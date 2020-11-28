20+ человек, которые из любой ерунды сотворят такое, что хоть сразу в музей отправляй
Есть такие умельцы, которых хлебом не корми — дай что-нибудь крутое сварганить или найти применение никому, казалось бы, не нужным вещам. Иной раз такое в сети увидишь, что по-доброму завидуешь и кажется, что сам бы ни за что не догадался это сотворить.
После этих впечатляющих фотографий мы в AdMe.ru не смогли не обернуться и не поискать в наших квартирах что-нибудь такое, что можно превратить в шедевр.
«Решили подарить деду разделочную доску. 3-летняя дочь сделала проект, и я работал по нему. Также я кое-что добавил на заднюю часть»
«Моя невеста сделала мне обручальное кольцо из скейтборда, купленного 10 лет назад»
«Свекровь хотела выкинуть 6 таких стульев, но я пообещала что-нибудь придумать. Времени ушло немало, но теперь это мои любимые стулья»
«Я сделал этот абажур из старого барабана»
«Возможно, вы захотите увидеть, что я сделала со скорлупой от фисташек»
«Я беру деревянные обрезки, которые никому не нужны, и делаю из них такие доски»
«Увидел полки в магазине за $ 450. Идея мне понравилась, поэтому я сделал такие же за $ 50»
«Переоборудовал шкаф в современную кофейню»
«Новая яма для костра у моего отца — этот огромный ковш»
«Сделала платье из опавших листьев. Было бы стыдно, если бы они пропали зря»
«Мой муж храпит всю ночь, а дочь ворочается, так что я превратила старый шкаф в свою личную кровать»
Это был обычный кусок дерева, но из него получился самурай, охраняющий двор
Кузов этого грузовика обили деревянными линейками
«Отец превратил эту бочку в тумбочку»
«Мой муж делает эти очаровательные украшения для елки»
«Я взял старые колонки, обил их деревом и прикрепил к ним Bluetooth-чип. Теперь у меня есть портативные колонки»
«Я сделал умные очки. Они подключаются к телефону и с помощью лампочек указывают направление движения, если задан маршрут»
«Несколько лет назад я начал увлекаться поделками из бумаги. Сегодня я делаю такие вещи, как этот двойной светильник»
«Я пишу на рисовых зернышках и помещаю их в кулоны»
«Сделал вешалку для одежды и ключей из грифа старой гитары»
«Я люблю что-то придумывать, изобретать и строить. Иногда сама удивляюсь результату»
Может, и вы отличаетесь такими талантами? Покажите свои работы!
Фото на превью crm115 / reddit