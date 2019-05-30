20+ человек, которые могут адаптироваться к любым условиям

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Комфорт превыше всего, и вряд ли кто-то решится опровергнуть это утверждение. Но иногда стремление к удобству заставляет изощряться и идти на жертвы. Хорошо, если смекалку удается направить в мирное русло и облегчить себе жизнь: набить татуировку, которая однажды окажется очень кстати, или использовать дрель ну очень необычным способом.

У нас в AdMe.ru набралась целая коллекция фото людей, которые подошли к вопросу удобства как нельзя креативно. А в конце вас ждет бонус, доказывающий, что заботиться о себе свойственно не только людям.

1. Видимо, эти каблуки удобнее, чем кажется

2. «Стол моего преподавателя по графическому дизайну сделан из старых Macintosh»

3. «Мой коллега надевает противогаз, когда режет лук»

4. Креативный способ собрать мелочь с посетителей кафе

"Боитесь перемен? Оставьте их здесь!" (Игра слов: в англ. языке change означает "перемены" и "сдача").

5. Хотите запутать преследователей? Купите сандалии с перевернутой подошвой

6. «Я ненавижу подписывать студенческие ежегодники, поэтому заказал себе такой штамп»

«Ты всегда был моим любимым студентом».

7. Вот что значит действительно полезная татуировка

8. После суровой работы — суровый отдых

9. Как устроить барбекю на берегу реки

10. Когда руки коротковаты

11. Когда хочется немного домашнего уюта на работе

12. «И как я раньше не догадался! Бритва, ножницы — и мой слишком длинный коврик для ванной идеален!»

13. Война войной, а обед по расписанию

14. Собираетесь на прогулку или пробежку в одежде без карманов? Прицепите ключи на заднюю часть кепки

15. Комфорт на высоте в прямом смысле слова

16. Зачем менять вывеску, когда можно переделать старую?

17. «Моей подруге разрешили использовать на экзамене только одну шпаргалку, и вот что она сделала»

18. Чего только не увидишь в электричке

19. «Защитная система от моих маленьких племянников»

20. Немного смекалки, и коза обезоружена

21. А чем вы стираете ковер?

Бонус: «Приучаем кошку не приближаться к кофейному столику на пушечный выстрел. И вот результат»