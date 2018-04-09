Пользователи сети рассказали, с каким животным они себя ассоциируют. И это, наверное, самый смешной флешмоб в истории
Если вы чувствуете глубокую духовную связь с толстым вредным котом или вашу жизненную философию отлично передает белка, поедающая кусок пиццы в два раза больше себя, знайте: вы нашли свое тотемное животное.
AdMe.ru собрал для вас истории пользователей, которые узнали в царстве зверей себя или своих близких.
Оптимизм — не мой конек
«Олени, склонные к суициду, — через 1 милю».
Если бы я родился собакой, я был бы Вафером
«Приветствую! Меня зовут Вафер! Я не болен, я просто ленивый».
«Кто-то запостил этого котенка. Спасибо, мы нашли друг друга!»
Грация и невозмутимость — мои лучшие качества
Коротко о том, как я решаю проблемы
«У меня 99 проблем, но я собираюсь вздремнуть и игнорировать их».
«Я нашла свое тотемное животное в очень раннем возрасте»
Я такой же ловкий и удачливый
Она нашла меня сама. Это судьба
В прекрасную принцессу не превращаюсь
Когда твой патронус — самый сонный кот в мире
Я тоже вечно создаю себе проблемы
«Я пукаю так громко, что сам себя бужу».
Может, люди и правда произошли от рыб?
Когда ты удивляешься как мопс
А вот так я сижу на диете
Вот что я думаю о вашей моде на худобу
А я уж думал, что моего тотемного животного не существует
Все, что вам нужно знать о моей жизненной позиции
А на работе так можно делать?
«Конь притворяется мертвым каждый раз, когда надо выезжать из конюшни».
Когда осознал, что больше не хочешь ни за что отвечать, а хочешь вздремнуть и побыть маленьким
Куда бы мне сбежать, чтобы наконец выспаться?
«Коала сбежала из зоопарка, но уснула до того, как успела сделать что-нибудь интересное».
А у вас есть тотемное животное?
Фото на превью unknown author / imgur