20 вещей, которым место было на помойке, а теперь ими не стыдно и похвастаться

В современном мире люди в большинстве своем не очень дорожат вещами. То, что вышло из строя, стало немодным или ненужным, зачастую отправляется на помойку. Однако находятся умельцы, которые своими золотыми руками способны любую рухлядь превратить в маленький шедевр.

Мы в AdMe.ru постоянно изумляемся фантазии рукодельников, которые дают вторую жизнь старым вещам, и порой она оказывается круче первой.

«„Мама, а мы сегодня видели на помойке тумбочку. Прямо как ты любишь, древнюю. Пойдем, покажу!“ — сказал сын. Неделю спустя»

«Эта кукла сидела в магазине отдельно от остальных с обгоревшей косичкой, отломанной ручкой, в страшных тряпках, никому не нужная»

«Кукла 1970-х годов, так называемая баба на чайник. Забрала себе. Отломанную ручку посчастливилось найти донорскую. Юбку-каркас обтянула другой тканью. Личико решила красить (наждачка, шпатлевка, грунт). Коса льняная. Блузку, сарафан и сумочку сшила из натурального льна. Теперь это Валя, Валюшка. Радует меня».

«Тот случай, когда кимоно идет стулу больше, чем тебе»

«Сделал полку в прихожую из старых дверей и ненужной столешницы»

«Сшила платье в стиле Тюдоров из штор»

«Надыбала 2 стула. На рестайлинг ушло 2 дня. Теперь хочу старый круглый стол так же переделать»

«Эту автомотоколяску 1960 года выпуска сосед собирался распилить на куски и сдать на металл. Я сделал из нее конфетку»

«Новая жизнь старой прикроватной тумбочки»

«Мой самый большой проект на сегодняшний день: реставрация кресла-качалки»

«Я из тех людей, кто очень трудно расстается с вещами. Возникла идея увековечить мои любимые джинсы, которые вследствие износа оставалось лишь выкинуть. Получилось так»

«Из старого комода и водопроводной трубы получился гардероб принцессы»

«Дедушка попросил меня привести в порядок стул, который он еще в молодости покупал. По мне, так результат — огонь»

«Мой бюстгальтер нуждался в починке»

Ой, как мило! Лучше, чем я могла представить. © tweeicle / Reddit

«Получил эту тумбочку бесплатно и обновил»

«Сшила куртку из старых джинсов»

«Холодильник „Юрюзань“ 1960-х годов в деле»

Из старой рубашки в новую блузку

«Переделал безликий комод в интерьерную штучку в восточном стиле. Все расписано вручную»

«Старые стулья на новый лад»

«У нас долгое время стояло фортепиано. Последние лет 15 оно просто занимало место. Я подала объявление, мол, отдам даром. В итоге его забрали в местное кафе»

«Инструмент привели в порядок, настроили, перекрасили. Настройщик сказал, что звук прекрасный и состояние хорошее. На нем сейчас играют приглашенные музыканты. Мне греет душу, что пианино теперь представляет ценность в том месте, где находится, и им действительно пользуются. Вторая жизнь вещей — это класс!»