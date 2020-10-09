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20+ человек, которые нашли на борту самолета кое-что поинтереснее, чем откидной столик

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Путешествия по воздуху — один из самых быстрых и удобных способов преодолеть большое расстояние. Но есть тут, конечно, и свои минусы. Неудобно спать, некуда прилечь, устаешь сидеть, зачастую скучно. Поэтому авиакомпании по всему миру стараются сделать наше пребывание на борту максимально удобным и изобретают массу полезных вещей, лайфхаков и просто маленьких приятностей, о которых мы можем и не догадаться.

Мы в AdMe.ru любим путешествовать и решили поделиться с вами любопытными фишками, которые встречаются на борту. А качестве бонуса вы увидите доказательство того, что в кабине пилота тоже можно отыскать кое-что неожиданное.

«В моем самолете сиденья с эмблемами „Звездных войн“»

© ThAt__-GuY / reddit

На носу и в хвосте этого самолета есть камеры, так что можно в прямом смысле наблюдать полет

© unknown autor / imgur

«У самолета была фронтальная камера, которая показывала нам взлет и посадку в реальном времени»

© roby_soft / reddit

«Я налетал уже около 500 тыс. км и впервые в жизни увидел, что сбоку кресел бывают вот такие подножки, чтобы было удобнее помещать багаж наверх»

© 53ND-NUD35 / reddit

«Сегодня я летал на относительно старом самолете, и там были выдвижные крючки для одежды на подголовниках»

© shittinkittens / reddit

У самолетов Lufthansa на борту есть даже писсуар

© unknown autor / imgur

Шторки иллюминатора открываются здесь снизу вверх

© wandering_NPC / reddit

«В самолете, которым я летал на прошлых выходных, был специальный держатель для телефона на откидном столике»

© injustice_done3 / reddit

«Печенье, которое нам раздавали на борту, было в виде маленьких самолетиков»

© AbbyRM / reddit

Вот такое приспособление выдавали на рейсе французских авиалиний. Оказывается, это для того, чтобы чайный пакетик не всплывал

© SomethinNoice / reddit

На борту этого самолета нет 13-го ряда

© Jaypankhania / reddit

«Эта цветная подсветка такая необычная»

© theyellowdartsmith / reddit

У этого самолета на крыле есть указатели, как двигаться в случае аварии

© SphericalWaffle / reddit

«В моем кресле была многофункциональная розетка»

© MrNobodyX3 / reddit

«На фюзеляже самолета, которым я летел, был призыв перестать употреблять в пищу акульи плавники»

© TheFloppyDiscGuy / reddit

В уборной этого самолета есть окно

© drewsoulman / reddit

«Тут есть кнопка, которая включает интернет»

© unknown autor / imgur

«На иллюминаторах здесь нe было привычной шторки. Вместо этого — кнопка, которая может сделать стекло светлее или темнее»

© Avoideris / reddit

«Ночью на потолке этого самолета зажглись звезды»

© unknown autor / imgur

«С каких это пор еда в самолете вот такая?»

© TiredToday / imgur

Бонус: рулевая рукоятка на этом самолете потерта как раз в том месте, где с ним соприкасается обручальное кольцо пилота

© Xander395 / reddit

А вы любите летать? Доводилось видеть что-нибудь интересное на борту?

Фото на превью 53ND-NUD35 / reddit
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