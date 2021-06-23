20+ человек, которые находятся буквально в шаге от грандиозного нервного срыва

Какими бы просветленными, уравновешенными и позитивными людьми мы ни были, любого из нас при неудачном стечении обстоятельств может вывести из себя даже сущий пустяк. Будь то выброшенный свекровью в раковину чайный пакетик, коллега, который любит дать отдохнуть своим ногам в компьютерных проводах, или необычная техника нарезки лимонов, которой владеет ваша сестра и никто более из живущих. В такие моменты главное — не заводиться. Можно, к примеру, рассказать о случившемся в интернете, найти единомышленников и вместе с ними посмеяться над всей этой ситуацией.

Ровно так и поступили 20+ героев нашей сегодняшней подборки. Мы в AdMe.ru во многом разделяем их возмущение поступками и привычками окружающих, но призываем относиться ко всему проще и с толикой юмора.

«Как догадаться, что нас навещала свекровь»

«Сын начальника ЕЖЕДНЕВНО занимает 2 места на парковке для сотрудников»

«Вот так моя девушка сегодня ела свою пиццу»

«И правда, зачем мне видеть вручение дипломов своего брата?!»

«Вот как моя сестра нарезает лимоны»

«Я только что купил новый ноутбук за $ 2 тыс. Угадайте, где они додумались разместить кнопку вкл/выкл»

«Мои дети часто веселятся с друзьями, из-за чего сосед пожаловался в ТСЖ на то, что мы, должно быть, открыли частный детский сад»

«Здесь нет никакого детского сада. У меня просто есть дети и они любят играть с другими соседскими детьми!»

«Супружеские пары, у которых есть дети, утверждают, что нет ничего страшного в том, чтобы оставить после себя библиотеку в таком виде»

«Добрался до работы в шторм, чтобы узнать, что мой босс забыл сообщить мне, что у нас сегодня выходной»

«Представляю вашему вниманию то, как мой молодой человек открывает пачку с сухим завтраком»

«Мой банк отправил мне 28 писем по почте, чтобы проинформировать меня о том, что я отказался от получения бумажных выписок»

«Вот где теща решила оставить банан, который мой малыш не доел»

«Мастер маникюра пытается доказать мне, что ногти вышли одного цвета»

«Спасибо большое, курьерская служба доставки! Я и сам не понимаю, зачем нужно церемониться с таким очевидным грузом, как телевизор»

«Люди, перестаньте использовать компьютерные кабели, чтобы дать ногам отдохнуть»

«Вы не имеете никакого права называть ЭТО салатом!»

«Вот так моя мама заряжает свой телефон»

«По-видимому, по нашему адресу раньше проживал известный в 90-е годы бейсболист. Письма от фанатов просто не прекращаются. Вот сколько их пришло за 4 дня!»

«Учителя, которые оставляют курсор на меню проигрывания, за что вы так с нами?»

«Моя девушка считает, что это нормально — положить вот такое обратно в холодильник»

«Порой я просто не понимаю, как у моей жены протекает мыслительный процесс...»

«Следует ли мне незамедлительно сменить соседа по комнате?»