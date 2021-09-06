20 человек, которые наверняка долго еще будут хохотать при слове «автошкола»
Первая автошкола в мире была открыта аж в 1910 году: тогда английский предприниматель Хью Стэнли Робертс основал первые в истории человечества курсы управления автомобилем. Экзамен на знание основ вождения появился немного позднее в той же Англии — в 1935 году. Хотите — верьте, хотите — нет, но первым человеком, который успешно его сдал, был некий мистер Бин.
AdMe.ru не понаслышке знаком с трудностями обучения в автошколе. Впрочем, учеба не всегда бывает сопряжена со сложностями: некоторые истории из жизни сдающих экзамен на водительские права вполне могут стать основой сценария неплохой кинокомедии.
- Поняла, что на права буду сдавать очень долго, когда в одной непредвиденной ситуации на дороге сжалась в комочек и запищала: «Мама, я боюсь!» И мой учитель по вождению запищал: «Мама, я тоже!» © Подслушано / Ideer
- Однажды едва успела затормозить при выезде со второстепенной на главную. Инструктор говорит: «Меня сегодня утром девушка так же чуть не подставила под удар». Я ему: «А это моя дочь была». Я знала, что она с утра к нему записывалась. Долго смеялся потом инструктор. © Светлана Буйнова / Facebook
- Жена учится на права. В воскресенье уехала кататься с инструктором, а я пошел с детьми гулять. Возвращаемся домой, подходим к подъезду. В это же время подъезжает неизвестная нам машина: за рулем супруга, рядом сидит какой-то мужик, на крыше авто световой короб с какими-то надписями и номером телефона («У» в треугольнике и «уроки вождения»).
Сын (3 с половиной года): «Ура, наша мама работает в такси!» © Bash.org
- Пошел я как-то в автошколу. Едва мы из нее выехали с инструктором, как в нас врезалась девушка, которая только что сдала экзамен на получение прав и отвлеклась, любуясь ими. © WazzaMatta92 / Reddit
- На уроке вождения преподаватель рассказывает о правильном поведении водителя во время заноса автомобиля, задает вопрос: «Чем опасен битум на дороге во время ее ремонта?» Девочка с последних рядов: «Он не отстирывается!» © Bash.im
- Мой бывший учитель по вождению как-то рассказывал нам историю о девушке, которая впервые села за руль и перевернула машину во время практики вождения с другим учеником. Машина стояла на невысоком мосту, ударилась об ограждение, рухнула вниз и приземлилась на крышу. Первым, что услышал мой инструктор по вождению сразу после аварии, был голос парня, который сидел на заднем сиденье. Тогда мальчик сказал: «Ну я предполагаю, что сегодня машину мне поводить не удастся...» © PM_ME_YOUR_SNAPPLE / Reddit
- Сдавала на права. Площадку сдала, а город 4 раза завалила. Муж ехал на нашей машине за экзаменационной. И вот на 5-й раз сдала. Ура! Выскочила из машины и бегом к мужу. Радости полные штаны! И только когда обняться захотела, вплотную к мужу подбежала и увидела, что это какой-то чужой мужик, даже комплекция больше, и машина только цветом похожа. На радостях спутала мужика и машину. А он тоже радостный стоял, обниматься полез. Оказался мужем другой сдававшей экзамен девушки. © Подслушано / Ideer
- Нужно точнее формулировать желания. Знакомая рассказывала: у нее привычка каждое утро загадывать желание на день. Вроде «чтобы день прошел хорошо», и, дескать, день проходит отлично. Однажды утром пошла она в автошколу на вождение и загадала «шикарно» откататься. Ну и в процессе въехала в зад иномарке. Инструктор долго на нее посмотрел и пробормотал: «Мда-а, ну шикарно откаталась...» © Bash.im
- Сдавала экзамен. Инструктор предупредил: «С гаишниками не спорить и не разговаривать». Едем по городу, гаишник мне то одно скажет, то другое, а я еду и молчу. Гаишник: «Вы что молчите?» Я: «Я стесняюсь». Гаишник: «Меня? Останавливаемся и выходим». Остановилась, выхожу, стою растерянная. Он развернулся, посадил следующего, останавливается напротив и говорит: «Так и будете стесняться или пойдете права получать?!» © Анна Михайлова / Facebook
- Когда я учился в автошколе, одна дама умудрилась на внутреннем экзамене врезаться в мирно стоящий автомобиль директора автошколы. В общем, на следующий день в ГАИ она не поехала. © Neftyanoy / Pikabu
- Я недавно прошел курсы вождения, где нам рассказывали об одной решительной женщине, которая училась у них в школе больше 2 с половиной лет, потратила на это кучу денег и сдавала экзамен на права аж 9 раз. По словам моего инструктора, он начал подозревать о появлении у него большой проблемы еще тогда, когда мадам начала путать свои движения и отводить ногу от сцепления в сторону, вместо того чтобы отпускать ее вверх. © Shelldonix / Reddit
- Cегодня на вождении с инструктором:
— Многие женщины боятся машины в первое время. Но что ее бояться?! Вот вы разве боялись компьютера, когда начали учиться с ним работать?
— Ага! До ужаса!
— Как? Почему?!
— Ну нам учитель информатики каждый день обещала, что он взорвется, если мы что-то не так сделаем. © Bash.im
- Пошла на занятия в автошколу. Там преподаватель, мужчина лет 30, всех нас называет «малышами». Все бы ничего, но у нас есть дедушка, которому лет 60–70, и, когда преподаватель называет его «малыш», мы истерически ржем, а он с каменным лицом поворачивается и недоумевает, отчего мы так заливаемся. © Подслушано / Ideer
- Один мой знакомый в первый же день врезался в телеграфный столб буквально через 5 секунд после старта. Эта авария оказалась первым, что он когда-либо сделал за рулем. К счастью, никто в этом дурацком ДТП не пострадал. © Brennan Stark / Quora
- У меня был шикарный инструктор — ни разу голос не повысил. И мне запомнилась его мудрость: «Можно бросить высокооплачиваемую работу, можно бросить любимую семью, но сцепление бросать нельзя никогда!» © Екатерина / AdMe
- Со мной в одной группе в автошколе училась женщина, которая на первое занятие пришла с загипсованными руками. На резонный вопрос преподавателя, как она собирается рулить, ответила: «Когда начнется вождение, гипс с меня снимут». В итоге ничего она сдать так и не смогла. © Wrong404 / Pikabu
- Мой инструктор по вождению рассказал мне о своей ученице, которая разбила его машину. Они подъезжали к кольцевой развязке с 4 перекрестками и с небольшими деревьями и кустарниками посередине, и он сказал ей идти «прямо», имея в виду второй съезд прямо впереди.
Вместо этого девушка восприняла его слова буквально и выехала на середину кольцевой развязки, врезалась в молодое деревце, развернулась и врезалась в фургон на другой стороне. © yellowelephant88 / Reddit
- У меня была инструктором маленькая бабуля — божий одуванчик, которая учила мужиков на грузовиках ездить. Кто пропускал знак глазами, ходил потом ему кланяться. Плавность езды и торможения бабуля оригинально проверяла — садилась на капот. В ее группе сдавали все экзамены с первого раза. © Natali Gud / Facebook
А какие забавные случаи происходили в автошколе с вами или вашими близкими?
Поделиться этой статьёй