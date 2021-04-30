20 человек, которые могут одним комментарием уложить на лопатки весь интернет

Интернет — это идеальная площадка для людей, которые умеют так метко съязвить по любому поводу, что хоть стой, хоть падай. Под натиском их убойных комментариев ничто не может устоять: ни чьи-то размышления о богатых и бедных, ни история о собеседовании, ни загадка с пингвинами. Однако в этом деле важно не перегнуть палку и преследовать одну цель — вызвать улыбку у читателя.