20+ человек, которые настолько прикипели к вещам, что не могут с ними так просто расстаться

Некоторые вещи настолько хорошо выполняют свои функции, что у людей даже по прошествии многих лет не возникает желания заменить их на современные аналоги. Так, кто-то пользуется кофейником, которому больше 60 лет, кто-то носит один и тот же ремень еще со школьных времен, а кто-то ходит в бабушкиной обуви, которой почти 50 лет.

Мы в AdMe.ru снова убедились в том, что человеку порой сложно бывает расстаться с той вещью, к которой он очень привык. Вот 20+ тому примеров.

1. «Наконец-то прощаюсь с толстовкой, которую ношу еще со школы. Проходил в ней 15 зим»

2. «Это бабушкины босоножки. Куплены в 1974–1975 годах. Я поменяла набойки и теперь надеваю их на разные мероприятия»

3. «Заменила свой бумажник, которому больше 20 лет»

4. «Кухонный нож моей бабушки. 65 лет использования»

5. «Наши часы с маятником. Отбивают каждый час и полчаса. Работают прекрасно. Сделаны в начале XX века — получается, им больше 100 лет»

6. «Кофейник Stelton AJ — свадебный подарок, который мои родители получили в конце 1960-х»

7. «Эту воронку мой дед больше 60 лет использовал на своей ферме, причем буквально для всего. Теперь она служит мне»

8. «Этот театральный бинокль мне достался от родителей. В 70-х он уже был старый, так что не знаю, сколько ему лет. И да, я хожу с ним в театр»

9. «Пользуюсь этим калькулятором уже более 30 лет»

10. «Эта люстра была выкована в 1920 году в Греции прабабушкой моей свекрови. Выходит, ей больше 100 лет! Никогда ее не сниму»

11. «Мышка после 15 тыс. часов использования. Все еще держится, но скоро „уйдет на пенсию“, так как планирую перейти на беспроводную»

12. «Это кожаная куртка моего мужа, купленная еще его дедом в начале 80-х»

«Ее постоянно носили в течение примерно 10 лет. А затем она хранилась до тех пор, пока муж не купил себе мотоцикл».

13. «Nokia E-63. С 2008 года все еще используется»

14. Мягкая игрушка, с которой постоянно играли в течение 25 лет, по сравнению с новой

«Мне самому тоже 25. Я получил медвежонка от своей тети, когда родился. Недавно нашел новый аналогичный на eBay за $ 60 плюс доставка в Нидерланды (больше $ 100). Но это того стоило! Не ожидал, что мой мишка настолько изношенный».

15. «Этот ремень я ношу чуть ли не каждый день еще со школы. А мне сейчас 38 лет»

16. «Этот 90-летний консервный нож работает лучше, чем любой другой, какой у меня был»

17. «Купил его в 1988 году на деньги, которые оставила мне бабушка»

«Моя мама была расстроена тем, что я потратил свое наследство на что-то столь недолговечное. А я проехал на нем тысячи миль. Сейчас это мой велосипед для поездок за покупками и на работу».

18. «Мой папа купил новый нож впервые за 50 лет»

19. Этому медведю 42 года

20. «Ношу эти сапоги каждую зиму вот уже 31 год»

21. «Я пользуюсь полотенцем, которое было изготовлено в Западной Германии. Поэтому ему как минимум 32 года»

22. «Папин пуховик, примерно 1978 год выпуска. Я надеваю его каждый вечер. Молния все еще функционирует»