20+ человек, которые навсегда запомнили свою встречу со звездой как редкостное фиаско
Многие привыкли, что звезды живут где-то в телевизоре, поэтому встреча с ними в обычной обстановке — на улице, в аэропорту или в магазине — становится для простых людей полной неожиданностью. Иногда от смущения или от растерянности человек ведет себя со знаменитостью так, что вспоминать об этом немного неловко.
Мы в AdMe.ru думаем, что селебрити уже привыкли к самым разным реакциям фанатов на свое появление и не обижаются на незадачливых поклонников. Зато у последних воспоминания о своем «звездном часе» остаются на всю жизнь.
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На второй день после переезда в Питер шла по Невскому и увидела забавного дедка — с фенечками, в панамке, с бородой в косичку и с очень знакомым лицом. А в моем маленьком городке было важное правило: если какой-то взрослый кажется знакомым, здоровайся. И я, проходя мимо, совершенно на автомате сказала «здрасьте», а в ответ послышалось растерянное «здравствуй» невероятно узнаваемым голосом. Вот по голосу чуть с опозданием я и узнала Бориса Гребенщикова. Обернулась и увидела, что он тоже оглядывается. Видимо, пытался вспомнить, кто я. © Elendie / Pikabu
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Дело было совсем недавно. Отправили меня в отпуск за свой счет, пошла подработать в «Мираторг». Выкладываю я товар на полочку, как положено, вдруг внезапно подходит мужчина в маске и таким вежливым, нежным голосом спрашивает: «А не подскажете, девушка, где тут у вас уборная?» Я ему отвечаю: «Понятия не имею, извините, я сама тут в первый раз». Это оказался Дмитрий Дюжев. А я любила его когда-то. Надо было все-таки узнать лично для него, где же уборная в магазине «Мираторг». © Nuraiza Bazarbaeva / Facebook
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Я встретил Рене Зеллвегер, когда работал в Burger King Drive. Услышал знакомый голос, но не мог понять, чей он, пока она не подъехала к окну. У меня от шока пропал голос на середине речи, и актриса засмеялась надо мной. Это звучало по-доброму, не как насмешка, но мне все равно было неловко. © Ginger-Jesus1 / Reddit
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1991 год. Мой брат заехал в гости к знакомому и попал на сейшен. В разгар вечеринки приходит какой-то мужик и потихоньку начинает терзать струны гитары. Брату это надоело, он сказал: «Не можешь играть — не мучай инструмент». Тот ответил: «Ну если ты можешь, научи меня». В итоге весь вечер мой брат учил играть на гитаре самого Юрия Антонова! © Мадемуазель Алиса / AdMe
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Был в Берлине в 2018-м. Долг любого туриста — зайти в Берлинский кафедральный собор, что я и сделал. И вдруг вижу: на передней скамье сидит Энн Хэтэуэй. Я вытаращил глаза, подошел, смотрю на нее и понять не могу: то ли она, то ли просто похожая девушка. Она заметила, что я на нее таращусь, и говорит что-то вроде: «Йес, итс ми». И улыбнулась. Добрая девушка. © KingHawkins / Pikabu
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Февраль 1980-го, встречаем в аэропорту наших олимпийцев. В руке гвоздики. И вот они вышли из самолета, кто-то сказал короткую речь, и все побежали вручать цветы. Я растерялась и врезалась в кого-то высокого. Поднимаю глаза, а это Зайцев, который с Родниной золото завоевал, она еще плакала на пьедестале. Я молча вручаю Александру цветы, дальше минута молчания, и он меня спрашивает: «Ну что, целоваться-то будем?» А я отвечаю: «Нет». «А жаль», — сказал он. На том и расстались. © Алла Кондрашина / Facebook
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В 1993 году был в детском лагере в Геленджике, ходили отрядом на концерт Петросяна. Когда закончилось выступление, все пошли брать автограф, а у меня не было с собой никакой бумажки, и я решил, пусть распишется на 10-рублевой купюре (советская еще). Отстоял очередь и протягиваю ему, а он такой: «Я на деньгах не расписываюсь!» И ни в какую, было очень обидно. Рядом стояла его тогдашняя жена Елена Степаненко, она и говорит: «А я расписываюсь. Давай я тебе автограф поставлю». Я был тогда рад такому повороту даже больше, потому как у всех автографы Петросяна, а у меня его жены подпись (мне ее выступление тоже понравилось). Эту купюру у меня сперли через несколько дней. © wfrad / Pikabu
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Мне исполнилось 10, и мой отец взял меня на ипподром, чтобы посмотреть гонки. Когда я проходил мимо Пола Уокера (в то время я понятия не имел, кто он), папа попросил меня сфотографировать с ним, а я засунул палец себе в нос. Это эпичное фото все еще одно из моих любимых. © Boatering / Reddit
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Как-то давно сидели компанией в баре в лобби одного из отелей Киева. Тут заходит очень знакомый человек, приглядываюсь — Жан-Клод Ван Дамм! Встретились случайно взглядами, и вдруг он начинает хихикать. А я в этот день была в новой кофточке с какой-то надписью камушками на груди, типа узор такой. Так вот, не разглядела, что, оказывается, написано там было Take me, а вот Ван Дамм увидел с ходу и долго смеялся. © KsuRo Ro / Facebook
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Моя подруга ходила на свидание с профессиональным музыкантом, но мы понятия не имели, что он знаменит. Мы никогда не слышали о его группе. Depeche Mode. © ariaxwest / Reddit
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В Минске году эдак в 1992-м я вышла из автобуса около гостиницы «Юбилейная». Мне 17, и у меня новое платье (досталось от тети). Около гостиницы толпа девушек окружила какого-то мужчину, на мой тогдашний вкус достаточно помятого. Он радостно мне подмигнул, протянул шариковую ручку, но я обошла его с независимым видом и пошла по своим делам. Видели бы вы его глаза — он был убит. Позже я вспомнила, кого я видела. Это был Томас Андерсон. © Татьяна Шумко / Facebook
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Я был свидетелем прекрасной истории, как Катю IOWA охранник на свой концерт не пустил. Это было в Сиэтле, у меня жена там волонтером трудилась. Катя забыла ID, а без подтверждения возраста в клуб нельзя, у охранника инструкция простая. В итоге задержали концерт почти на час — кажется, на такси в гостиницу гоняли. © 0rgalorg / Pikabu
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В день нашей свадьбы в городе выступали Scorpions. Вечером отель, в котором мы снимали номер, закрыли, его окружила толпа фанатов: оказалось, что группа остановилась именно в нем. Помню, стою я и жду лифт — в платье, с огромной корзиной цветов, уставшая уже. Тут двери лифта открываются, и там стоит один из солистов. Сказал «упс» и начал быстро нажимать на кнопку закрытия двери. Видимо, страшно увидеть невесту в ночи. А потом уже внизу мы встретили весь состав, они нас поздравили, но мы были в таком шоке, что даже не смогли попросить сфоткаться. © candy / AdMe
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Розенбаум к нам приезжал на юбилейный тур, 60 лет. Я после концерта захожу к нему в гримерку:
— Сан Якыч, подпишите папе ваше фото, автограф...
— Батю как звать-то?
— Николай Федорович.
— Лет ему сколько? Всего 76? Молод он еще для отчества.
И подписывает: «Коле от Саши Розенбаума». © Niknikmd / Pikabu
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Когда училась в универе, мы часто тусовались в гостинице Одесской киностудии. И вот сидим пьем кофеек, и заходит мужик, актер, но мы не можем вспомнить, кто именно. Начинаем перебирать всех, и тут подружка нас обрывает: «Это же Никита Михалков!» Он обернулся, грустно на нас посмотрел. Это был Панкратов-Черный. © Наталья Павлова / Facebook
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Шла однажды с работы летним вечером и увидела небольшую группу людей, среди которых выделялся очень высокий мужчина. Сразу было видно, что не местные. И тут этот высокий мужчина обернулся, заметил меня и радостно заулыбался. «Вот еще, — подумала я, — улыбаются мне тут, замужней порядочной девушке, всякие незнакомые». И прошла с каменной физиономией мимо. И только по приезде домой поняла, что улыбался мне Семен Слепаков. © Bisquit / AdMe
А каких звезд воочию видели вы и чем вам запомнилась эта встреча?