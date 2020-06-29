20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться

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Режим панорамной съемки дает возможность легко и просто запечатлеть всю красоту окружающего пейзажа. Правда, если в кадре окажется движущийся объект, все совершенно точно пойдет не по плану. Так и получилось у героев нашей подборки.

И все-таки мы в AdMe.ru считаем, что назвать эти фотографии неудачными ну никак нельзя. Каждая из них — это вполне состоявшийся маленький шедевр, в 100 % случаев вызывающий улыбку.

«Мы отправились в поход, и я решила сделать панорамное фото. Это было жестоко по отношению к моему парню»

Кто сказал, что у котов не бывает неудачных фотографий?

А вам тоже не очень-то нравятся долгие поездки в этих огромных туристических автобусах?

Тот самый момент, когда фото с прогулки больше напоминает шедевр Пикассо

Чтобы победить законы физики, нужно всего лишь сделать панорамное фото

«Это я, я и еще раз я раздражаю своего друга»

Знакомьтесь, это Рекс. Да-да, тот самый, который тираннозавр

Так выглядит лама на панораме

Говорят, что камера прибавляет лишних килограммов, но эта явно перестаралась

Вы тоже видите здесь не панорамное фото, а кадр из мистического триллера?

Кажется, это был не лучший момент, чтобы помахать фотографу

«Это я пытаюсь подпрыгнуть»

Как лимузин, но только котик

«Я просто хотела запечатлеть всю красоту этого платья»

Что-то похожее вы могли видеть в фильмах Тима Бертона

Он выглядит так, будто уже съел одного фотографа, который делал такие снимки. И этот будет следующим

Нам кажется, это баскетболист

«Это должен был быть панорамный снимок нашего туристического лагеря. Но я сделала все возможное, чтобы его испортить»

Барселона — очень красивый город. И довольно необычный к тому же

И только благодаря панорамному фото мы смогли разгадать истинную сущность котиков