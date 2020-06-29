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20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться

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Режим панорамной съемки дает возможность легко и просто запечатлеть всю красоту окружающего пейзажа. Правда, если в кадре окажется движущийся объект, все совершенно точно пойдет не по плану. Так и получилось у героев нашей подборки.

И все-таки мы в AdMe.ru считаем, что назвать эти фотографии неудачными ну никак нельзя. Каждая из них — это вполне состоявшийся маленький шедевр, в 100 % случаев вызывающий улыбку.

«Мы отправились в поход, и я решила сделать панорамное фото. Это было жестоко по отношению к моему парню»

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© jumpinoffapeer / Reddit

Кто сказал, что у котов не бывает неудачных фотографий?

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© OutdoorsyGeek / Reddit

А вам тоже не очень-то нравятся долгие поездки в этих огромных туристических автобусах?

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© thelangers / Reddit

Тот самый момент, когда фото с прогулки больше напоминает шедевр Пикассо

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© mystpineapple / Reddit

Чтобы победить законы физики, нужно всего лишь сделать панорамное фото

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© la4bonte2 / Reddit

«Это я, я и еще раз я раздражаю своего друга»

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© Metalmax300 / Reddit

Знакомьтесь, это Рекс. Да-да, тот самый, который тираннозавр

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© rjle_x / Reddit

Так выглядит лама на панораме

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© forbsy81 / Reddit

Говорят, что камера прибавляет лишних килограммов, но эта явно перестаралась

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© danman_d / Reddit

Вы тоже видите здесь не панорамное фото, а кадр из мистического триллера?

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© Anne1Frank / Reddit

Кажется, это был не лучший момент, чтобы помахать фотографу

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© toxixduck / Reddit

«Это я пытаюсь подпрыгнуть»

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© yeehshrp / Reddit

Как лимузин, но только котик

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© Chrysler420 / Reddit

«Я просто хотела запечатлеть всю красоту этого платья»

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© h2otowm / Reddit

Что-то похожее вы могли видеть в фильмах Тима Бертона

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© Z-Bee / Reddit

Он выглядит так, будто уже съел одного фотографа, который делал такие снимки. И этот будет следующим

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© platyhystrix / Reddit

Нам кажется, это баскетболист

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© weeweebrefffffffff / Reddit

«Это должен был быть панорамный снимок нашего туристического лагеря. Но я сделала все возможное, чтобы его испортить»

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© SamuraiSmurfette / Reddit

Барселона — очень красивый город. И довольно необычный к тому же

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© hiimnoam64 / Reddit

И только благодаря панорамному фото мы смогли разгадать истинную сущность котиков

20 человек, которые легким движением руки сделали панорамное фото. А потом еще долго не могли перестать смеяться
© MrLucky2 / Reddit

А вы освоили мастерство панорамной фотосъемки? Похвастаетесь парочкой своих работ?

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