Пользователи сети рассказали, с каким животным они себя ассоциируют. И это, наверное, самый смешной флешмоб в истории

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Если вы чувствуете глубокую духовную связь с толстым вредным котом или вашу жизненную философию отлично передает белка, поедающая кусок пиццы в два раза больше себя, знайте: вы нашли свое тотемное животное.

AdMe.ru собрал для вас истории пользователей, которые узнали в царстве зверей себя или своих близких.

Оптимизм — не мой конек

«Олени, склонные к суициду, — через 1 милю».

Если бы я родился собакой, я был бы Вафером

«Приветствую! Меня зовут Вафер! Я не болен, я просто ленивый».

«Кто-то запостил этого котенка. Спасибо, мы нашли друг друга!»

Грация и невозмутимость — мои лучшие качества

Коротко о том, как я решаю проблемы

«У меня 99 проблем, но я собираюсь вздремнуть и игнорировать их».

«Я нашла свое тотемное животное в очень раннем возрасте»

Я такой же ловкий и удачливый

Она нашла меня сама. Это судьба

В прекрасную принцессу не превращаюсь

Когда твой патронус — самый сонный кот в мире

Я тоже вечно создаю себе проблемы

«Я пукаю так громко, что сам себя бужу».

Может, люди и правда произошли от рыб?

Когда ты удивляешься как мопс

А вот так я сижу на диете

Вот что я думаю о вашей моде на худобу

А я уж думал, что моего тотемного животного не существует

Все, что вам нужно знать о моей жизненной позиции

А на работе так можно делать?

«Конь притворяется мертвым каждый раз, когда надо выезжать из конюшни».

Когда осознал, что больше не хочешь ни за что отвечать, а хочешь вздремнуть и побыть маленьким

Куда бы мне сбежать, чтобы наконец выспаться?

«Коала сбежала из зоопарка, но уснула до того, как успела сделать что-нибудь интересное».

А у вас есть тотемное животное?