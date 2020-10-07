20 человек, которые нашли «свою прелесть» на обычной барахолке за сущие копейки

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Для любителей необычного шопинга поход в комиссионку или на барахолку — отдельный ритуал. Так можно не только сократить свои расходы, но и найти винтажные вещи, которых давно нет на полках современных магазинов. Героям нашей подборки действительно улыбнулась удача: им удалось приобрести элементы декора, одежду, мебель, посуду — и все по смешной цене.

Мы в AdMe.ru поражаемся количеству полезных вещей, которые люди находят на барахолках или в комиссионных магазинах. Этим счастливчикам удалось здорово сэкономить.

«Корзина для пикника в форме сердца, которую я только что купила на барахолке за $ 10. Одобрено мейн-куном»

«Мне нравится этот винтажный набор мебели, который я купила за $ 50. Идеально подходит для нашей террасы»

«Свитер Marks & Spencer из шерсти и винтажная кожаная сумка для багажа Samsonite, купленные за $ 2,05 в комиссионном магазине»

«Баночка ручной росписи, найденная в одном переулке за $ 2,5»

«Пляжный велосипед Firmstrong Urban в суперуникальном красивом медном цвете! Он в прекрасном состоянии, и сиденье у него как новое. Нашел на барахолке за $ 50»

Сумка Chanel из комиссионки. Ее стоимость начинается от $ 4 тыс., а девушка заплатила всего $ 2

«Gucci за 99 центов. Да, я это беру!»

«Длинное шерстяное пальто за $ 1, кроссовки Mercedes Castillo за $ 6 и сумка Michael Kors за $ 30»

«Нашла это великолепное платье Candi Jones в стиле 70-х годов. Подобные продаются примерно по $ 140, а я купила эту малышку за $ 3»

«Купил этот диван 1960-х годов за $ 100 на барахолке! 2,5 метра в длину и в идеальном состоянии»

«Винтажный набор для пикника за € 5! Никогда не использовался ранее»

«Находка за $ 5. Настоящее серебро, камни вроде подлинные. Покажу ювелиру»

Так вот, вчера я продал его за $ 275 на блошином рынке. © UrbanRelicHunter / reddit

«Нашла винтажный плащ с монограммой Fendi за $ 20 со скидкой 20 %»

«Приобрела эту классную испанскую картину за $ 2. Нет информации о художнике, но мне нравятся яркие цвета»

«Что это за вещь? Купил на барахолке. Может, просто буддийское украшение»

«Заполучил эти часы Seiko Alba Web за $ 20»

«Серебряная брошь Tiffany & Co, куплена за $ 2 в благотворительном магазине»

«Совершенно новые солнцезащитные очки Burberry за $ 30. Как будто меня ждали»

«Старинные перьевые ручки Sheaffer. Все 3 имеют перья из 14-каратного золота. Их стоимость составила $ 5,71. Я не могу дождаться, когда они снова начнут писать»

«Купил слипоны Louis Vuitton x Colette за $ 15, а стоят они $ 715. Было выпущено всего 50 таких пар, продавались они только в Париже. Здесь ли моя удача достигла своего пика?»