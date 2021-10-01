20+ человек, которые сорвали куш и отхватили крутую вещь за бесценок

Мы все привыкли к тому, что по-настоящему ценную или крутую вещь можно купить только за серьезную сумму, ведь это плата за качество, за бренд и уникальность. Но в нашей подборке все с точностью до наоборот: сокровища здесь стоят сущие копейки.

Мы в AdMe.ru публикуем фотографии пользователей соцсетей, которые умудрились найти уникальные вещи в комиссионных магазинах и взять их за бесценок (а кто-то и вовсе бесплатно).

«Моя находка в комиссионном магазине. Кольцо из 18-каратного золота с изумрудами и бриллиантами за $ 16»

«Честно говоря, сначала я не знала, настоящее ли оно. Собирались уже уходить из магазина, и я заметила это кольцо. Оно не подходило ни мне, ни дочке. Мы ушли, но я не могла перестать о нем думать. В итоге вернулась за ним, а потом отнесла ювелиру. Он взглянул и сказал, что это 18-каратное золото и изумруд хорошего качества. Я была так взволнована!»

«Нашел этот витраж Tiffany на гаражной распродаже за $ 3»

Отличная находка, но это не оригинальное изделие Tiffany Tree of Life. Это современная репродукция, произведенная компанией Glassmasters. Обратите внимание на название компании в правом нижнем углу. Новые такие стоят около $ 85, так что $ 3 — это все еще очень хорошая цена! © tigermom2011 / Reddit

«Находка года для меня! Утепленная толстовка Arc’teryx. Розничная цена — $ 259, куплена за $ 3,99 в секонд-хенде»

Всего $ 3,99?! Мой местный магазинчик берет в 10 раз больше за плохие куртки небрендовых производителей. © editorgrrl / Reddit

«Я думаю, что сорвала куш. Совершенно новая подлинная сумка Coach за $ 30!»

«Я нашла эту симпатичную зеленую шелковую сумочку, которая выглядит как китайская коробочка для еды навынос»

«Этот удивительный винтажный обеденный набор стоил всего $ 20 в комиссионном магазине!»

«Мне посчастливилось раздобыть эти 2 невероятно ценных пишущих инструмента в антикварном магазине в Сан-Марино. Ручкам больше 60 лет, а бутылочка с чернилами даже не распечатана»

«Большое, бесплатное, хлам на обочине дороги = мое сокровище»

«До и после глубокой химчистки, окрашивания и добавления ножек!»

«Надеюсь с этим освоить новый навык. $ 3,99 в комиссионном»

Они великолепны. Посмотрите, сможете ли вы найти шлем, наколенники и другую экипировку в подходящих цветах, был бы такой классный образ! © bechdel-sauce / Reddit

«Особенностью этой недели стала моя бритва Gillette Rocket Super Speed, сделанная в Англии в 1951 году»

«Замечательная находка из небольшого антикварного магазина в Альберте. Она была в превосходном состоянии, бреет отлично. Буду наслаждаться каждым процессом бритья на этой неделе!»

«Святой Грааль найден. Сапоги Louboutin за $ 12 моего размера!»

«Был поврежден один из задников и изношена передняя часть подошвы. $ 35 на сапожника — и они выглядят совершенно новыми. Находку, думаю, можно считать эквивалентом ботинок за $ 1 000. Не могу поверить!»

«Заполучила это шикарное платье 70-х всего за $ 6 в комиссионном магазине! Я поискала информацию и теперь думаю, что это платье 70-х годов от Jody T of California. Вероятно, стоит около $ 150»

«Я невероятно удачлив. Французские хрустальные кошки Lalique»

«Нашел эти фигурки в антикварном магазине по $ 19 за каждую. Я знал, что они из высококачественного хрусталя и тяжелые (примерно по 4 кг), поэтому купил их по прихоти, не зная, что они из себя представляют. Пришел домой и посмотрел на подпись внизу: „Lalique France“. Я узнал, что их розничная стоимость составляет около $ 3 000 за пару. Очень доволен вложением своих $ 40».

«Так рада была найти это в комиссионке за $ 1,88!»

«Идеальная лампа в стиле фанк для создания настроения за $ 15, не выдержала и купила. Я люблю лампы»

«2 стула Jamaica (1991 года) от Pepe Cortes за € 40. Розничная цена составляет € 720 за штуку»

Девушка нашла себе свадебное платье в местном секонд-хенде, и оно досталось ей бесплатно

«Этот крутой витражный светильник я нашла на обочине дороги»

Часы с гороскопом из 70-х за 4 канадских доллара

«Нашел этот невероятный пазл за $ 2,5 и обнаружил, что в нем 749 деталей. Пришлось сделать свою деталь из кусочка коробки»

$ 27 за красивую пару винтажных фигурок в виде кошек, сделанных в Японии

«Я разрешила моей 4-летней дочери выбрать что-нибудь в комиссионном магазине. Это ее выбор за $ 2,99»

Я бы купила ее для своего дома, потому что это идеальный декор для ванной комнаты! © MagickMushiMaddio / Reddit