20+ человек, которые намотали на ус советы родителей и ни разу не пожалели

Долго не могла выйти замуж. Мама посоветовала быть проще, чаще улыбаться и не корчить из себя умницу. Ее совет сработал, я уже 2 года замужем. Я не работаю, поскольку заработок мужа это позволяет. Муж любит меня до безумия, говорит, что полюбил меня за мою женскую наивность, и иногда посмеивается над моей глупостью. Я не знаю, как ему сказать, что у меня 2 высших, что я знаю 2 иностранных языка, что у меня есть степень CFA и что все это время я притворяюсь и вру. © Подслушано / Vk

2 года назад мой отец дал мне список советов, которые я до сих пор ношу с собой в кошельке. Это был лучший подарок, который я когда-либо получал. Например, один из советов звучит так: «Никто и никогда, лежа на смертном одре, не сожалел о том, что мало работал или недостаточно долго смотрел телевизор. Если ты собираешься тратить время просто так, по крайней мере делай это со своими друзьями». © lt_andy / Reddit