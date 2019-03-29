20+ человек, у которых мышление работает иначе
Есть люди, у которых мышление устроено не так, как у всех: они защищаются от сосулек шлемами, делают ксерокопии записей на руке, делегируют принтеру подсчет листов бумаги и отправляют Google-опросники парням после свиданий.
Мы в AdMe.ru по-другому посмотрели на многие вещи благодаря неординарности этих людей и спешим поделиться с вами.
Кто-то слишком серьезно подошел к девичнику в тематике Гарри Поттера
Один из глобальных вопросов Вселенной решен
А живая музыка будет?
«Возможно, у меня нет мужчины, потому что я отправляю Google-форму после свидания»
Лайфхак, который уже невозможно забыть
«Мой начальник пишет заметки у себя на ладони, а позже просто делает такие ксерокопии»
Когда никуда не можешь пойти без разрешения
Неумение парковаться — еще не признак глупости
В преддверии пляжного сезона
Вот для чего эта штука на самом деле
Когда выбираешь себе нетипичных кумиров
Особый взгляд на дворники
Оговорки, которые не забываются
Главное — решать проблемы быстро и эффективно
И «Оскар» за оригинальный сценарий получает...
«Мегги удалили опухоль сегодня, и вот что папа прислал мне»
Этот парень передает привет из 3019-го
Когда не подходишь по дресс-коду
Для тех, кто боится сосулек
Музыкальный вкус формировался еще в детстве
«Девушка хотела заплести волосы, и я придумал вот это»
Как угадать с подарком для девушки
Когда не хочешь покупать формочку поменьше для 1/2 порции
А на какие вещи вы смотрите не так, как это обычно делают все?
Фото на превью homerchick / Pikabu