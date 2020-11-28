20+ человек, которые из любой ерунды сотворят такое, что хоть сразу в музей отправляй

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Есть такие умельцы, которых хлебом не корми — дай что-нибудь крутое сварганить или найти применение никому, казалось бы, не нужным вещам. Иной раз такое в сети увидишь, что по-доброму завидуешь и кажется, что сам бы ни за что не догадался это сотворить.

После этих впечатляющих фотографий мы в AdMe.ru не смогли не обернуться и не поискать в наших квартирах что-нибудь такое, что можно превратить в шедевр.

«Решили подарить деду разделочную доску. 3-летняя дочь сделала проект, и я работал по нему. Также я кое-что добавил на заднюю часть»

«Моя невеста сделала мне обручальное кольцо из скейтборда, купленного 10 лет назад»

«Свекровь хотела выкинуть 6 таких стульев, но я пообещала что-нибудь придумать. Времени ушло немало, но теперь это мои любимые стулья»

«Я сделал этот абажур из старого барабана»

«Возможно, вы захотите увидеть, что я сделала со скорлупой от фисташек»

«Я беру деревянные обрезки, которые никому не нужны, и делаю из них такие доски»

«Увидел полки в магазине за $ 450. Идея мне понравилась, поэтому я сделал такие же за $ 50»

«Переоборудовал шкаф в современную кофейню»

«Новая яма для костра у моего отца — этот огромный ковш»

«Сделала платье из опавших листьев. Было бы стыдно, если бы они пропали зря»

«Мой муж храпит всю ночь, а дочь ворочается, так что я превратила старый шкаф в свою личную кровать»

Это был обычный кусок дерева, но из него получился самурай, охраняющий двор

Кузов этого грузовика обили деревянными линейками

«Отец превратил эту бочку в тумбочку»

«Мой муж делает эти очаровательные украшения для елки»

«Я взял старые колонки, обил их деревом и прикрепил к ним Bluetooth-чип. Теперь у меня есть портативные колонки»

«Я сделал умные очки. Они подключаются к телефону и с помощью лампочек указывают направление движения, если задан маршрут»

«Несколько лет назад я начал увлекаться поделками из бумаги. Сегодня я делаю такие вещи, как этот двойной светильник»

«Я пишу на рисовых зернышках и помещаю их в кулоны»

«Сделал вешалку для одежды и ключей из грифа старой гитары»

«Я люблю что-то придумывать, изобретать и строить. Иногда сама удивляюсь результату»