская юбка ручной работы

Чертовски стильные брови

На выставке Ван Гога главный экспонат — Нина Александровна, 64 года. Смотритель в Третьяковской галерее

А вам встречались люди с действительно необычным внешним видом в повседневной жизни?