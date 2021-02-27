20+ человек, которые как будто родились на острове Невезения

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Джоан Роулинг сказала однажды следующее: «Невозможно жить без неудач, если только вы не живете настолько осторожно, что с тем же успехом могли бы не жить вовсе». Неприятности случаются с каждым, это аксиома. Некоторые люди переживают их в одиночестве, другим же просто необходимо поделиться случившимся со всеми.

Нам в AdMe.ru кажется, что разделить с кем-то историю своего провала так же важно, как и рассказать об успехах. Тот, кто рассказывает, получает сочувствие и поддержку, остальные же учатся на чужих ошибках.

«Дверь просто взяла и треснула»

Я написал пост о том, как разбился мой стеклянный стол, и люди просто не желали верить, что такое может случиться ни с того ни с сего. © Watsgarnorn / Reddit

«Только закончил расчищать тротуар, и спустя 2 минуты снегоуборочная машина решила сделать еще один заход»

«И как вам нравится мой новый душ?»

Эту вещь как-то никто стирать не собирался

«Мама прислала ящик орехов с юга»

«Едва на терминале транспортной компании сняли обрешетку, он развалился в руках».

«Мой банковский счет заморожен»

«Переехал в новую квартиру. Только что установили новую газовую плиту. Я уронил духовку, когда вставлял ее обратно»

«У меня даже нет совка и щетки, чтобы убрать беспорядок».

«Потратил 20 минут на замену струн на гитаре моих друзей. Начал настраивать последнюю и...»

«Собирался запостить блюдо, которое приготовила моя жена, но уронил в тарелку телефон»

«Через 3 часа сборки»

«Весь день хотелось буррито. Пришел домой, разогрел последний, и вот...»

«Заказал пиццу в форме сердца. Получил вот это»

«Дороговатая вышла „погрызушка“ для пса»

«На работе выдали подарок в конверте»

«Мой левый наушник упал в духовку, и я не заметил этого, пока через 20 минут он не запекся»

Я бы воткнул зубочистку и убедился, что она выходит чистой, прежде чем вынимать его из духовки. © treelovingaytheist / Reddit

«Купил книгу, а там наклейка. Невозможно очистить, не порвав страницу»

«Пришел домой и обнаружил, что все кругом в грязи. А вот и место преступления»

«Я тот человек, который должен это распутать»

«В таком виде доставили пиццу моим соседям»

«Решила, что смогу самостоятельно обесцветиться и покраситься в пепельный блонд»

«Чувствую себя болотной русалкой во мхах».

«А мне казалось, что я закрыл окно»

Вот что будет, если вы зимой забудете в багажнике пару банок газировки

«А впереди еще 4 доставки»

«Просто хотел сфоткать симпатичную панораму»