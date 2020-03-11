20+ доказательств того, что крутую вещь можно найти и среди груды старого хлама

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Герои нашей статьи на собственном опыте убедились в том, что настоящее сокровище можно найти даже в секонд-хенде или на барахолке. И не всегда для этого нужно иметь какие-то особые познания или носиться из одной комиссионки в другую — порой достаточно обычного везения.

AdMe.ru покажет вам фотографии счастливчиков, которым удалось сорвать джекпот и купить по смехотворной цене отличные вещи и даже драгоценности.

«Сегодня в антикварном магазине я нашла то самое свое любимое винтажное ожерелье, которое 10 лет назад забыла в доме бывшего»

«Урвал на барахолке книгу, которую давно хотел прочитать. Уже дома я обнаружил, что внутри у нее была ценная банкнота 1954 года»

«Всегда проверяю отдел бижутерии. Сегодня я нашла там обручальное кольцо за $ 2. Отнесла ювелирам — оказалось, оно с сапфиром и бриллиантами»

«Искал себе костюм на свадьбу. Всего за $ 20 я приобрел 3 вещи, которые в обычном магазине обошлись бы мне в $ 1 700»

«Мне срочно нужно было вечернее платье, а в кармане было только $ 9. Вот что я нашла в своем любимом секонд-хенде»

«Обнаружил на барахолке фотоаппарат времен Первой мировой войны. Внутри была непроявленная пленка»

«Купила в секонд-хенде эту классную сумку за $ 20. Я не была знакома с брендом, и, когда узнала, что обычно эти сумки продают за $ 2 500, у меня чуть не случился сердечный приступ»

«Всегда проверяйте в комиссионках свинки-копилки. Вот что мы сегодня нашли в одной из них»

«Это божественное свадебное платье 50-х годов я купила всего за $ 64»

«Нашла за $ 1,99 „Сияние“ Стивена Кинга. Внутри оказался не только настоящий автограф, но и фотография автора»

«Всего за $ 10 мне удалось купить почти копию знаменитого платья Мэрилин Монро»

«Обнаружила в секонд-хенде в отделе бижутерии эту булавку за $ 5. В ювелирном сказали, что это немаркированное золото с бриллиантами и сапфирами»

«3 брендовых пиджака я приобрел за $ 15»

«Я просто влюбилась в эту картину. Она досталась мне за $ 10»

«Эту винтажную сумочку ручной работы я приобрела всего-то за $ 5»

«Нашла эти милые винтажные солонку и перечницу в секонд-хенде. Они были совершенно новые»

«Обнаружил $ 5 в куртке, которая досталась мне за $ 6»

«Всего за $ 12 я урвала пальто Ralph Lauren из 100%-й шерсти»

«$ 1,78 — и палочка из „Гарри Поттера“ моя»

«За $ 5 мне достался вот такой набор ниток для вышивания. В специализированных магазинах каждый моток продают по $ 0,5»

«Вероятно, это лучшая покупка, которую я когда-либо совершала. Это винтажное свадебное платье обошлось мне в $ 3»

«Купила кольцо. Продавец утверждал, что оно с зеленым аметистом. Я отнесла покупку ювелирам, чтобы узнать, не подсунули ли мне обычную стекляшку. Оказалось, это редкий зеленый бриллиант»

Мы уверены, что у наших читателей есть не менее увлекательные истории. Признавайтесь, какие свои покупки вы считаете особенно удачными?