20+ человек, которые когда-то давно купили технику. А она до сих пор служит им верой и правдой
Когда у вас в последний раз выходила из строя техника? А сколько при этом она вам прослужила: полгода, год, два? Если так, то, вероятно, вы в этот момент посетовали на то, что раньше все делали на века, не то что сейчас. И ведь правда, в прежние времена срок службы большинства холодильников, стиральных машин или тех же чайников исчислялся, кажется, десятилетиями.
AdMe.ru наткнулся на просторах сети на 20+ счастливых обладателей техники, которая была куплена еще в незапамятные времена, но при этом исправно работает по сей день.
«Электрический чайник моей бабушки, который она получила в подарок на свадьбу 63 года назад»
Кухонная плита и вентилятор 50-х годов. Выглядят потрясающе и к тому же исправно функционируют
«Микроволновая печь, которую мои теща с тестем используют по сей день. Пробовал погуглить, но так и нашел, какого она года выпуска»
«Исправно работающий персональный компьютер моего мужа. Модель Apple IIc»
«Старинный медный обогреватель 1920 года, принадлежавший еще моим прадедушке и прабабушке»
Этому миниатюрному фотоаппарату уже более 70 лет, и он до сих пор в прекрасном состоянии
«Мультиварка моих дедушки с бабушкой. С 1966 года служит по сей день»
«Моей бытовой технике уже 24 года, но она по-прежнему превосходно работает!»
«Этот тостер подарили на свадьбу моим родителям еще в 1962 году. Моя семья пользуется им и сегодня»
«Моя мама гладит белье утюгом, произведенным еще в Западной Германии»
Радио 1953 года выпуска. Исправно работает и находится в неплохом состоянии
Морозильная камера 1970 года и оригинальное руководство к ней. Она все еще выполняет свою функцию
«Старый калькулятор моего прадеда»
«Это моя портативная игровая система Game Boy, которой я пользуюсь с 1989 года по сегодняшний день»
«Бабушкина микроволновая печь, срок службы которой достиг уже 40 лет. Ею пользуются ежедневно»
«Мы нашли старую кофеварку, которую купили мои родители, когда только поженились — 39 лет назад»
«В моем доме, приобретенном в 1995 году, был встроенный радиоприемник. Мало того, что он работает, так я им по-прежнему пользуюсь»
«Представляю вам рабочий советский телевизор»
«Мой отец отдал мне этот катушечный магнитофон 15 лет назад. Я не включал его годами. Рад, что он все еще работает!»
Холодильник General Electric начала 50-х годов. По-прежнему в строю
«Моя старая духовка. Думаю, что она из 60-х. До сих пор прекрасно работает»
«Мой пылесос 1950-х годов, который достался мне от родителей. А им, в свою очередь, он достался от их родителей. Отлично справляется со своей работой»
«Моя рабочая и просто идеальная кухонная плита 1929 года»
«Купила этот миксер за $ 6, когда только выходила замуж в 1979 году»
Есть ли у вас дома подобный долгожитель?
Фото на превью Wathentic / Reddit