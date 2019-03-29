20+ человек, у которых мышление работает иначе

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Есть люди, у которых мышление устроено не так, как у всех: они защищаются от сосулек шлемами, делают ксерокопии записей на руке, делегируют принтеру подсчет листов бумаги и отправляют Google-опросники парням после свиданий.

Мы в AdMe.ru по-другому посмотрели на многие вещи благодаря неординарности этих людей и спешим поделиться с вами.

Кто-то слишком серьезно подошел к девичнику в тематике Гарри Поттера

Один из глобальных вопросов Вселенной решен

А живая музыка будет?

«Возможно, у меня нет мужчины, потому что я отправляю Google-форму после свидания»

Лайфхак, который уже невозможно забыть

«Мой начальник пишет заметки у себя на ладони, а позже просто делает такие ксерокопии»

Когда никуда не можешь пойти без разрешения

Неумение парковаться — еще не признак глупости

В преддверии пляжного сезона

Вот для чего эта штука на самом деле

Когда выбираешь себе нетипичных кумиров

Особый взгляд на дворники

Оговорки, которые не забываются

Главное — решать проблемы быстро и эффективно

И «Оскар» за оригинальный сценарий получает...

«Мегги удалили опухоль сегодня, и вот что папа прислал мне»

Этот парень передает привет из 3019-го

Когда не подходишь по дресс-коду

Для тех, кто боится сосулек

Музыкальный вкус формировался еще в детстве

«Девушка хотела заплести волосы, и я придумал вот это»

Как угадать с подарком для девушки

Когда не хочешь покупать формочку поменьше для 1/2 порции

А на какие вещи вы смотрите не так, как это обычно делают все?