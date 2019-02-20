20+ человек, которые легко найдут выход из любого тупика

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Есть на свете люди, для которых не существует слов «неприятность» и «проблема». Купил машину, в которой от печки — одно название, преподаватель спросил на уроке именно то, что ты не учил, только собрался в отпуск, а авиакомпании урезали вес багажа. Любой другой на их месте уже давно бы опустил руки, но только не они. Эти люди точно знают, как действует смекалка.

Мы в AdMe.ru уже взяли на заметку несколько идей, надеемся, что и вы сможете вдохновиться находчивостью героев этой подборки.

«За окном −40 °C, а хозяин квартиры отключил мне отопление. Но он забыл, что я ценю комфорт больше электричества»

Ничто не может помешать виртуальному сражению

Нет знака аварийной остановки — не беда: нужны лишь пара кирпичей и смекалка

«Этот герой проснулся от собственного храпа, замотал голову шарфом и снова уснул. После этого я слышал только легкое сопение»

«Племянник разбил монитор во время уборки, новый пока не купили»

Когда уже устал ждать лето

Сражение, в котором осам не победить

Если потратил все деньги на телефон, а он такой большой, что даже удержать его не можешь

Когда показывают игру твоей любимой команды, а телевизора под рукой нет — сгодится и экран офисного принтера

Водитель этой машины явно получил диплом по умению выкручиваться

Замерзло лобовое стекло? Не проблема, пакет кипятка и все будет готово через пару минут

Ну вы поняли — нет ничего, что нельзя починить с помощью скотча

Когда сломался экран, но писать сообщения как-то надо

Кому нужны эти ваши лестницы и краны, когда есть вертолет

Если в машине постоянно запотевают стекла — в ход идут любые подручные средства, даже насадки для душа

Идея на случай, если вам нужно запереться в общественной уборной, а замки сломаны

Когда решаешся на фриланс, но дома работать не получается

Карандаш того, кто в состоянии решить любую проблему

Немного смекалки и строительной пены — и в автосервис ехать уже не надо

Может, в детстве он был скаутом?

Сразу видно, ремонт делал настоящий мастер. Правда, судя по всему, сантехник

Если уже устал постоянно опаздывать на работу

Студент всегда найдет способ приготовить себе еду

Вот для чего нужны настоящие друзья