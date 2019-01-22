20+ человек, которые могли бы стать донорами свободного времени

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Знаете это чувство, когда нужно успеть закончить кучу дел и ты отчаянно пытаешься решить, за что хвататься первым? А вот герои этой подборки вообще не понимают, о чем идет речь. В их расписании столько «окон», что им приходится проявлять изрядную фантазию, чтобы чем-то заполнить свободное время. К счастью, фантазия и не думает их подводить.

​​​​​​Мы в AdMe.ru любим проводить время с пользой, но, глядя на эти 25 фото, тоже загораемся идеей выкинуть что-нибудь бессмысленное и беспощадное.

Много драже и очень много времени

Из любви к конфетам и к прекрасному

Некоторые не боятся играть со стилем

«Жена сказала, что у нас почти нет моих фото... Я это исправил»

Когда убираешь в комнате и отвлекаешься на всякую ерунду, которую при этом находишь

Кому-то проще слепить экскаватор, убирающий снег, чем убрать снег

Когда твой хозяин развлекается как может

«Моя девушка решила проверить, одна ли и та же улитка приползает к нам каждый вечер. И вы посмотрите, кто сегодня появился!»

Свинотрон

Вот парень, который нарисовал чью-то маму, которая нарисовала лебедя

А вот девушка, которая нарисовала парня, который нарисовал чью-то маму, которая нарисовала лебедя

А вот и другие люди, которые не знают, куда девать свое время

«Мой друг достал своему коту танк»

«Все больше проникаюсь фотографией. Вот мое первое селфи на настоящую камеру»

Блюдо от шефа

Пластмассовый мир победил

Обожаю шашки просто до слез

Автопортрет

Одно из лучших творений

«Нашел этого кузнечика-оригами в поезде в Токио»

Теперь и я должен знать

Панкогай? Попупанк?

Латы, пики, макияж — и этот день наш!

Кажется, он не силен в покере

«Мой друг приспособил это, просто чтобы было нескучно»