20+ человек, которые на любые фотографии смотрят сквозь призму сарказма
Порой обычная подпись может сделать простую картинку настоящим шедевром. И это достойно отдельного течения в современном искусстве. Особо голодные фантазируют над зелеными плодами неизвестного растения и находят первые исторические снимки доставки «Яндекс.Еда».
Мы в AdMe.ru уверены, что эти 23 фото действительно стали гениальными только благодаря подписям самых остроумных пользователей сети.
«Вы видели, какие они дикие?»
«От создателей пульта в целлофане»
«Когда Саурон пал, а у тебя ни опыта работы, ни образования»
«Когда в 20 лет от тебя требуют 5-летний опыт работы»
«Кто-то: „Да прекрати ты так накручивать себя!“»
«Маленький хищник-убийца: земляной волк. Выглядит как чихуахуа из вселенной Безумного Макса»
«Бесит, когда хочешь бахнуть пельмени, а они еще не созрели»
«Когда у тебя включен Caps и ты нажимаешь Shift, чтобы написать заглавную букву»
«Вагончик настоящего интроверта»
«Когда думал, что пятница, а оказалось, суббота»
«Когда играешь с младшим братом и случайно сыграл в полную силу»
«Режим невидимости активирован»
«Вступай в звездный флот, говорили они. Будут приключения в космосе, говорили они»
«Фараон из Саратова»
«Скоро: первые весенние фотосессии девушек»
«Морской бриз»
«Эй, пап, купи приставку»
«Сынок, выйди из комнаты поздороваться, тут тетя Люба и дядя Валера приехали!»
«„Яндекс.Еда“. Начало»
«Как каждый 50-летний мужчина делает селфи»
«Когда снаружи ты суровый слесарь, но душа просит гламура»
«- Иди готовь!
— Не могу, у меня лапки».
«Заказчик недоволен»
«Если бы ты знал, сколько седых перьев ты мне добавил!»
А вы придумываете остроумные подписи к картинкам? Делитесь своим творчеством в комментариях.
Фото на превью plyushka1337 / Pikabu