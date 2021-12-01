20+ человек, которые из-за своего обычного, на первый взгляд, имени то и дело попадают впросак

Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Возможно, по этой причине родители все чаще стремятся назвать детей как-то экстравагантно и незаурядно. Но хотя на трех Камилл и четырех Эсмеральд в параллели сегодня приходится всего одна Оля или Маша, даже простые имена порой становятся причиной возникновения различных курьезов и неловких ситуаций.

Мы в AdMe.ru прошерстили соцсети и отыскали немало занимательных историй на эту тему. А заодно узнали, какие имена ставят в тупик испанцев, каково сегодня приходится Владленам и почему с финнами по имени Илья всегда нужно быть начеку.

Сегодня встретил в гипермаркете старого знакомого, давно не виделись. В спешке спросил у него: «Как дела, как здоровье?» «Да вот с астмой замучились уже тут», — ответил он, кивая на только что догнавшую его девушку. «Болеет?» — спросил я и попросил представить ее. «Это имя такое», — кисло сказал знакомый. До меня эта информация не сразу доперла, я зачем-то ляпнул: «Сочувствую» — и потеряно потопал дальше. Стыдно-то как! Пришлось загуглить значение имени Асма. На арабском оно означает «возвышенная». © DonBatyushka / Pikabu

В деревне, в которой я раньше жил, в 80-е годы почему-то было очень популярно имя Дима. Родители многим мальчишкам его давали. И когда мы в конце 90-х собирались своей компанией для похода на сельскую дискотеку, среди нас было шесть Димок и один Денис. Денису мы впоследствии дали прозвище Диман, чтобы не нарушал гармонию. Прозвище так приклеилось, что даже родители до сих пор его так называют. © Dimon315 / Pikabu

Мое имя — Кацярына, правильно его могут прочитать только белорусы. Для всех остальных это непреодолимый квест, особенно если читать в латинской транскрипции. Получается Катяринья, Качажиня, Катсинья. Я теперь представляюсь как Катя. К счастью, в Швеции, где я живу, нет этих формальных обращений по имени-отчеству. © Katsiaryna Masko / Facebook

Работаю менеджером ресторана, к нам пришла новая официантка. Знакомимся, спрашиваю: «Как вас зовут?» Она отвечает: «Акак». Я не понял, переспрашиваю, она снова: «Акак!» Только спустя секунд 5 я понял, что есть такое киргизское имя. © Подслушано / Ideer

Я удивилась, узнав, что в Польше нельзя представляться именем Таня, надо только Татьяной. Потому что «Таня» на польском значит «дешевая». © Оля Чернышова / Facebook

Жила я когда-то в Казахстане, работала там на телевидении. И была у нас диктор Баян. Фамилия, допустим, Султанова. Заходит как-то редактор в павильон и говорит: «Мне нужна несложная выгородка, простенькие планы, там всего 2 человека и Баян». А выдающий оператор, который отвечает за выгородку, помолчав, спрашивает: «Я вот только не понял: Султанова ведет или передача музыкальная?» © Долли / AdMe

Когда я учился в МИФИ, из нашей группы быстро повылетали все лоботрясы, так что до выпуска дотянули человек 12. И так получилось, что имена у всех были неповторяющиеся: один Саша, один Леша, один Игорь и т. д. Андрей до какого-то момента тоже был один, но потом с другого факультета к нам перевелся второй Андрей, и возникла коллизия. Как из нее вышли студенты-технари? Правильно, так же, как поступают с повторяющимися буквами на чертежах — пометили штрихом. В общем, с тех пор у нас в группе были Андрей и Андрей Штрих . Прозвище оказалось долгоиграющим, как и студенческая дружба. Так что этого уже взрослого дядьку мы по-прежнему величаем Штрихом. © BootSect / Pikabu

. Прозвище оказалось долгоиграющим, как и студенческая дружба. Так что этого уже взрослого дядьку мы по-прежнему величаем Штрихом. © BootSect / Pikabu Мою дочь зовут Арина. И кто же думал, что однажды мы будем жить в Испании, где люди при знакомстве с дочкой всегда будут переспрашивать: «Арина?» Оказывается, на испанском Harina (h не произносится) означает «мука». © Anna Kondakchyan / Facebook

У коллеги на курсах была одногруппница-турчанка по имени Йетер (читается как Йетэр). Красивое звучное имя, но, как оказалось, немного грустное. Дело в том, что с турецкого оно переводится, или по крайней мере звучит на нем, как слово «хватит». Его дают очередной новорожденной девочке в семье, где еще не родилось ни одного сына, а родители очень хотят наследника. Что интересно, у Йетер было 3 старших сестры, а вот после нее действительно родился брат. Вот и не верь потом в силу имени. © Галина Голунова / Facebook

Меня зовут Владлен, и у меня очень много знакомых. И вот они делятся на 2 типа: одни зовут меня Владик, другие — Леночка. Ненавижу свое имя. © Подслушано / Ideer

«В прошлом году пару месяцев провел в командировке на Филиппинах, регулярно посещая одну сеть кофеен. Решил не упрощать работу персоналу и произносил полное имя — Евгений. Громко, четко, иногда неоднократно. А это наиболее интересные подписи».

В Испании у меня как-то состоялся примерно такой диалог:

— Оксана.

— Осана?

— Нет, Оксана.

— Росана?

— Нет, Оксана, через «к».

— Хм... А, Роксана!

— Да, но без «р».

— А! Ну хорошо, Росана. © Oxana Durkina / Facebook

— Оксана. — Осана? — Нет, Оксана. — Росана? — Нет, Оксана, через «к». — Хм... А, Роксана! — Да, но без «р». — А! Ну хорошо, Росана. © Oxana Durkina / Facebook Вот уже 26 лет все старшее поколение семьи упорно зовет меня Таней, как мою маму, хотя я Люда. Маленькая очень обижалась на это, сейчас смирилась. Но и мое родное имя мне не нравилось лет до 18. Люда — как деревня какая-то. Просила называть Милой, пока преподаватель в колледже не назвала меня Люсей. Это показалось мне еще ужаснее. В итоге, пока вела себя хорошо, на ее парах я была Людой, стоило мне накосячить — становилась Люсей. Она и остальных преподов этому научила. А вот уже когда попала на работу, как меня только ни называли: и Люда, и Люся, и Люсек, и Люсине. Посудомойка вообще Любой: дочь у нее так зовут, удобно ей так. А друг детства всю жизнь Людовиком зовет. © May / AdMe

В Израиле есть одно распространенное женское имя, которое звучит как Лишай, что в переводе означает «мой подарок». Я с одной Лишай училась. Заговорила с ней как-то раз на эту тему. Она грустно вздохнула и сказала, что почти каждый русский ее информирует о том, что это болезнь такая кожная. Мы вместе посмеялись в итоге. © Марианна Рева / Facebook

Подруга плохо знает английский, поэтому всю переписку со своим арабским поставщиком прогоняет через онлайн-переводчик. Хотела она как-то написать: «Омар, нам удобна экспресс-доставка». Перевела текст и отправила ему, не перечитав: «Lobster, delivery, 5–7 days to us». © samm93 / Pikabu

Должен был к нам приехать стажер из Финляндии с непривычным для финнов именем Илья. Но самое неожиданное было то, что Илья оказался девушкой, а не юношей. Хорошо, что выяснили еще до приезда. Выяснили случайно, так как общались все с будущим стажером по электронной почте, обращались просто по имени, пока мне не понадобилось письмо написать. Я писал на французском, так и узнали, что Илья — девушка. © Dmytro / AdMe

Назвала сына Львом. Как же раздражают люди, которые спрашивают: «Это потому что он по знаку зодиака Лев?» Конечно! Вот если бы он был Раком, я бы его Рак назвала. Дева тоже неплохое имя! © Подслушано / Ideer

Муж знакомой устроился на новую работу. В офисе вроде все дружные, адекватные, но одну молодую незамужнюю девушку из соседнего отдела называли Майонезиной. Сама девушка спокойная, приветливая, на майонез не похожа, а спросить, за что ее так, он поначалу стеснялся, так как новенький. А потом увидел ее имя в каком-то табеле, и все встало на свои места. Просто девушку звали Майя Незина. О чем думали ее родители, я не знаю. © Sliva.Lilovaya / Pikabu