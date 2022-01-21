20 человек, которые на собственном опыте убедились в том, что с зимой шутки плохи

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Зима — время года хоть и волшебно-сказочное, но все же неоднозначное. У кого-то зимние месяцы ассоциируются с серебристым снежком и уютными посиделками дома, а у кого-то — с сугробом, в который превратилась машина, и с промерзшей насквозь ручкой двери.

Мы в AdMe.ru все еще не определились, в чьей мы команде, и пока просто смотрим на эту зиму глазами пользователей сети.

«Замок в доме моих родителей промерз настолько, что они 2 дня не могли закрыть помещение»

«Лед в моем пруду замерз вот так и напоминает мне нейроны»

Ничего удивительного: просто снежный тираннозавр ловит снеговика

«Вот такую лужицу мой друг обнаружил во время утренней прогулки»

Этот лист закружился на ветру и нарисовал круг на снегу, словно циркуль

«Вот так лед намерз на колесах моего грузовика»

«Этой ночью ударил мороз: было −38 °C. А утром я увидел на окне вот такой узор»

Из пожарного гидранта хлестала вода. И замерзла. Теперь он выглядит так

«Занес аккумулятор из машины зарядить. На улице −30 °C. Смотрю на него и вдруг вижу, что мороз обозначил, сколько кислоты в каждой ячейке»

«Моя тропинка одним зимним утром»

Паук в подвале. Покрытый пылью и инеем

На озере за домом вода замерзла вот так

Снаружи такой мороз, что дверная ручка покрылась инеем в комнате

«Кажется, я сделал идеальное лицо из снега»

«Мою машину полностью замело снегом. Но участок, где расположен видеорегистратор, оттаял»

На улице так холодно, что пар из канализационного люка тут же превращается в снег

Сегодня был сильный мороз — такой, что от двери отошла краска

«С наступлением холодов мои соседи поливают свое дерево водой. И получается это»

«Зашел из холода в тепло, снял очки и увидел, что на них образовался вот такой рисунок»

«Я, когда выхожу на улицу в мороз. Северная Финляндия»

Глупый, срочно закрывай лицо! Иначе это закончится обморожением. © Sittingonagoldenegg / Reddit

А вы любите зиму? Какое время года считаете самым комфортным для жизни?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.