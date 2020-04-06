20+ человек, которые умудрились купить нечто особенное на карманную мелочь

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Кажется, что обнаружить нечто действительно ценное на барахолке — это все равно что отыскать иголку в стоге сена. Но практика показывает, что такие находки случаются не так уж редко, главное — это упорство в поисках, чутье и немного везения.

Мы в AdMe.ru ошарашены тем, какие драгоценности можно приобрести за сущие копейки в комиссионных магазинах, и хотим познакомить вас с добычей счастливчиков, которым уже улыбнулась удача.

1. «Купила это кольцо за $ 5: оно продавалось как позолоченное. Оказалось, что гравировка Plat обозначает платину, а камни — это алмазы и аквамарин»

2. «Нашла эту тарелку за £ 3,5. Увидела клеймо на дне, погуглила: оказалось, это спасенное сокровище с затонувшего в 1822 году корабля. А мне просто понравился синий цвет»

3. «Шелкография Роя Лихтенштейна была найдена на барахолке за $ 5. Лучшие $ 5, которые я когда-либо тратил»

4. «Нашли этот кулон в отделе бижутерии за $ 12. Отнесли его в аукционный дом, где нам сказали, что это антикварное творение рук неизвестного ювелира стоимостью от $ 1 000 до $ 1500»

5. Клатч Whiting & Davis Gold Crystal Ball куплен на барахолке за $ 5. Его стоимость в розничной продаже — $ 225

6. «Купила удивительные часы за $ 30, поторговавшись с домохозяйкой на ее гаражной распродаже. Нашла в интернете такие же за $ 900»

7. «Урвал сегодня это потрясающее современное кресло середины XX века за $ 25! Натуральная кожа, сделано в Италии»

8. «Сегодня утром купила колье за $ 11, предполагая, что камни — стекляшки. Но на самом деле это оказались настоящие аметисты»

9. «Нашла этот кованый железный стол и стулья середины XX века за $ 20 в комиссионном магазине у моего дома»

10. «Нашел на барахолке этот оригинальный рисунок Снупи с автографом Чарльза Шульца за $ 4,95»

11. «Купила на блошином рынке коллекционные „мягкие часы“ Дали швейцарской фирмы Exaequo за $ 5. Абсолютно новые, с ремешком из натуральной кожи»

12. «Нашла эту подвеску на цепочке в отделе бижутерии за $ 6. Даже кассир воскликнул: „О, это действительно мило!“ Цепочка и подвеска оказались из золота, а камень — настоящий алмаз»

13. «Купил на барахолке солнцезащитные очки, чтобы давать их тем, кто забыл свои. Только дома я осознал, что приобрел за $ 1 немецкие винтажные очки 1960-х годов в оправе из чистого золота»

14. «На местной барахолке папа нашел набор „горшочков“ Le Creuset за £ 2. Рождество наступило рано»

15. «Купила это серебряное кольцо с янтарем на барахолке за $ 10, оно оказалось с секретом. Теперь при открывании крышечки вы видите этот глаз»

16. «Нашел пурпурный „Olds 442“ 1971 года в сумке с 9 другими машинками на барахолке за $ 3,99. Оказалось, это одна из самых редких моделей серии Hot Wheels, и я продал ее за $ 2 800»

17. «Купила этот ароманабор сегодня за $ 8 на барахолке, потому что он приятно пах. Когда вернулась домой, посмотрела: он стоит $ 75»

18. «Обнаружила эту великолепную позолоченную брошь с опалом в комиссионном магазине. Она стоила всего $ 3!»

19. Фотокопия самого знаменитого снимка журнала National Geographic, подписанная запечатленной на снимке афганской девушкой. Куплена за $ 12,99

20. Ожерелье из золота и натурального жемчуга, которое можно разобрать и носить по частям. Предметы стоят в общей сложности $ 2. Новая жизнь для старых вещей!

21. «1/2 пенни, Великобритания, 1722 год. Он стоил 11 центов»

22. «Набор подставок для яиц с изображениями Фриды Кало и Сальвадора Дали, купленный всего за $ 1,99. Мое сердце радуется каждый раз, когда я смотрю на их милые лица»

23. «Нашла этот чокер из сусального золота за $ 25,50 в комиссионном магазине. Западная Германия, 1960-е годы. Действительно красивое ожерелье, я в него влюблена»

24. «Сложно в это поверить, но мне удалось купить японский нож стоимостью $ 99 всего за $ 3. Рыба буквально тает под ним, когда я ее режу»

25. «Моя гордость из 1930-х годов, купленная в благотворительном магазине за $ 25. Это лучшая вещь, которую я когда-либо приобретала»

А вам когда-нибудь удавалось купить за копейки действительно классные вещи? Похвастайтесь своим уловом, чтобы мы могли порадоваться вместе с вами.