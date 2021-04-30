20 человек, которые могут одним комментарием уложить на лопатки весь интернет
Интернет — это идеальная площадка для людей, которые умеют так метко съязвить по любому поводу, что хоть стой, хоть падай. Под натиском их убойных комментариев ничто не может устоять: ни чьи-то размышления о богатых и бедных, ни история о собеседовании, ни загадка с пингвинами. Однако в этом деле важно не перегнуть палку и преследовать одну цель — вызвать улыбку у читателя.
Мы в AdMe.ru вынуждены признать: людям с отменным чувством юмора можно простить многое, в том числе и такое поведение в сети. И 20 героев нашей сегодняшней подборки тому подтверждение.
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А вы оставляете смешные комментарии под чужими постами? Прилетало ли вам самим нечто подобное от незнакомцев?
Фото на превью drsy10WSbjZ3Sho / Twitter, Graypfruit / Twitter
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