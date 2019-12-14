20+ человек, которые на своей шкуре прочувствовали, что такое ремонт

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Слово «ремонт» несет в себе огромный спектр эмоций: и нетерпеливое предвкушение, и муки выбора, и усталость от труда, и радость от того, что все наконец закончилось. Байка про наклейку обоев найдется у каждого, и люди делятся своими историями в интернете. При этом рассказы далеко не всегда вызывают страх перемен в доме — многие из них вызывают улыбку.

Мы в AdMe.ru желаем сил, терпения и чувства юмора всем, кто делает ремонт. Пусть истории тех, кто его уже закончил, подбодрят вас. А тех, кто дочитает до конца, ждет бонус о неожиданных последствиях установки двери и обновления ванной.

«Как должно быть и какого муравьеда собрал „мастер“. Сложный пазл 3 на 3».

Друг, когда делал ремонт со своей женой, перед тем как клеить обои, ей говорил: «Что бы дальше ни случилось, помни — я люблю тебя!» © «Подслушано» / vk

Делал как-то 3-комнатную квартиру. Квартира была убитая, после пьяниц, которые все с помойки тащили в дом. Вывезли три КамАЗа всякого хлама. После этих пьяниц там остались одни тараканы, причем они были повсюду. Срываю дверной наличник, а их там больше 10 — все врассыпную! И так везде. Зачищали мы квартиру под ноль: убирали все простенки, сбивали штукатурку и подрывали полы. Грохот от перфоратора стоял на весь дом, а работали мы на 4-м этаже. Когда меняли мы водопроводный стояк (все 5 этажей) и работали на 3-м этаже, из вежливости ту хозяйку спросил:

— Мы вас не сильно достаем шумом, грохотом, пылью?

— Это пустяки... Но ваши тараканы уже достали!

Я возмущенно:

— А с чего вы взяли, что они наши?

— А они пылью припорошены! © Lukaut / Pikabu

— Мы вас не сильно достаем шумом, грохотом, пылью? — Это пустяки... Но ваши тараканы уже достали! Я возмущенно: — А с чего вы взяли, что они наши? — А они пылью припорошены! © Lukaut / Pikabu В моей ванной комнате после ремонта появилась одна особенность, и теперь после душа я всегда выхожу счастливая. А все дело в том, что если встать в определенном месте под душ, то можно почувствовать запах мокрого асфальта, от которого я дико тащусь. Своя тайная магическая комната. © «Палата № 6» / vk

«Снесли перегородку в бывшей коммуналке».

Как-то в выходные сосед делал ремонт в своей квартире этажом ниже. Перфоратор не замолкал сначала после 10, потом после 11... После 12 пошел к нему. Стучу. Открывает, весь в пыли, музыка еще негромко играет.

— Витя, какие у тебя планы на сегодня?

Конечно, я не этими словами спросил, но очень вежливо: все же давно знакомы и в хороших отношениях. Зато ответ привожу почти дословно.

— А сколько времени?

— Полпервого...

— Ух ты ж...

Человек погрузился в работу и не заметил, как время пролетело.

Иногда достаточно спокойно попросить. © medgora / Pikabu

— Витя, какие у тебя планы на сегодня? Конечно, я не этими словами спросил, но очень вежливо: все же давно знакомы и в хороших отношениях. Зато ответ привожу почти дословно. — А сколько времени? — Полпервого... — Ух ты ж... Человек погрузился в работу и не заметил, как время пролетело. Иногда достаточно спокойно попросить. © medgora / Pikabu В квартире шел капитальный ремонт. Все стены, кроме несущих, были снесены, полы сняты. Звонок в дверь, открыл отец. Стоит женщина, спрашивает: «Можно у вас в туалет сходить?» Папа распахивает дверь и говорит: «Прошу!» А там огромное пустое пространство и унитаз у дальней стены, как трон, высится. © «Подслушано» / vk

«Купили дом, 6 ламп здесь были куполообразные, с гаечным креплением внизу. Ненавижу человека, который сказал, что они похожи на женскую грудь. Не смог развидеть это, поэтому на выходных поменял все эти светильники».

Произошло только что. Заканчиваю делать ремонт в квартире. Заказал газовую плиту. Ребята из магазина вдвоем тащат ее на 5-й этаж без лифта по очень узкой лестничной клетке, я иду впереди и расчищаю дорогу. Навстречу тучная бабулька — явно с ней не разойтись.

— Бабушка, постойте на площадке, пожалуйста, ребята плиту несут, им тяжело.

— Нет, сначала я пройду!

И как в замедленной съемке пошла вниз...

Чувствую, сдружусь с ней. © Chezzare / Pikabu

— Бабушка, постойте на площадке, пожалуйста, ребята плиту несут, им тяжело. — Нет, сначала я пройду! И как в замедленной съемке пошла вниз... Чувствую, сдружусь с ней. © Chezzare / Pikabu У моего папы золотые руки. И машину он может отремонтировать, и практически все в доме. Кстати, дом он построил сам, нанимал профессионалов буквально на несколько работ. А уж в скольких квартирах за свою жизнь ремонт сделал! Да вот только папа дальтоник. Это не значит, что его мир черно-белый. Он не различает оттенки цветов, например оранжевый, розовый, красный, но при этом отличит их от синего или зеленого. Его не то чтобы это сильно беспокоило по жизни, только вечные проблемы с медкомиссией на права.

Так вот, насчет ремонта. Хвастается мне как-то папа, мол, смотри, как я кухню подобрал, прямо в цвет плитки угадал. Смотрю я на кухню в пастельных розовато-желтоватых тонах на бежевой плитке и пытаюсь понять его логику... И дом он покрасил в такой не особо красивый желтый цвет, а потом одну стену докрашивал в бежевый.

И вот свершилось! Папа купил очки для дальтоников и увидел «наш» мир.

Я, конечно, сразу звоню: «Что да как? Какие ощущения?»

«Ну, — говорит, — красиво, конечно. Раньше мимо домов проезжал, видел, намалевано что-то, не обращал внимания, а теперь увидел там орнамент красивый. Возле кинотеатра со знакомым встречался, раньше думал, кинотеатр серый, а теперь оказалось, там разные цвета. А главное, я понял, что вы мне все время про цвет дома говорили. В общем, как только потеплеет, первым делом дом буду перекрашивать». © greecesunfun / Pikabu

«И так сойдет! Водонепроницаемость 1 000 %. Менеджер по приемке с серьезным лицом предложил повесить шторку. Наши полномочия на этом всё».

Пару месяцев назад делал ремонт, некоторые инструменты купил сам, в том числе отбойный молоток и перфоратор. После ремонта пару раз одалживал соседям, но вскоре за ненадобностью продал. Сегодня приходит сосед и просит одолжить отбойник. Отвечаю, что нету, продал. У соседа глаза по 5 копеек: «Как продал? Почему не сказал? Блин, да я же уже мастера позвал!» Пообещал, что в следующий раз, когда решу продавать что-либо, обязательно с ним посоветуюсь. Юмора он не оценил. © basic21 / Pikabu

Как-то решили мы с мужем делать ремонт.

Я съехала на дачу, а он остался в квартире с мастерами стены выравнивать, штукатурить. Муж у меня человек аккуратный — всегда чисто выбрит, одежда выглажена, сам вкусно пахнет и т. д. Но тут себя запустил, отрастил бороду, ходил, как и положено, в грязной одежде. Мастера работали днем, ночью уходили домой.

Я, через пару недель соскучившись по любимому, решила вернуться домой хоть на одну ночь. Пришла вечером, нет никого, легла спать. Просыпаюсь ночью, оглядываюсь, и белые пустые стены мой мозг спросонья не опознал как родные. «Боже, — ужаснулся мозг, — мы на каком-то складе, как так?» И тут я поворачиваюсь, а рядом заросший мужик спит! Мозг: «Беги!»

Муж до сих пор ржет, вспоминая, как я, сшибая все на своем пути, летела от неслучившегося похитителя носом в снятые полы. © UFD245 / Pikabu

Я съехала на дачу, а он остался в квартире с мастерами стены выравнивать, штукатурить. Муж у меня человек аккуратный — всегда чисто выбрит, одежда выглажена, сам вкусно пахнет и т. д. Но тут себя запустил, отрастил бороду, ходил, как и положено, в грязной одежде. Мастера работали днем, ночью уходили домой. Я, через пару недель соскучившись по любимому, решила вернуться домой хоть на одну ночь. Пришла вечером, нет никого, легла спать. Просыпаюсь ночью, оглядываюсь, и белые пустые стены мой мозг спросонья не опознал как родные. «Боже, — ужаснулся мозг, — мы на каком-то складе, как так?» И тут я поворачиваюсь, а рядом заросший мужик спит! Мозг: «Беги!» Муж до сих пор ржет, вспоминая, как я, сшибая все на своем пути, летела от неслучившегося похитителя носом в снятые полы. © UFD245 / Pikabu Делаю в квартире ремонт. Семью переселил на съемную квартиру, но без кошки, так как хозяйка запретила домашних животных. Думал, бедное животное будет страдать, но на все шумы она реагировала спокойно, я бы даже сказал, равнодушно, просто старалась уйти подальше от источника. А недавно понял, что кошка использует мой ящик с инструментами вместо лотка. © 31sulim99 / Pikabu

«У нас в доме в подъездах делают ремонт. Ну как „делают“... Побелить там, покрасить. Типа освежить. Попутно решили „спрятать“ провода интернет-провайдеров и кабельного ТВ. Сказано — сделано! Прячем в кабель-каналы... Так они выглядят на 1-м и 2-м этажах».

Друг женился на прекраснейшей женщине, но, как это бывает, главный ее изъян вскрылся несколько позже. Съехав со съемной квартиры в свою ипотечную студийку, новая ячейка общества занялась ремонтом. Работы много, все выходные и вечера растворяются в строительной пыли. Но долго ли, коротко ли, ремонт заканчивается. Проходит месяц, и девушка заявляет: «Обои не те выбрали, давай переклеим». Слово за слово, поспорили, но переклеили. Год жили спокойно, а потом снова: «Надоели старые обои, давай переклеивать!»

Ежегодное переклеивание обоев учащалось и уже достигло пика — раз в 4–6 месяцев. Плохое настроение? Переклеить обои! Эмоциональное потрясение? Переклеить обои!

Естественно, она это делала не одна, что друга совсем не устраивало. Даже к психотерапевту сходили, тот предложил найти хобби и, на худой конец, съездить отдохнуть. А правда же, очень давно не отдыхали, всё обои клеили. Съездили на Байкал: свежий воздух, чистая вода, удаленность от суеты.

Возвращаются домой ночью, сразу в кровать. И она перед сном: «А помнишь, какие в отеле интересные обои были? Давай такие же купим?»

Девушка хорошая, но друг всерьез задумывается о разводе. © SVIHOEB / Pikabu

Ежегодное переклеивание обоев учащалось и уже достигло пика — раз в 4–6 месяцев. Плохое настроение? Переклеить обои! Эмоциональное потрясение? Переклеить обои! Естественно, она это делала не одна, что друга совсем не устраивало. Даже к психотерапевту сходили, тот предложил найти хобби и, на худой конец, съездить отдохнуть. А правда же, очень давно не отдыхали, всё обои клеили. Съездили на Байкал: свежий воздух, чистая вода, удаленность от суеты. Возвращаются домой ночью, сразу в кровать. И она перед сном: «А помнишь, какие в отеле интересные обои были? Давай такие же купим?» Девушка хорошая, но друг всерьез задумывается о разводе. © SVIHOEB / Pikabu Начали делать с мужем ремонт, сами клеили обои, сами белили потолок. Устали неимоверно, но что поделать, денег на рабочих у нас не было. Как-то раз вышла в магазин, возвращаюсь, а муж стоит и пытается удержать обои, которые отклеиваются. Попутно приклеивая их обратно — сгущенкой... После моего вопроса, что он творит, слизал сгущенку с обоев, сел на пол и заплакал со словами, что этот ремонт никогда не закончится... © «Палата № 6» / vk

«Мастер отчитался за деньги. Говорит, чек из магазина».

Нас с мужем хватило на полную ликвидацию 7 слоев советских обоев вперемешку с 8 слоями газет с портретами Брежнева. В свежекупленной «трешке» запахло убийством, когда мы попытались штукатурить. Спас нас веселый армянин, найденный на одном сайте. Посмотрев на одну оштукатуренную нами стену (никак не могу вспомнить, почему она вышла ядовито-голубой), наш профи ржал как конь 40 минут, рассылал знакомым фото стены и дал скидку в 20 %. То ли за веселье, то ли как убогим. © Антонина Славина / «Яндекс.Дзен»

Нам вдруг приспичило сделать такой унитаз, который из стены торчит. Место мы хотели сэкономить. Унитаз этот называется «инсталляция». И мы в ней ничего не смыслили. Пошли искать. Купили, приволокли, мастеру вручили: «На, устанавливай!» Мастер, надо сказать, был как дядя Степа — великан настоящий. На следующий день пришли глянуть на эту самую инсталляцию в установленном виде. Заходим, мастер говорит: «Ну примеряйте, хозяева!» В шутку вроде как сказал, однако я решила, а что бы и не проверить. И тут обнаруживается: чтобы забраться на этот чудо-унитаз, мне надо оттолкнуться от пола и, можно сказать, запрыгнуть на сию инсталляцию. А ножки в воздухе болтаются. Я почувствовала себя ребенком на взрослом стуле. Рост мой, конечно, невелик, 160 см, но все же. Я сказала, что в таком положении мне будет неудобно пользоваться туалетом. Муж забеспокоился, стащил меня с инсталляции и с задумчивым видом уселся сам. Его ноги касались пола носочками. Он сказал, что ему тоже неудобно. Но, думаю, нашему дяде Степе было в самый раз. В общем, пришлось перевешивать все. Оказалось, надо мерить, на какую высоту вешать унитаз. Такие дела. © Наташка / «Яндекс.Дзен»

У моей соседки (164 см) муж под 2 м. Ремонт сделал сам. Теперь она в уборную ходит с маленьким стульчиком. И унитаз высокий, и раковина, и зеркало. А по меркам мужа — низковато повесил! © Татьяна Т. / «Яндекс.Дзен»

У меня был такой случай. Я ждал прораба для ремонта ванной комнаты. Он приехал, побыл в ванной минут 5, пока я был на балконе, закрыл дверь за собой и уехал молча. Я юмора не понял. Стал ему звонить:

— Как же так, я вас ждал, с работы отпросился, а вы взяли и через 5 минут уехали, кто работать-то будет?

А он мне говорит удивленно:

— Я же вам привез работника, он в ванной!

Открываю я ванную, а там действительно сидит таджик, такой маленький, худенький, тихий, что даже в ванной я его проглядел. © KOMYAK960 / Pikabu

— Как же так, я вас ждал, с работы отпросился, а вы взяли и через 5 минут уехали, кто работать-то будет? А он мне говорит удивленно: — Я же вам привез работника, он в ванной! Открываю я ванную, а там действительно сидит таджик, такой маленький, худенький, тихий, что даже в ванной я его проглядел. © KOMYAK960 / Pikabu Много лет страдала жуткой аллергией, ходила вся в корках с головы до пят. Была у врачей, куча лечения, толку ноль. Даже в больнице лежала: прокапают, проходит неделя — и все заново. Познакомилась с мужем, поженились, решили сделать ремонт. Ободрали все, и оказалось, что у нас на стене черный грибок (стоял шкаф, поэтому видно ничего вообще не было). Как только мы его убрали, аллергия прошла и вот уже 6 лет не беспокоит. Так что, необъяснимые аллергики, возможно, у вас в квартире грибок. © «Палата № 6» / vk

«Недавно в туалете нашего общежития сделали ремонт. Вот что вышло».

Бонус

Не так давно у меня умерла жена, с которой мы прожили в браке почти 18 лет. Очень тяжело переношу утрату. Решил сделать ремонт в квартире, чтобы хоть как-то отвлечься. Снимаю, значит, обои, а там надписи краской всякие, которые мы с женой давным-давно оставили, делая свой первый ремонт в самом начале семейной жизни. Одну из надписей жены я решил не заклеивать, а обвести рамкой как напоминание (да и рука не поднялась заклеить такое): «Где бы я ни была, помни — я всегда буду любить тебя...» © «Палата № 6» / vk

2 года назад делали с мамой ремонт в квартире. И по этому случаю в 8 вечера к нам пришел установщик дверей. Тут и началось. Явилась соседская бабка и устроила скандал, что мы ей не даем спать и вообще она сейчас милицию вызовет. Никакие объяснения не действовали, и когда бабка начала откровенно хамить, мы просто закрыли перед ней двери. Часа через полтора нам позвонил в домофон лейтенант. Естественно, уже никто не шумел. Все спокойно обсудили, написали все бумажки нужные и отправили его с богом. Через 20 минут прихожу на кухню и вижу автомат. Зову мать. Сначала — ступор. Потом начинаем ржать.

Тут возникает вопрос: а что делать-то? Если позвонить в отдел, лейтенанта уволят в лучшем случае. Никаких данных он не оставил. Где искать, неизвестно. Сам он за автоматом не возвращается.

Короче говоря, позвонили мы в отдел и сказали, что нам очень понравился лейтенант и мы не прочь с ним еще раз увидеться. Прилетел через 10 минут. Рассыпался в благодарностях, чуть ли не плача. Спрашивал, что мы сказали по телефону, когда звонили в отдел. Обменявшись любезностями, мы выпроводили его с автоматом. Через неделю приехал и вручил бутылку шампанского и конфеты. © Usyambra / Pikabu

Какую историю про ремонт можете рассказать вы?