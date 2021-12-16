20+ человек, которые купили простецкую вещь, а в ней обнаружился секрет

Представьте ситуацию: вы купили какую-либо вещь, а потом спустя время узнаете, что в ней есть некая скрытая функция или потайной элемент. И судя по опубликованным в интернете фотографиям, такие случаи совсем не редки. Так, один парень приобрел стул, а в нем обнаружился секретный ящичек. А девушка откопала фигурку героя сериала, которая оказалась флешкой.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы жизнь почаще подкидывала нам такие неожиданные и приятные сюрпризы. Поэтому отныне будем внимательнее рассматривать покупаемые вещи: вдруг и в них есть что-то скрытое.

1. «Купил сегодня стул в комиссионном магазине всего за $ 8. А в нем оказался потайной ящик, который обнаружить довольно сложно. Никогда раньше такого не видел»

2. «Я обнаружила скрытую ключницу в моих новых часах за $ 7»

3. «Мой жених помешан на бургерах, так что надеюсь, ему понравится моя находка — сервировочное блюдо»

4. «В моем мыле оказался мешочек с крошечными кубиками»

В пакетике находятся игральные кости. — Прим. AdMe.ru.

5. «Купила этот глобус, включила его в розетку, а он не светится. Подумала, сломался. Но оказалось, он светит в темноте. И отображает созвездия»

6. «Нашла на барахолке эту черепаху с плоской поверхностью. Она показалась мне милой, и я купила ее. А дома выяснила, что это сервировочная тарелка»

7. «Мы с другом были в восторге, когда обнаружили сюрприз на дне этих стаканчиков»

8. «Когда взяла этот гриб, шляпка оторвалась. Оказалось, что внутри маленькая библиотека! На троне сидит божья коровка, рядом ползут 3 книжных червя»

9. «Это моя любимая находка на блошином рынке — маленький табурет со скрытыми ступеньками внутри»

10. Под стеклоочистителями на этой машине спрятана маленькая ящерица

11. «Купила на барахолке этот волшебный стол со скрытым ящиком для хранения»

12. «Купил стеллаж, а внутри оказались крутые часы Purolator»

13. «Нашла 160 канадских долларов в кармане винтажного платья, которое купила за 10 долларов»

14. «Внутри игрушки моей собаки оказалась игрушка поменьше»

15. «Обнаружила потайное отделение внутри моей подставки для благовоний. Даже не знала об этом, хотя купила ее почти 20 лет назад»

16. «Купил огромный кукольный домик 1900-х годов, и в его стенах нашел маленькую куклу на шарнирах»

17. «Купила на рынке классный винтажный стул, в котором есть скрытый ящик для хранения»

18. «Я большая поклонница „Теории Большого взрыва“. Поэтому, как только увидела фигурку Леонарда, сразу ее купила. И только на работе заметила, что это USB-накопитель»

«На флешке оказалась целая библиотека электронных книг. Много фэнтези: „Гарри Поттер“, „Нарния“, „Властелин колец“, есть Стивен Кинг и еще куча тех, о ком я никогда не слышала. Так что у меня теперь есть 96 электронных книг меньше чем за доллар».

19. «Купил эту старую книгу, а внутри оказался пакет с $ 500»

20. Это доска для сыра в виде белки, а в качестве хвоста у нее нож

21. «Купила на барахолке эту пандочку и только дома обнаружила, что все великолепие находится внутри»

22. «Я нашла картину с потайным отделением»