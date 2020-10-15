20+ человек, которые навсегда запомнили свою встречу со звездой как редкостное фиаско

В 1993 году был в детском лагере в Геленджике, ходили отрядом на концерт Петросяна. Когда закончилось выступление, все пошли брать автограф, а у меня не было с собой никакой бумажки, и я решил, пусть распишется на 10-рублевой купюре (советская еще). Отстоял очередь и протягиваю ему, а он такой: «Я на деньгах не расписываюсь!» И ни в какую, было очень обидно. Рядом стояла его тогдашняя жена Елена Степаненко, она и говорит: «А я расписываюсь. Давай я тебе автограф поставлю». Я был тогда рад такому повороту даже больше, потому как у всех автографы Петросяна, а у меня его жены подпись (мне ее выступление тоже понравилось). Эту купюру у меня сперли через несколько дней. © wfrad / Pikabu

Мне исполнилось 10, и мой отец взял меня на ипподром, чтобы посмотреть гонки. Когда я проходил мимо Пола Уокера (в то время я понятия не имел, кто он), папа попросил меня сфотографировать с ним, а я засунул палец себе в нос. Это эпичное фото все еще одно из моих любимых. © Boatering / Reddit

Как-то давно сидели компанией в баре в лобби одного из отелей Киева. Тут заходит очень знакомый человек, приглядываюсь — Жан-Клод Ван Дамм! Встретились случайно взглядами, и вдруг он начинает хихикать. А я в этот день была в новой кофточке с какой-то надписью камушками на груди, типа узор такой. Так вот, не разглядела, что, оказывается, написано там было Take me, а вот Ван Дамм увидел с ходу и долго смеялся. © KsuRo Ro / Facebook