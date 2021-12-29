20+ человек, которые могли бы получить звание чемпиона по попаданию в неловкие ситуации

Вряд ли в мире есть хоть один взрослый человек, который ни разу в жизни не попадал в неловкие ситуации. В момент сокрушительного фиаско многим из нас хочется сгореть со стыда или провалиться сквозь землю, а спустя годы эти события в большинстве своем уже не кажутся такими провальными.

Мы в AdMe.ru уверены, что неловкие ситуации могут быть не только поводом для самокритики, но и основой для анекдотов и трагикомедий. И рассказы пользователей сети — прямое тому доказательство.

Столкнулась на улице нос к носу с бывшей коллегой, ну и стоим болтаем, что да как. Подходит мой муж, представляю его: «Знакомься, это мой муж, Слава!» Вообще не понимаю, откуда это имя взялось... Мужа зовут Сережа, женаты 10 лет, и при этом ни одного Славы даже среди дальних знакомых не припомню. Очень неловко было. До сих пор вспоминаю и ржу. © Лена Киреева / AdMe

Мне жена всегда поручает покупку прокладок. Сейчас-то я уже в них неплохо разбираюсь, а поначалу приходилось консультироваться с дамами, которые, как и я, стояли в задумчивости перед стеллажом с гигиеническими средствами. Как-то раз смутил девочку лет 20. Крутя в руках две пачки разных фирм, спросил у нее: «Как думаете, какие лучше? Не пользовались?» Она почему-то покраснела и быстро ушла. Эх, комплексы, комплексы. © vngorod / Pikabu

В обувном магазине надела сапоги и хожу около зеркала довольная. Одна покупательница показывает мне большой палец и улыбается. Думаю: «Какая приятная девушка! Надо брать сапоги». В итоге это оказались ее сапоги: она их сняла, пока мерила другие. © Ирина Щербакова / Facebook

Я был безумно влюблен в девушку. Мы вместе ходили на сальсу, болтали, и я мечтал с ней встречаться. Подруга предложила мне просто поинтересоваться у нее, что же она думает обо мне. Я набрался храбрости и спросил: «Что ты обо мне думаешь?» — а она ответила: «Я о тебе не думаю». © David Baldwin / Quora

Самый неловкий случай произошел со мной так: мои дети заболели. Я после бессонной ночи вызываю педиатра, тот приходит и бежит мыть руки в ванную. А там лежит мой муж: он забыл закрыться и не знал, что придет врач. © Алиса / AdMe

Сижу в кофейне. Парень за соседним столиком, решив сгладить неловкую тишину, рассказывает девушке шутку: «А знаешь, что становится с черепашкой, когда она вырастает? Она становится черепавлом». У девушки ноль реакции. Весь зал смотрит на меня, давящуюся от смеха. © sindimood / Twitter

Был на работе один, услышал по радио любимую песню и начал подпевать. Я понимал, что мой голос звучит ужасно, но орал во все горло, ведь никто ж не слышит. В середине песни я обернулся и увидел одну из наших постоянных клиенток, молодую симпатичную женщину, которая смотрела на меня и улыбалась. Я чуть в обморок не грохнулся от смущения. © Danny Harman / Quora

Было мне года 3. Я заболела, и мама осталась со мной дома. Она пошла мыться и предупредила, что, если будут звонить с работы, надо сказать, что она перезвонит через 10 минут. Естественно, как раз в это время и позвонили. Я взяла трубку, сказала, что мама перезвонит. Но почему-то посчитала нужным еще добавить, что она «попу мыть пошла». Мне стыдно тогда не было, а вот ей, думаю, было очень, когда она перезвонила и ее коллега с диким хохотом спросила: «Что-что ты там мыла?» Хорошо хоть, это ее подруга по работе была, а не начальник. © Екатерина / AdMe

Купил новенькие наушники, пошел в спортзал. Там были красивые девушки. Я захотел попонтоваться — надел наушники и начал заниматься на беговой дорожке, изображая чемпиона по бегу. Заиграла песня, которая мне не нравится, я решил ее сменить. Остановился, чтобы переключить композицию, и в ту же минуту оказался на полу. Сразу же посмотрел на девушек в надежде, что они не заметили мой провал, но первый раз в жизни красотки смотрели именно на меня. Я встал, несколько минут погулял по спортзалу и вышел оттуда. Больше наушники на занятия я не брал. © Mohan Sisodiya / Quora

Идем по Стамбулу с мужем, свадебно-новогоднее путешествие у нас. Я отвлеклась на витрину магазина, при этом болтаю без умолку. Муж сзади идет в черной куртке. Я отворачиваюсь от витрины, беру его под руку и рассказываю что-то. Поднимаю глаза, а это не мой муж. Какой-то турок внимательно меня слушал. У этого мужчины и мужа куртки похожими оказались. Муж идет за нами, хохочет. Интересно, говорит, мужик-то понял, что ты ему чирикала? © Натали Тулум / Facebook

Когда мне было около 20, я встречалась с полицейским. Однажды его напарник пригласил меня на свидание. Я сказала ему, что женатые мужчины меня не интересуют. А он такой говорит: «Ну ты же встречаешься с моим другом!» Я думала, он шутит, но нет. Оказалось, «мой парень» действительно был женат. Так унизительно! © sl****er / Reddit

Я росла очень вежливым ребенком, а подружка была дерзкой. Однажды ее мама позвала нас есть. Была отвратительная на вкус рыба, запеченная с кашей. Меня учили доедать всегда, и я ела. Мама подруги, увидев, что я ем быстро, а дочь не ест, спросила ее, почему так, а та и заорала: «Мам, невкусно!» И тут я ей выдала: «Алина, молчи, мне тоже невкусно, но я же ем!» Мама ее очень смеялась. Оказалось, что она рыбу пересолила просто. © sokolllihhha / Pikabu

Выхожу в сумерках из магазина с пакетами, еще у выхода нажимаю пульт сигнализации, слышу характерный звук в ряду машин. Подхожу к «своей», открываю заднюю дверь, швыряю пакеты и слышу визг — аж подпрыгиваю! На переднем сиденье в темноте милуется парочка, а моя машинка рядом стоит. Такая же реношка. © Marina Petrenko / Facebook

Один мой очень близкий друг решил отращивать усы. Это выглядело немного отталкивающе, и я стала подначивать его сбрить лишнюю растительность. Я капала и капала ему на мозг, и в один из вечеров друг сдался. Когда я увидела его в школе на следующий день, то потеряла дар речи: друг без усов выглядел странно. Я промолчала, а он решил, что мне все понравилось. Но потом начался урок и классная руководительница, взглянув на друга, выпалила: «Боже мой, что с твоим лицом?» Весь класс начал ржать. Я чувствовала на себе ненавидящий взгляд моего друга, и его можно понять. К счастью, мы до сих пор дружим. © Shanika Rana / Quora

Я как-то пошла в магазин с подругой, которая не готовит сама, а покупает только готовую еду. Смотрю, а она сковородку рассматривает с разных сторон. Я так удивилась, спрашиваю: «Наташа, зачем тебе эта сковорода?» А потом смотрю, а это не Наташа. Так стыдно было! © Татьяна Беркаш / Facebook

Я был другом жениха на свадьбе своих знакомых. Моя фамилия Смит, и фамилия одной из подружек невесты тоже была Смит. Это было напечатано в программе торжества. Целый день люди спрашивали нас, как давно мы женаты, несмотря на то что ее парень и моя девушка сидели рядом с нами во время приема. © Patthrax / Reddit

Будучи ребенком, я иногда играл с одним мальчиком из соседнего двора. Однажды мы пришли ко мне попить воды, а дома был приготовлен гороховый суп. Когда я спросил, будет ли он обедать, он мне ответил, мол, мама ему сказала, что гороховый суп — это для бедных, и он лучше пойдет к себе. Мы в то время жили скромно, и поэтому мне было неприятно от этих слов. Обиды, конечно же, никакой не было, я и дальше играл с этим мальчишкой, но запомнил это на всю жизнь. © mother******84 / Pikabu

На мой 25-й день рождения молодой человек сказал мне, что собирается удивить меня и устроить особенный праздничный ужин. Он сказал мне одеться и ждать его около 19:00. Я была очень взволнована, вырядилась в платье и сгорала от предвкушения чего-то необычного. Мой парень пришел в джинсах и футболке с купленными в магазине суши. Я подумала, что это только начало его большого сюрприза, но нет: мы просто ели суши из магазина в моей гостиной. Это было довольно мило, но парню не следовало так сильно рекламировать это мероприятие. © pumpkin_pasties / Reddit

Как-то после просмотренного ужастика я легла спать. Ночью просыпаюсь и рукой нащупываю рядом с собой чужое тело, причем холодное. Я начинаю орать: «Помогите, у меня в постели кто-то есть!» Перебудила всех домашних, а оказалось, что я нащупала свою же левую руку, которую отлежала до состояния полного онемения. © Мария Денисюк / AdMe

Как-то была на дне рождения мужа подруги. Человек 20 собралось: друзья, родственники. Сидим с подругой за общим столом, обсуждаем моду. И я довольно громко говорю, как мне не нравятся брюнетки, красящиеся в блондинок: краска выглядит неестественно, волосы желтые, паклей. Отвожу от подруги глаза и вижу напротив тетю именинника: жгучую крашеную в блондинку брюнетку. И как раз этот желтый оттенок и черные корни. Возникла пауза, и моя подруга говорит: «Извините ее, это она не про вас». Было жутко стыдно. © Наталья Прокофьева / Facebook

Мама в магазине смотрит обувь и, держа в руке пару, спрашивает: «Как тебе? Хочу померить». И я отвечаю: «Не, мам, ну что ты в самом деле, как будто тебе 60 лет! Вот будет тебе 60, тогда будешь такую обувь присматривать». Мама долго смеялась, слова не могла сказать. Я недоумевала: чего это она. А минут через 5 она сказала, что вообще-то ей 59 и 60 стукнет через несколько месяцев. Да, я не знаю, сколько лет маме, она для меня молодая всегда! © Ева в молодости / AdMe

А какая неловкая ситуация запомнилась вам на всю жизнь?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.