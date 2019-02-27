20+ человек, которые на любые фотографии смотрят сквозь призму сарказма

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Порой обычная подпись может сделать простую картинку настоящим шедевром. И это достойно отдельного течения в современном искусстве. Особо голодные фантазируют над зелеными плодами неизвестного растения и находят первые исторические снимки доставки «Яндекс.Еда».

Мы в AdMe.ru уверены, что эти 23 фото действительно стали гениальными только благодаря подписям самых остроумных пользователей сети.

«Вы видели, какие они дикие?»

«От создателей пульта в целлофане»

«Когда Саурон пал, а у тебя ни опыта работы, ни образования»

«Когда в 20 лет от тебя требуют 5-летний опыт работы»

«Кто-то: „Да прекрати ты так накручивать себя!“»

«Маленький хищник-убийца: земляной волк. Выглядит как чихуахуа из вселенной Безумного Макса»

«Бесит, когда хочешь бахнуть пельмени, а они еще не созрели»

«Когда у тебя включен Caps и ты нажимаешь Shift, чтобы написать заглавную букву»

«Вагончик настоящего интроверта»

«Когда думал, что пятница, а оказалось, суббота»

«Когда играешь с младшим братом и случайно сыграл в полную силу»

«Режим невидимости активирован»

«Вступай в звездный флот, говорили они. Будут приключения в космосе, говорили они»

«Фараон из Саратова»

«Скоро: первые весенние фотосессии девушек»

«Морской бриз»

«Эй, пап, купи приставку»

«Сынок, выйди из комнаты поздороваться, тут тетя Люба и дядя Валера приехали!»

«„Яндекс.Еда“. Начало»

«Как каждый 50-летний мужчина делает селфи»

«Когда снаружи ты суровый слесарь, но душа просит гламура»

«- Иди готовь!

— Не могу, у меня лапки».

«Заказчик недоволен»

«Если бы ты знал, сколько седых перьев ты мне добавил!»

А вы придумываете остроумные подписи к картинкам? Делитесь своим творчеством в комментариях.

Фото на превью plyushka1337 / Pikabu

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