20+ человек, которые намотали на ус советы родителей и ни разу не пожалели
Родители желают своим детям добра, именно поэтому мы так часто слышим от них множество советов: от «надень шапку» до «он тебе не пара». Одни слова пролетают мимо ушей и забываются, другие рекомендации западают в самое сердце и остаются с человеком навсегда.
Мы в AdMe.ru прочитали сотни историй о напутствиях мам и пап, которые круто повлияли на жизнь их чад. Пожалуй, некоторые из них стоит взять на заметку.
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Лучший совет от моей мамы: «Не встречайся с душой компании, встречайся с тем человеком, кто потом переживает за то, чтобы душа компании вернулась домой». © Sleepy_Satan / Twitter
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Встречалась с парнем, дождалась его из армии, готовились к свадьбе. Но тут к моему жениху приехала какая-то девушка со своими родителями и заявила, что беременна от него и поэтому он должен на ней жениться. Его родители тоже сказали «надо». День их свадьбы совпал с датой бракосочетания моей лучшей подруги. Идти к ней на праздник я не хотела — траур же у меня. Но мама выгнала из дома силой почти, ибо нечего сидеть страдать. И вот стоим мы у подъезда, подъезжает жених подружки с друзьями. Встретились мы со свидетелем глазами — и все. Все мои страдания с этого дня отошли на задний план. 26 лет в апреле будет, как женаты. © mamillyariya / Pikabu
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Самый важный совет папы: «Если девушки не будет, то на одних пельменях долго не проживешь». Вот я и научился готовить на всякий случай. © danteonee / Twitter
- Совет папы, который стал девизом всей моей жизни: надейся только на себя! Старший сын, услышав, сказал: «И на меня надейся!» © Avgystinka / Twitter
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Не понимаю всех этих шуток про тещ. Мои отношения с мужем держатся во многом только благодаря моей маме. Я ранимая и обидчивая, вспыльчивая и категоричная. Но только мама, которая живет далеко от нас, в ответ на мои жалобы может мне сказать: «Отстань от него, он нормальный. Иди и извинись!» Иду извиняюсь. Маму надо слушать — она плохого не посоветует. Спасибо, мам! © Палата № 6 / Vk
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Мама советовала мне никогда не дружить с 2 девочками одновременно, потому что 3 подруги — это катастрофа, основанная на ревности. Она была права. © feistypants / Reddit
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В ночь перед первым из 3 экзаменов мама посоветовала запомнить сон, дескать, увидишь цифру — это и будет номер билета с вопросом. Проснулся рано, сон не запомнил и уснул опять на 10 минут. Снится мне, как я тяну билет и голос громко говорит: «18-й билет!» В итоге первый экзамен — вытянул 18-й билет, второй экзамен — 18-й билет, третий экзамен — я выучил только 18-й билет и вытянул... 9-й. Думаю: «Вот блин!» А оказалось, что препод перемешал вопросы, чтобы не списывали, и 9-й билет — это бывший 18-й. Бинго! © Подслушано / Vk
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Я выучил пару уроков, которые мне дал отец. Во-первых, он говорил: «Не бойся показывать своим детям, как ты к ним относишься, говорить, что любишь их. Сильно. Они должны услышать и увидеть это от своего отца». Во-вторых, он советовал не судить о людях по первому впечатлению: «Ты не знаешь, почему этот человек груб или сварлив. Может быть, он только что потерял любимого. Может быть, он ссорился со своим супругом сегодня утром». При этом папа всегда добавлял, что, если ты был добр, а другой продолжает вести себя глупо, нужно не быть тряпкой и постоять за себя. Люблю тебя, папа. © iocaine0352 / Reddit
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Мама советовала мне: «Никогда не связывай свою жизнь с человеком, который не жил один, а если жил, посмотри на его привычки в быту: умеет ли он убирать за собой, стирать, готовить». Это очень правильно: если мужчина проживал только с родителями, он будет сильно недооценивать то, сколько труда нужно для ведения домашнего хозяйства. Такой человек обесценит все, что вы сделаете по дому, но если сам однажды помоет посуду, то будет ожидать оваций. Проще быть одинокой и заботиться только о себе, чем быть в отношениях, где ты несешь ответственность за себя и за того парня. © myousername / Reddit
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Моя жена говорит, что ее отец научил ее очень важному правилу: 3 вещи, на которых нельзя экономить, — это шины, обувь и стрижки. © joefritz / Reddit
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Когда я была в декрете, мы жили у моих родителей. Как-то мама увидела меня утром на кухне, когда я готовила мужу завтрак, и сказала: «Быстро пошла и легла в постель. Сделать бутерброд и сварить кофе мужчина и сам в состоянии». Долго уговаривать не пришлось, я послушная дочь! © 28kNppiV5N4UH4a / Twitter
- Мама говорила: «То, как человек относится к официанту, говорит все, что вам нужно знать об этой персоне. Все остальное — просто подливка». Поэтому, когда мои подруги влюблялись в непонятных личностей, я могла видеть с первого двойного свидания, что этот человек представляет из себя на самом деле. Это спасло меня от многих разочарований в жизни. © laterdude / Reddit
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Я жил с девушкой душа в душу, наверное, год. Уже начали подумывать о свадьбе, но мама сказала: «Не твой вариант». Я обиделся и не разговаривал с ней. Через 3 месяца мы с невестой разбежались. Прошло полгода, и я начал жить с другой дамой. Мы ругались на ровном месте, она периодически уходила жить к родителям. В один из дней примирения мы все-таки решили пожениться, и мама выдала: «Вы идеальная пара». Мы умудрились даже на свадьбе поругаться! А теперь живем вместе уже 16 годиков. © Foxxx84 / Pikabu
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Долго не могла выйти замуж. Мама посоветовала быть проще, чаще улыбаться и не корчить из себя умницу. Ее совет сработал, я уже 2 года замужем. Я не работаю, поскольку заработок мужа это позволяет. Муж любит меня до безумия, говорит, что полюбил меня за мою женскую наивность, и иногда посмеивается над моей глупостью. Я не знаю, как ему сказать, что у меня 2 высших, что я знаю 2 иностранных языка, что у меня есть степень CFA и что все это время я притворяюсь и вру. © Подслушано / Vk
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2 года назад мой отец дал мне список советов, которые я до сих пор ношу с собой в кошельке. Это был лучший подарок, который я когда-либо получал. Например, один из советов звучит так: «Никто и никогда, лежа на смертном одре, не сожалел о том, что мало работал или недостаточно долго смотрел телевизор. Если ты собираешься тратить время просто так, по крайней мере делай это со своими друзьями». © lt_andy / Reddit
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Моя мама говорила мне маленькой: «Не будь жадиной и всем делись с друзьями, но всегда запоминай тех, кто приходит к тебе только за конфетами, — это не друзья». Она говорила мне в балетной школе: «Тебе не нужно становиться балериной, но правильная осанка добавляет силу характера и 10 см к росту». Моя мама говорила мне во время развода: «Ошибаться — это нормально, главное — работа над ошибками. А прямо сейчас тебе нужно выбросить это пальто и купить новое платье». Мамочка, ты у меня самая лучшая! © TvMartynova / Pikabu
А какой лучший совет дали родители вам и последовали ли вы ему?