20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
Режим панорамной съемки дает возможность легко и просто запечатлеть всю красоту окружающего пейзажа. Правда, если в кадре окажется движущийся объект, все совершенно точно пойдет не по плану. Так и получилось у героев нашей подборки.
И все-таки мы в AdMe.ru считаем, что назвать эти фотографии неудачными ну никак нельзя. Каждая из них — это вполне состоявшийся маленький шедевр, в 100 % случаев вызывающий улыбку.
«Мы отправились в поход, и я решила сделать панорамное фото. Это было жестоко по отношению к моему парню»
Кто сказал, что у котов не бывает неудачных фотографий?
А вам тоже не очень-то нравятся долгие поездки в этих огромных туристических автобусах?
Тот самый момент, когда фото с прогулки больше напоминает шедевр Пикассо
Чтобы победить законы физики, нужно всего лишь сделать панорамное фото
«Это я, я и еще раз я раздражаю своего друга»
Знакомьтесь, это Рекс. Да-да, тот самый, который тираннозавр
Так выглядит лама на панораме
Говорят, что камера прибавляет лишних килограммов, но эта явно перестаралась
Вы тоже видите здесь не панорамное фото, а кадр из мистического триллера?
Кажется, это был не лучший момент, чтобы помахать фотографу
«Это я пытаюсь подпрыгнуть»
Как лимузин, но только котик
«Я просто хотела запечатлеть всю красоту этого платья»
Что-то похожее вы могли видеть в фильмах Тима Бертона
Он выглядит так, будто уже съел одного фотографа, который делал такие снимки. И этот будет следующим
Нам кажется, это баскетболист
«Это должен был быть панорамный снимок нашего туристического лагеря. Но я сделала все возможное, чтобы его испортить»
Барселона — очень красивый город. И довольно необычный к тому же
И только благодаря панорамному фото мы смогли разгадать истинную сущность котиков
А вы освоили мастерство панорамной фотосъемки? Похвастаетесь парочкой своих работ?