20 человек, которые наверняка долго еще будут хохотать при слове «автошкола»

Первая автошкола в мире была открыта аж в 1910 году: тогда английский предприниматель Хью Стэнли Робертс основал первые в истории человечества курсы управления автомобилем. Экзамен на знание основ вождения появился немного позднее в той же Англии — в 1935 году. Хотите — верьте, хотите — нет, но первым человеком, который успешно его сдал, был некий мистер Бин.