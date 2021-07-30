20+ человек, которые на выбор подарка потратили весь свой запас воображения

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Все мы знаем, что дарить подарки куда приятнее, чем получать. Не так давно это доказали исследователи: оказалось, положительные эмоции значительно дольше сохраняются именно у дарителя. Но порой встречаются мастера, способные выбрать такой презент, который будет радовать других долгие-долгие годы.

Мы в AdMe.ru пересмотрели множество историй и теперь точно знаем, что есть люди, которым впору вести мастер-классы по выбору подарков.

«Вот что я подарила девушке сына на 18-летие»

Теперь хочу получить такой же от мужа. © JKDougherty / Reddit

«Мне заказали расписать кеды в подарок кому-то. Моя первая работа, и я доволен результатом»

«Сделала эту подушку для мамы. В ответ она мне прислала такое фото»

«Сегодня у мужа день рождения. Думаю, он оценит»

Ну очень символичный презент

Надпись на фото: «Так ты любишь хлеб?» «Как-то подруга при знакомстве с молодым человеком не знала, что спросить, и выпалила: „Ты любишь хлеб?“ С тех пор они год вместе, и вот что парень подарил ей недавно».

«Подарок от жены на годовщину. В кольцо встроены компьютерные схемы, а еще оно светится в темноте»

«Так меня поздравил учитель по рисованию с тем, что я дошла до старших классов»

«Решила вслепую обменяться подарками и еще долго буду радоваться этому. О таких презентах могла только мечтать»

«Итак, я получила классные сувениры из Питера, футболку „Сейлор Мун“, раскраску и крутой набор Lego по „Гарри Поттеру“. А справа — общий вид подарка с кошкой».

«Моя девушка и ее папа вместе сделали мне лучший подарок на годовщину»

«Мама очень хотела завести собаку. Вот так папа порадовал ее сегодня утром. Он немногословный человек»

«Моя девушка недавно устроилась бухгалтером, и вот что я ей подарил»

Ох, да я хочу быть твоей девушкой! Притом я-то парень. © BannedBB / Reddit

«Рождественский подарок от наших детей оказался куда более полезным, чем мы изначально подумали»

Купил такие же «часы» родителям, когда они вышли на пенсию. И это полезная штука, когда ваше расписание не занято работой. © skraptastic / Reddit

«Отец подарил мне свой ящик для инструментов, когда вышел на пенсию»

«Посмотрите на лицо моей бабушки, когда она увидела свой подарок. Связан крючком и, что главное, лично мной»

«Впервые живу не от зарплаты до зарплаты, поэтому решила порадовать родителей подарком»

«Это отняло у меня в целом более 160 часов, но я таки связала одеяло для своего брата»

«Вот как сын поздравил меня с Днем отца. Это идеально»

«У брата моей подруги теперь есть новый чемодан для путешествий»

«Недавно папа упал и пролетел сквозь подвесной потолок, но я поймал его. А после подготовил такой подарок»

Надпись на фото: «Я буду рядом, чтобы поймать тебя, когда ты упадешь».

«Мама часто ходила к нам в гости потискать котиков. И муж нашел ей такой подарочек. Знакомьтесь, это Снег»

«Да, я тот еще „каблук“. Но, надеюсь, моей даме это понравится»